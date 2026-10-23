Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στον ανακριτή ο διαιτητής Παπαπέτρου

Snapshot Ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου απολογήθηκε στον ανακριτή για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Κατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση είναι ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Βαγγέλης Λιόλιος, η Βάσω Τσαρούχα, ο Τάσος Πηλοϊδης, ο Γιώργος Μαυραγάνης και ο Ηλίας Κορομηλάς.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι παραμένουν κρατούμενοι στη ΓΑΔΑ μέχρι να απολογηθούν.

Οι απολογίες θα συνεχιστούν με τον Βαγγέλη Λιόλιο και τον Γιώργο Μαυραγάνη την Κυριακή 25/10 και με τη Βάσω Τσαρούχα, τον Τάσο Πηλοϊδη και τον Ηλία Κορομηλά τη Δευτέρα 26/10. Snapshot powered by AI

Το κατώφλι του ανακριτή πέρασε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της Παρασκευής ο Πέτρος Παπαπέτρου για να απολογηθεί για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Κατηγορούμενοι είναι επίσης ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Βαγγέλης Λιόλιος, η Βάσω Τσαρούχα, ο Τάσος Πηλοϊδης, ο Γιώργος Μαυραγάνης κι ο Ηλίας Κορομηλάς, οι οποίοι θα παραμείνουν κρατούμενοι στη ΓΑΔΑ μέχρι να απολογηθούν.

Οι απολογίες ξεκίνησαν σήμερα με τον συλληφθέντα διαιτητή να βρίσκεται ήδη στο γραφείο του ανακριτή.

Την Κυριακή (25/10) στις 10:00 θα πάρουν σειρά ο Βαγγέλης Λιόλιος κι ο Γιώργος Μαυραγάνης,. ενώ η Βάσω Τσαρούχα, ο Τάσος Πηλοΐδης κι ο Ηλίας Κορομηλάς, αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα (26/10) στις 10:30.

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