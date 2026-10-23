Μαρούσι: Να καθαιρεθεί από τον ΕΣΑΚΕ ο κ. Μήλας και να αποβληθεί ο Προμηθέας από την GBL

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Αμαρουσίου 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Μαρούσι: Να καθαιρεθεί από τον ΕΣΑΚΕ ο κ. Μήλας και να αποβληθεί ο Προμηθέας από την GBL
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Η ΚΑΕ Αμαρουσίου κατηγορεί τον κ. Μήλα και τον κ. Σουφλιά για δωροδοκία διαιτητών στον αγώνα Προμηθέα Πατρών-ΑΕΚ στις 16 Νοεμβρίου 2024, με σκοπό την αλλοίωση του αποτελέσματος υπέρ του Προμηθέα.
  • Το ένταλμα σύλληψης του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, περιλαμβάνει αναφορές για προσφορά χρημάτων και υπηρεσιακής ανέλιξης σε τρεις διαιτητές για να επηρεάσουν τον συγκεκριμένο αγώνα.
  • Η ΚΑΕ Αμαρουσίου ζητά την καθαίρεση του κ. Μήλα από το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ και προτείνει την αποβολή του Προμηθέα από την Basket League.
  • Η ΚΑΕ Αμαρουσίου προτίθεται να καταθέσει μήνυση κατά των κκ. Σουφλιά και Μήλα για τις κατηγορίες που προκύπτουν από τις αποκαλύψεις.
  • Η υπόθεση έχει οδηγήσει σε έξι συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και αυτή του προέδρου της ΕΟΚ, και προκαλεί αναταραχή στο ελληνικό επαγγελματικό μπάσκετ.
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Μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις και τον κυκεώνα των αποκαλύψεων για τους στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ, γεγονός που οδήγησε μέχρι στιγμής σε 6 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και αυτή του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, η ΚΑΕ Αμαρουσίου σε δριμύτατη ανακοίνωσή της αναφέρεται στην αναμέτρηση της 16ης Νοεμβρίου 2024 μεταξύ των ομάδων του Προμηθέα Πατρών και της ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα η KAE Αμαρουσίου στην ανακοίνωσή της περιλαμβάνει ένα απόσπασμα από το ένταλμα σύλληψης του Βαγγέλη Λιόλιου με αναφορές στους κκ. Σουφλιά και Μήλα. Όπως σημειώνεται στον εν λόγω αγώνα αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα με διαιτητικές παρεμβάσεις των Τσαρούχα, Χριστινάκη και Τσολάκου. Ευλόγως, λοιπόν, η ΚΑΕ Μαρούσι ζητάει την καθαίρεση από το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ του κ Μήλα και την αποβολή του Προμηθέα από το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά η ΚΑΕ Αμαρουσίου αναφέρει:

Μετ’ εκπλήξεως, διαβάσαμε το δημοσιευμένο στο διαδίκτυο ένταλμα σύλληψης του Βαγγέλη Λιόλιου και συγκεκριμένως στην υπ’αριθ. 34 κακουργηματική σε βάρος του πράξη που αναφέρεται ότι:

«Την 15-11-2024 στην Αθήνα, από κοινού με τον ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ και τον ΜΗΛΑ ΧΡΗΣΤΟ, υποσχεθήκατε στους διαιτητές ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ και ΤΣΟΛΑΚΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΕΚ για την Basket League στις 16-11-2024 υπέρ του Προμηθέα.

Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, και ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, καθώς ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 84-76.

Οι ανωτέρω διαιτητές έλαβαν άγνωστο χρηματικό ποσό»

Δεδομένων των ανωτέρω, λοιπόν, ζητάμε την καθαίρεση από το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ του κ Μήλα, που πολύ ευστόχως, μετ’ επιτάσεως και χωρίς, κυριολεκτικώς, να γνωρίζει κάτι ο Πρόεδρός μας κ. Δ. Στασινόπουλος ζήτησε κατά τη σημερινή συνεδρίαση αυτού (:του ΔΣ).

Καθίσταται πασιφανές ότι, πλέον, δεν είναι δυνατόν η ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών να συνεχίσει να λαμβάνει μέρος στο Πρωτάθλημα αλλά και συμμέτοχοι στις πράξεις του κατηγορούμενου κ. Λιόλιου, όπως ο κ. Σουφλιάς να βρίσκεται στους αγωνιστικούς χώρους που λαμβάνουν χώρα οι αναμετρήσεις μεταξύ των ομάδων της GBL.

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι θα προβούμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την κατάθεση μήνυσης σε βάρος των κκ. Σουφλιά και Μήλα.

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