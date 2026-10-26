Basketgate: Στη φυλακή Λιόλιος, Μαυραγάνης, Παπαπέτρου - Απολογούνται Τσαρούχα, Πηλοϊδης, Κορομηλάς

Snapshot Οι Βαγγέλης Λιόλιος, Γιώργος Μαυραγάνης και Πέτρος Παπαπέτρου κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους στο σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ.

Ο Λιόλιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι οι καταγγελίες ήταν προσπάθεια απομάκρυνσής του από την ΕΟΚ, ενώ ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του.

Οι τρεις επόμενοι συλληφθέντες, Βάσω Τσαρούχα, Τάσος Πηλοΐδης και Ηλίας Κορομηλάς, αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή και απολογούνται ενώπιον του ανακριτή.

Ο Πέτρος Παπαπέτρου παρουσίασε οικονομικά στοιχεία για να δικαιολογήσει τα 820.000 ευρώ που βρέθηκαν στο σπίτι του και αρνήθηκε τις κατηγορίες δωροδοκίας.

Οι δικηγόροι του Λιόλιου κατήγγειλαν «εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης» και προανήγγειλαν προσφυγή κατά της προφυλάκισής του. Snapshot powered by AI

Στη φυλακή οδηγήθηκαν και οι τρεις εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο μεγατόνων που ταλανίζει το ελληνικό μπάσκετ, οι οποίοι απολογήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, ενώ σήμερα παίρνουν σειρά και οι υπόλοιποι, από τους έξι συνολικά συλληφθέντες.Λιόλιος και Μαυραγάνης πήραν το δρόμο για τη φυλακή χθες το βράδυ μετά τις απολογίες τους.

Ο τέως πρόεδρος της ΕΟΚ κατά την απολογία του κράτησε αποστάσεις από τη δράση του συγκατηγορουμένου του επιχειρηματία Μαυραγάνη, υποστηρίζοντας ότι εκείνος εμφανιζόταν να υπόσχεται σε πρόσωπα ότι θα εξασφάλιζε τον ορισμό τους ως διαιτητών, παρότι τα ονόματα των διαιτητών γίνονται γνωστά από τη Δευτέρα και, όπως φέρεται να υποστήριξε, υπήρχε η δυνατότητα να διαρρεύσουν οι σχετικές πληροφορίες.

Παίρνουν σειρά οι άλλοι τρεις συλληφθέντες

Σήμερα το πρωί θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή οι Βάσω Τσαρούχα, Ηλίας Κορομηλάς και Τάσος Πηλοΐδης. Συγκεκριμένα, στις 10:30 το πρωί έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες της διεθνούς διαιτητή Βάσως Τσαρούχα, του Τάσου Πηλοΐδη, πρώην διαιτητή και στελέχους της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), καθώς και του Ηλία Κορομηλά, επίσης πρώην διαιτητή.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και αναμένεται να παρουσιάσουν τους ισχυρισμούς τους ενώπιον του ανακριτή.

Δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα Λιόλιος και Μαυραγάνης

Ο Βαγγέλης Λιόλιος κι ο Γιώργος Μαυραγάνης πέρασαν την πόρτα των δικαστηρίων της Ευελπίδων λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Κυριακής με τον παραιτηθέντα πρόεδρο της ΕΟΚ να κάθεται ενώπιον του ανακριτή για τρεισήμισι ώρες και να αρνείται κάθε κατηγορία που του προσάπτεται.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι καταγγελίες σε βάρος του είχαν ως στόχο να τον απομακρύνουν από την ΕΟΚ. Παράλληλα, ενημέρωσε τον ανακριτή ότι έχει παραιτηθεί από τη θέση του μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας.

Ο ισχυρισμός περί σκευωρίας παραμένει στον πυρήνα της υπερασπιστικής γραμμής του Λιόλιου, ο οποίος φέρεται να υποστηρίζει ότι η δική του πρόθεση ήταν να αλλάξει τα κακώς κείμενα στον χώρο του μπάσκετ, σε αντίθεση με όσους επιδίωκαν να διατηρηθεί το προηγούμενο καθεστώς. Απαντώντας, μάλιστα, σε όσα κατέθεσε μάρτυρας, πρώην ιδιοκτήτης ομάδας, περί προετοιμασίας για τις εκλογές ήδη από το 2015, φέρεται να αντέτεινε ότι η διαδικασία για την εκλογή προέδρου θεσπίστηκε το 2019, αποκλείοντας έτσι, κατά τον ίδιο, το ενδεχόμενο μεθόδευσης από το 2015.

Στο πλαίσιο των ισχυρισμών του, ο Λιόλιος φέρεται να αναφέρθηκε και σε κοινή φωτογραφία δύο μαρτύρων της υπόθεσης, ενός προπονητή και ενός πρώην ιδιοκτήτη ομάδας, η οποία, σύμφωνα με όσα ανέφερε, τραβήχτηκε το 2026.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο νέο σύστημα ορισμού διαιτητών, το οποίο, όπως υποστήριξε, τέθηκε σε εφαρμογή τον Αύγουστο με δική του πρωτοβουλία. Οι ορισμοί πραγματοποιούνται πλέον μέσω ειδικού λογισμικού, με στόχο να περιοριστεί η ανθρώπινη παρέμβαση, ενώ το σύστημα εφαρμόζεται στα πρωταθλήματα, με εξαίρεση προς το παρόν την Α1.Ο ίδιος, τέλος, φέρεται να ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει να ασχολείται με τα αθλητικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προς υποστήριξη των ισχυρισμών του προσκόμισε τέσσερις φορολογικούς ελέγχους της εταιρείας του, επισημαίνοντας ότι δεν είχαν διατυπωθεί παρατηρήσεις από τις φορολογικές Αρχές. Μεταξύ των στοιχείων που επικαλέστηκε ήταν και ο έλεγχος που διενεργήθηκε το 2025 για τη διετία 2019-2020. Όπως φέρεται να ανέφερε, ο έλεγχος δεν περιορίστηκε στην εταιρεία, αλλά επεκτάθηκε στην προσωπική του περιουσία, στους τραπεζικούς λογαριασμούς του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε θυρίδες, στην επιχειρηματική του δραστηριότητα, καθώς και στην ομάδα του Προμηθέα.

Λιγότερο από μια ώρα διήρκησε η απολογία Μαυραγάνη

Τη σκυτάλη από τον Λιόλιο πήρε στο ανακριτικό γραφείο ο Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος ολοκλήρωσε την απολογία του σε περίπου 40 λεπτά. Ο επιχειρηματίας απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του τέθηκαν, ολοκληρώνοντας την απολογία του σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Ακολούθως αμφότεροι οδηγήθηκαν ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών, και ύστερα από την συζήτηση που είχαν ανακριτής και εισαγγελέας, αποφασίστηκε η προφυλάκιση Λιόλιου και Μαυραγάνη.

Δικηγόρος Λιόλιου: «Εργαλειοποιήθηκε η Δικαιοσύνη»

Ο δικηγόρος του πρώην προέδρου της ΕΟΚ, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, έκανε λόγο για «εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης», υποστηρίζοντας ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος είναι αθώος και ασκώντας κριτική στην αιτιολογία της απόφασης για την προσωρινή κράτησή του.

Στο ίδιο μήκος κυμάνθηκαν και οι δηλώσεις του έτερου νομικού εκπροσώπου του τέως προέδρου της Ομοσπονδίας μπάσκετ, Χρήστου Τσόλκα, ο οποίος χαρακτήρισε λανθασμένη την απόφαση για την προσωρινή κράτηση του εντολέα του, υποστηρίζοντας ότι επηρεάστηκε από το κλίμα που διαμορφώθηκε τις τελευταίες ημέρες.

Προφυλακιστέος ο Παπαπέτρου: Πώς εξήγησε τα 820.000 ευρώ που βρέθηκαν στο σπίτι του

Εξάλλου, προφυλακιστέος κρίθηκε την περασμένη Παρασκευή κι ο Πέτρος Παπαπέτρου, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά την απολογία του για την υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το ελληνικό μπάσκετ.

Ο πρώην διαιτητής, στο σπίτι του οποίου εντοπίστηκαν 820.000 ευρώ σε μετρητά, φέρεται να κατέθεσε πλήθος εγγράφων, επιχειρώντας να τεκμηριώσει ότι τα χρήματα προέρχονται από τις επαγγελματικές και οικογενειακές του δραστηριότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του παρουσίασε στοιχεία για εισοδήματα που, όπως υποστήριξε, ανέρχονται συνολικά σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ για την περίοδο από το 2001 έως το 2026. Σε αυτά περιλαμβάνονται απολαβές από τη διαιτησία, η εργασία του στο δασαρχείο, καθώς και οικογενειακά εισοδήματα.

Ο ίδιος φέρεται να ανέφερε ότι διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία στην Κατερίνη και ότι οι καθημερινές του δαπάνες είναι περιορισμένες. Για τον λόγο αυτό, όπως φέρεται να υποστήριξε, επέλεγε να διατηρεί μέρος των χρημάτων του σε μετρητά στο σπίτι του.

Παράλληλα, φέρεται να εξήγησε ότι τα χρήματα συγκεντρώθηκαν σταδιακά μέσα από αναλήψεις που πραγματοποιούσε όλα αυτά τα χρόνια, υποστηρίζοντας ότι το ποσό των 820.000 ευρώ δικαιολογείται από τα οικονομικά του στοιχεία.

Τι απάντησε για τις καταγγελίες περί δωροδοκίας

Αναφορικά με τις καταγγελίες μάρτυρα, σύμφωνα με τις οποίες ο πρώην διαιτητής φέρεται να δωροδοκήθηκε τέσσερις φορές, με την πρώτη καταβολή να ανέρχεται σε 50.000 ευρώ και τα ποσά των υπόλοιπων περιπτώσεων να μην έχουν προσδιοριστεί, ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, προσκόμισε στοιχεία με τα οποία επιχείρησε να αποδείξει ότι τις δύο φορές που φέρεται να πραγματοποιήθηκαν οι επίμαχες συναντήσεις βρισκόταν σε διαφορετικά σημεία. Για τις άλλες δύο περιπτώσεις αρνήθηκε επίσης όσα του αποδίδονται.

Στην απολογία του φέρεται, μάλιστα, να χαρακτήρισε αναξιόπιστο τον συγκεκριμένο μάρτυρα. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του έκανε λόγο για «σαθρό» κατηγορητήριο, προαναγγέλλοντας ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης προφυλάκισης μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες.

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