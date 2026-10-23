Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στον ανακριτή ο διαιτητής Παπαπέτρου

Κατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση είναι ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Βαγγέλης Λιόλιος, η Βάσω Τσαρούχα, ο Τάσος Πηλοϊδης, ο Γιώργος Μαυραγάνης και ο Ηλίας Κορομηλάς

Newsroom

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στον ανακριτή ο διαιτητής Παπαπέτρου
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου απολογήθηκε στον ανακριτή για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.
  • Κατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση είναι ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Βαγγέλης Λιόλιος, η Βάσω Τσαρούχα, ο Τάσος Πηλοϊδης, ο Γιώργος Μαυραγάνης και ο Ηλίας Κορομηλάς.
  • Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι παραμένουν κρατούμενοι στη ΓΑΔΑ μέχρι να απολογηθούν.
  • Οι απολογίες θα συνεχιστούν με τον Βαγγέλη Λιόλιο και τον Γιώργο Μαυραγάνη την Κυριακή 25/10 και με τη Βάσω Τσαρούχα, τον Τάσο Πηλοϊδη και τον Ηλία Κορομηλά τη Δευτέρα 26/10.
Snapshot powered by AI

Το κατώφλι του ανακριτή πέρασε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της Παρασκευής ο Πέτρος Παπαπέτρου για να απολογηθεί για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Κατηγορούμενοι είναι επίσης ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Βαγγέλης Λιόλιος, η Βάσω Τσαρούχα, ο Τάσος Πηλοϊδης, ο Γιώργος Μαυραγάνης κι ο Ηλίας Κορομηλάς, οι οποίοι θα παραμείνουν κρατούμενοι στη ΓΑΔΑ μέχρι να απολογηθούν.

Οι απολογίες ξεκίνησαν σήμερα με τον συλληφθέντα διαιτητή να βρίσκεται ήδη στο γραφείο του ανακριτή.

Την Κυριακή (25/10) στις 10:00 θα πάρουν σειρά ο Βαγγέλης Λιόλιος κι ο Γιώργος Μαυραγάνης,. ενώ η Βάσω Τσαρούχα, ο Τάσος Πηλοΐδης κι ο Ηλίας Κορομηλάς, αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα (26/10) στις 10:30.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:18ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Marfin: Αρνείται τις κατηγορίες κι ο τρίτος κατηγορούμενος - Απολογήθηκε κι έπεστρεψε στη φυλακή

14:12LIFESTYLE

Gigi Hadid: Το φωτογραφικό άλμπουμ της Victoria’s Secret – Όσα έγιναν πίσω από την πασαρέλα

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Στον ανακριτή οι 21 συλληφθέντες

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Από τα κουπόνια του -50% στα 60 εκατ. ευρώ τζίρο: Η διαδρομή του ιδρυτή της Pizza Fan και οι «σκιές» στα οικονομικά

13:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανατροπή με την έδρα του Καλαματιανού - Τη διατηρεί στον ΣΥΡΙΖΑ η Ζωή Αναστασοπούλου

13:42ΚΟΣΜΟΣ

«Το ήξερα από το 2018, γι' αυτό κρατούσα τα παιδιά μου μακριά του»: Η πρώτη αντίδραση της Μέγκαν Μαρκλ για τον πατέρα της που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Θρήνος στον Απαλό για την 17χρονη που έπεσε από γέφυρα και σκοτώθηκε

13:37ANNOUNCEMENTS

Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς στο Allwyn Game Time: Από τα πράσινα όνειρα στο Ballon d'Or

13:36WHAT THE FACT

Σαν Ντιέγκο: Δευτερόλεπτα τρόμου για άνδρα που πήδηξε από φορτηγό που κρεμόταν στον αέρα

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στον ανακριτή ο διαιτητής Παπαπέτρου

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα πάμε τους δείκτες των ρολογιών μια ώρα πίσω

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Στα 95 έκανε το όνειρό του πραγματικότητα: Εγγονή χάρισε στον παππού της ένα ταξίδι ζωής

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Παρίσι: Άνδρας πυροβολούσε από αυτοκίνητο εν κινήσει - Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες

13:00ANNOUNCEMENTS

Επένδυση του EOS Hellenic Renaissance Fund II (EHRF II) στην UTC International Transport

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο διαιτησίας: Καταγγελία για στήσιμο αγώνα με αποβολή του «Δράκου» - Στον ανακριτή τη Δεύτερα προς υποστήριξη της κατηγορίας ο Παναγιώτης Γιαννάκης

12:50ΕΘΝΙΚΑ

«EUNOMIA 7-26»: Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση Ελλάδας, Κυπρου, Γαλλίας και Ιταλίας

12:40LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι ξεκάθαροι νικητές στην πρωινή ζώνη και τα μονοψήφια

12:35LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Με την ελληνική σημαία στο Royal Albert Hall του Λονδίνου κάνει τον σταυρό του στη σκηνή - «Ευγνώμων»

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη σε ορυχείο στην Τουρκία: Δύο νεκροί, πέντε τραυματίες

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Τι προσφέρει η σάλτσα ντομάτας που η φρέσκια ντομάτα δεν μπορεί να προσφέρει τόσο εύκολα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Παπαδόπουλος: Έρχονται και άλλοι σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Στα 9 του χρόνια πήγε στο πανεπιστήμιο και στα 18 του κάνει διδακτορικό στη Φυσική - «Δεν έχασε την παιδική του ηλικία!» 

11:26WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα από ECMWF και GEFS για τη νέα εβδομάδα - Η ανάλυση Κολυδά

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Θρήνος στον Απαλό για την 17χρονη που έπεσε από γέφυρα και σκοτώθηκε

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Στα 95 έκανε το όνειρό του πραγματικότητα: Εγγονή χάρισε στον παππού της ένα ταξίδι ζωής

13:42ΚΟΣΜΟΣ

«Το ήξερα από το 2018, γι' αυτό κρατούσα τα παιδιά μου μακριά του»: Η πρώτη αντίδραση της Μέγκαν Μαρκλ για τον πατέρα της που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο διαιτησίας: Καταγγελία για στήσιμο αγώνα με αποβολή του «Δράκου» - Στον ανακριτή τη Δεύτερα προς υποστήριξη της κατηγορίας ο Παναγιώτης Γιαννάκης

06:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα δύο σενάρια για τον φετινό χειμώνα – Τι δείχνουν οι προγνώσεις για την Ελλάδα

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Αντάρας: Από τον Κοσκωτά στην Pizza Fan και την υπόθεση των 25 εκατ. ευρώ - Η διαδρομή από τη διαφήμιση στην κορυφή του delivery

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: «Πήρα το χάπι για να περάσω όμορφα, δεν έχει καμία ευθύνη ο σύντροφός μου», λέει η 21χρονη

10:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Καλαματιανός – Σε ποιον πηγαίνει η έδρα

11:50LIFESTYLE

Τσαφούλιας: «Είπα όχι στο remake του "Έτερος Εγώ" με τον Αλ Πατσίνο στην Αμερική»

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ο 9χρονος Κωνσταντίνος νίκησε τον καρκίνο και έκανε τον πατέρα Νικόλαο σούπερ ήρωα στο παραμύθι του

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στον ανακριτή ο διαιτητής Παπαπέτρου

08:43ΚΑΙΡΟΣ

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχεται επικίνδυνη 48ωρη κακοκαιρία με πολλές καταιγίδες

13:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανατροπή με την έδρα του Καλαματιανού - Τη διατηρεί στον ΣΥΡΙΖΑ η Ζωή Αναστασοπούλου

12:40LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι ξεκάθαροι νικητές στην πρωινή ζώνη και τα μονοψήφια

10:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πώς ο Λιόλιος ανέβασε τον Προμηθέα στην GBL: Οι σοκαριστικές καταθέσεις των βασικών μαρτύρων στην υπόθεση της μαφίας του μπάσκετ - Πώς έστησε την εκλογή του στην ΕΟΚ

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Άρθρο αντεισαγγελέα Φλωρίδη για «φλέβα διαφθοράς» και η απάντηση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ