Basketgate: Στη φυλακή ο Λιόλιος και ο Μαυραγάνης μετά τις απολογίες τους

Στη φυλακή οδηγούνται ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος έχει παραιτηθεί πρόσφατα από τη θέση του, και ο επιχειρηματίας συγκατηγορούμενός του, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή.

Αποστάσεις από τη δράση του συγκατηγορουμένου του επιχειρηματία Μαυραγάνη φέρεται να κράτησε ο Βαγγέλης Λιόλιος, υποστηρίζοντας ότι εκείνος εμφανιζόταν να υπόσχεται σε πρόσωπα ότι θα εξασφάλιζε τον ορισμό τους ως διαιτητών, παρότι τα ονόματα των διαιτητών γίνονται γνωστά από τη Δευτέρα και, όπως φέρεται να υποστήριξε, υπήρχε η δυνατότητα να διαρρεύσουν οι σχετικές πληροφορίες.

Παπαϊωάννου: Εργαλειοποιήθηκε η Δικαιοσύνη

Ο δικηγόρος του Βαγγέλη Λιόλιου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, προχώρησε σε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες αμέσως μετά την απόφαση, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή του για την εξέλιξη της υπόθεσης και υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του είναι αθώος.

«Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να εργαλειοποιήσουν τη Δικαιοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «ο Βαγγέλης Λιόλιος είναι αθώος και θα αποδειχθεί αθώος».

Ο κ. Παπαϊωάννου άσκησε κριτική και στην αιτιολογία της απόφασης για την προσωρινή κράτηση, χαρακτηρίζοντάς την «χαμηλών πτήσεων», «δυσανάλογα ρηχή σε σχέση με το βάρος της υπόθεσης» και «ελλιποβαρή νομικά».

«Λυπάμαι που το λέω, αλλά σήμερα η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε. Ωστόσο, δεν φοβόμαστε. Τέτοιοι πρώτοι γύροι κερδίζονται πολλές φορές από αυτούς που κατασκευάζουν την πραγματικότητα. Άλλος χαίρεται τελευταίος. Θα το δείτε», δήλωσε, επιμένοντας ότι η υπεράσπιση δεν θεωρεί πως έχει πληγεί από την εξέλιξη.

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, υποστήριξε ότι η πολύωρη αναμονή δεν οδήγησε, κατά την άποψή του, σε μια νομικά επαρκή αιτιολόγηση της απόφασης, τονίζοντας: «Η αλήθεια υπέφερε σήμερα». Παράλληλα, ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους για την υπομονή τους, διευκρινίζοντας ότι δεν θα απαντούσε σε ερωτήσεις εκείνη τη στιγμή.

Ο έτερος νομικός εκπρόσωπος του τέως προέδρου της ΕΟΚ, Χρήστος Τσόλκας υποστήριξε ότι «ο Βαγγέλης Λιόλιος κρατήθηκε με το σκεπτικό ότι έχει πολλούς φίλους στο μπάσκετ».

«Πιστεύω ότι είναι μια λανθασμένη απόφαση, η οποία υπαγορεύτηκε από το κλίμα που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες. Το σκεπτικό με το οποίο κρατήθηκε ο κ. Λιόλιος είναι ότι έχει πολλούς φίλους στον χώρο του μπάσκετ. Ποινικοποιείται και η φιλία, ποινικοποιούνται και οι κοινωνικές σχέσεις και οδηγούν στην κράτηση ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έχει διαπράξει κανένα απολύτως αδίκημα. Είναι ένας τεράστιος επιχειρηματίας, πολύτεκνος οικογενειάρχης και, εντούτοις, θα βρεθεί στη φυλακή με καταγγελίες κάποιων προσώπων, τα οποία δεν έχουν και το καλύτερο προφίλ, τουλάχιστον στα ειδησεογραφικά sites», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσόλκας υποστήριξε ότι η υπεράσπιση επιχείρησε να αντικρούσει το κατηγορητήριο με στοιχεία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το έχει καταφέρει.

«Το βασικότερο στοιχείο που προσκομίσαμε είναι ότι, τελικά, με ενέργειες του κ. Λιόλιου, οι ορισμοί των διαιτητών δεν γίνονται πλέον από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, αλλά μέσω ενός αλγορίθμου που δημιούργησε ο ίδιος και στον οποίο δεν μπορεί να παρέμβει κανείς.

Αυτό, δυστυχώς, δεν ελήφθη υπόψη. Έχει δημιουργηθεί ένας αλγόριθμος. Δεν γίνονται πλέον ορισμοί ούτε κληρώσεις διαιτητών από φυσικά πρόσωπα. Οι διαιτητές όλων των εθνικών κατηγοριών προκύπτουν μέσω υπολογιστή, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και με τη χρήση του αλγορίθμου. Άρα, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανθρώπινη παρέμβαση», δήλωσε.

Αναφερόμενος στο κατηγορητήριο για τη χειραγώγηση 49 αγώνων, στο οποίο φέρεται να εμπλέκονται ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο επιχειρηματίας συγκατηγορούμενός του, ο δικηγόρος απάντησε ότι ο εντολέας του δεν έχει χειραγωγήσει κανέναν αγώνα.

«Δεν έχει στήσει κανέναν αγώνα», τόνισε, ενώ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις επαφές του Βαγγέλη Λιόλιου με διαιτητές, επανέλαβε τη θέση του, θέτοντας το εξής ερώτημα:

«Θα σας ρωτήσω κάτι πάρα πολύ απλό: Ο κ. Λιόλιος ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας επί πέντε χρόνια και πρόεδρος του Προμηθέα για άλλα δέκα χρόνια. Έχετε μία φωτογραφία του με έναν διαιτητή;»

Τα αρνήθηκε όλα ο Λιόλιος

Νωρίτερα, την εκτίμηση ότι οι καταγγελίες σε βάρος του είχαν ως στόχο να τον απομακρύνουν από την ΕΟΚ φέρεται να εξέφρασε κατά την απολογία του ο Βαγγέλης Λιόλιος. Ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας ενημέρωσε, παράλληλα, ενημέρωσε τον ανακριτή ότι έχει παραιτηθεί από τη θέση του μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας.

Ο ισχυρισμός περί σκευωρίας παραμένει στον πυρήνα της υπερασπιστικής γραμμής του Λιόλιου, ο οποίος φέρεται να υποστηρίζει ότι η δική του πρόθεση ήταν να αλλάξει τα κακώς κείμενα στον χώρο του μπάσκετ, σε αντίθεση με όσους επιδίωκαν να διατηρηθεί το προηγούμενο καθεστώς. Απαντώντας, μάλιστα, σε όσα κατέθεσε μάρτυρας, πρώην ιδιοκτήτης ομάδας, περί προετοιμασίας για τις εκλογές ήδη από το 2015, φέρεται να αντέτεινε ότι η διαδικασία για την εκλογή προέδρου θεσπίστηκε το 2019, αποκλείοντας έτσι, κατά τον ίδιο, το ενδεχόμενο μεθόδευσης από το 2015.

Στο πλαίσιο των ισχυρισμών του, ο Λιόλιος φέρεται να αναφέρθηκε και σε κοινή φωτογραφία δύο μαρτύρων της υπόθεσης, ενός προπονητή και ενός πρώην ιδιοκτήτη ομάδας, η οποία, σύμφωνα με όσα ανέφερε, τραβήχτηκε το 2026.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο νέο σύστημα ορισμού διαιτητών, το οποίο, όπως υποστήριξε, τέθηκε σε εφαρμογή τον Αύγουστο με δική του πρωτοβουλία. Οι ορισμοί πραγματοποιούνται πλέον μέσω ειδικού λογισμικού, με στόχο να περιοριστεί η ανθρώπινη παρέμβαση, ενώ το σύστημα εφαρμόζεται στα πρωταθλήματα, με εξαίρεση προς το παρόν την Α1.Ο ίδιος, τέλος, φέρεται να ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει να ασχολείται με τα αθλητικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προς υποστήριξη των ισχυρισμών του προσκόμισε τέσσερις φορολογικούς ελέγχους της εταιρείας του, επισημαίνοντας ότι δεν είχαν διατυπωθεί παρατηρήσεις από τις φορολογικές Αρχές. Μεταξύ των στοιχείων που επικαλέστηκε ήταν και ο έλεγχος που διενεργήθηκε το 2025 για τη διετία 2019-2020. Όπως φέρεται να ανέφερε, ο έλεγχος δεν περιορίστηκε στην εταιρεία, αλλά επεκτάθηκε στην προσωπική του περιουσία, στους τραπεζικούς λογαριασμούς του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε θυρίδες, στην επιχειρηματική του δραστηριότητα, καθώς και στην ομάδα του Προμηθέα.

Λιγότερο από μια ώρα διήρκησε η απολογία του Μαυραγάνη

Για περίπου 40 λεπτά παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, κατά τη διάρκεια της απολογίας του στο πλαίσιο της υπόθεσης για την οποία κατηγορείται.

Ο επιχειρηματίας απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του τέθηκαν, ολοκληρώνοντας την απολογία του σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε επίσης