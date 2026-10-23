Σκάνδαλο διαιτησίας: Τη Δευτέρα στον ανακριτή ο Παναγιώτης Γιαννάκης για τα «εκδικητικά σφυρίγματα»

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται μαρτυρία επιχειρηματία που κατέθεσε για δωροδοκία διαιτητή με προκαταβολή 5.000 ευρώ και «εκδικητικά σφυρίγματα» στον αγώνα

Άγγελος Βουράκης

Σκάνδαλο διαιτησίας: Τη Δευτέρα στον ανακριτή ο Παναγιώτης Γιαννάκης για τα «εκδικητικά σφυρίγματα»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Παναγιώτης Γιαννάκης θα καταθέσει τη Δευτέρα παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας σχετικά με το σκάνδαλο διαιτησίας στον αγώνα Φάρου Λάρισας - Άρη του 2018.
  • Στη δικογραφία περιλαμβάνεται μαρτυρία επιχειρηματία που κατέθεσε για δωροδοκία διαιτητή με προκαταβολή 5.000 ευρώ και «εκδικητικά σφυρίγματα» στον αγώνα.
  • Ο δικηγόρος του Γιαννάκη ανέφερε πως ο πελάτης του θα τοποθετηθεί μετά την ενημέρωσή του για τα στοιχεία της δικογραφίας.
  • Τρεις διαιτητές κατέθεσαν υπέρ της υπεράσπισης του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, εξηγώντας τη διαδικασία ορισμού και αξιολόγησης διαιτητών.
  • Οι μάρτυρες περιέγραψαν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος διαιτησίας και τις σχέσεις ανάμεσα σε εμφανείς και αφανείς παράγοντες.
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Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή ο Παναγιώτης Γιαννάκης, προκειμένου να καταθέσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Την πρόθεσή του μετέφερε νωρίτερα στον ανακριτή ο δικηγόρος του, Ανδρέας Μήτσαινας, ο οποίος προσήλθε στο γραφείο του.

Το όνομα του πρώην διεθνούς καλαθοσφαιριστή περιλαμβάνεται σε μαρτυρική κατάθεση που αφορά την αναμέτρηση Φάρου Λάρισας - Άρη, η οποία διεξήχθη στις 17 Μαρτίου 2018. Τότε, ο Γιαννάκης βρισκόταν στον πάγκο του Άρη και αποβλήθηκε από τον αγώνα με δύο τεχνικές ποινές.

Όπως περιγράφει στη δικογραφία επιχειρηματίας, ο οποίος θεωρείται μάρτυρας-κλειδί στην έρευνα, πριν από την αναμέτρηση είχε ενημερωθεί από τον κατηγορούμενο επιχειρηματία για τους δύο διαιτητές που είχαν οριστεί. Κατά την ίδια κατάθεση, ακολούθησε συνάντηση με έναν από τους διαιτητές, ο οποίος είναι πλέον κατηγορούμενος, σε καφετέρια ξενοδοχείου.

«Μου δήλωσε ότι ελέγχει τον συνάδελφό του και μου ζήτησε προκαταβολή 5.000 ευρώ. Είχα πάει έτοιμος, είχα τα χρήματα, του τα έδωσα σε έναν φάκελο και, επειδή αυτός εξεπλάγη από την ταχύτητα, χαμογελώντας μου είπε “στον αγώνα μεθαύριο θα σου κάνω και ένα δώρο, θα δεις”», αναφέρει ο μάρτυρας στην κατάθεσή του.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ο συγκεκριμένος διαιτητής απέβαλε τον προπονητή του Άρη, με τον οποίο, όπως ισχυρίζεται, είχε κακές σχέσεις. «Όταν τον απέβαλε, γύρισε εκεί που καθόμουν και μου έκλεισε το μάτι», καταθέτει, περιγράφοντας το περιστατικό που συνδέει με όσα είχαν προηγηθεί της αναμέτρησης.

Ο δικηγόρος του Παναγιώτη Γιαννάκη, Ανδρέας Μήτσαινας, ανέφερε ότι ο εντολέας του θα προσέλθει τη Δευτέρα, αφού προηγουμένως ενημερωθεί για το περιεχόμενο της δικογραφίας, ώστε να τοποθετηθεί για τα όσα περιγράφονται σχετικά με τη διαιτησία του συγκεκριμένου αγώνα.

«Ο ίδιος επιθυμεί τη Δευτέρα να έρθει να καταθέσει και ενδεχομένως, αν χρειάζεται, να κάνει και δήλωση προς υποστήριξη κατηγορίας. Ο κ. Γιαννάκης θα έρθει τη Δευτέρα που θα έχουμε λάβει γνώση των πραγμάτων και θα τοποθετηθεί για τα εκδικητικά σφυρίγματα», δήλωσε ο συνήγορός του.

Στο μεταξύ, ενώπιον του ανακριτή κατέθεσαν τρεις διαιτητές που κλήθηκαν από την υπεράσπιση του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, ο οποίος απολογείται την Κυριακή. Πρόκειται για τον πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, ένα μέλος της ΚΕΔ και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ελλάδος.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του Βαγγέλη Λιόλιου, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, οι τρεις μάρτυρες αναφέρθηκαν στη διαδικασία ορισμού και αξιολόγησης των διαιτητών, καθώς και στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος διαιτησίας.

«Κατέθεσαν τρεις διαιτητές και άνθρωποι της ομοσπονδίας και της διαιτησίας, που εξήγησαν τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται οι διαιτητές. Οι μάρτυρες κατέθεσαν στον ανακριτή στοιχεία με τα οποία αξιολογούνται οι διαιτητές, κατέθεσαν γεγονότα για το πώς λειτουργούσαν οι εμφανείς και θεσμικοί, όπως ο Λιόλιος, αλλά και οι… αφανείς», ανέφερε σε δηλώσεις του.

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