Basketgate: Στο κάδρο τα ντέρμπι με κατάθεση φωτιά -«Ο Μαυραγάνης μιλούσε με διαιτητές πριν τα ματς»

Το ελληνικό μπάσκετ βιώνει στιγμές που δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς πριν από λίγο καιρό, με τις αποκαλύψεις να διαδέχονται η μία την άλλη και το σκάνδαλο να παίρνει ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις.

Τα στοιχεία που φέρεται να βρίσκονται στα χέρια των διωκτικών και δικαστικών αρχών δημιουργούν ένα εξαιρετικά βαρύ κλίμα για το άθλημα, εγείροντας ερωτήματα που αγγίζουν τον πυρήνα της αξιοπιστίας του.

Μηνύματα που φέρονται να καταγράφουν συνομιλίες για την εξέλιξη αναμετρήσεων, καταγγελίες που προκαλούν αίσθηση και μαρτυρίες ανθρώπων που υποστηρίζουν ότι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις συνθέτουν ένα σκηνικό που απαιτεί πλήρη διερεύνηση και ξεκάθαρες απαντήσεις.

Σε ένα από αυτά τα μηνύματα που φέρεται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία γινεται αναφορά σε ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, στο οποίο διαιτητές ήταν οι Παπαπέτρου, Πουρσανίδης και Τσαρούχα.

Οι τρεις διαιτητές του ντέρμπι του 2022

Σύμφωνα με την κατάθεση του προστατευμένου μάρτυρα, ο Γιώργος Μαυραγάνης συνήθιζε να μιλάει με τους διαιτητές πριν από τα ντέρμπι.

Απόσπασμα από όσα υποστήριξε στην κατάθεσή του:

«Ένιωσα σαν να μ’ έβαζε πιο βαθιά μέσα στη διοίκηση... Ήξερα ότι Ηλίας Κορομηλάς και ο Μαυραγάννης έλεγχαν όλη τη διαιτησία... Το ότι εγώ μπορούσα να έχω αυτήν την απ’ ευθείας επαφή μ’ έκανε να νιώθω ότι κάποια στιγμή θα με βάλουν και πιο πάνω... Στις 10/4/22 του στέλνω να βρεθούμε γιατί έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την συνάντηση μου με τον Ηλία Κορομηλά και δεν έχω κάποιο σοβαρό ορισμό... Μου απαντάει:

-Αν είσαι κέντρο κερνάω. Αύριο είναι το ντέρμπι, έχει τρέξιμο...

Την επόμενη μέρα έπαιζε ΠΑΟ - ΟΣΦΠ 62-68. Και διαιτητές της αναμέτρησης ήταν οι Παπαπέτρου-Τσαρούχα-Πουρσανίδης. Ο Γιώργος μου έλεγε ότι συνηθίζει πριν τα ντέρμπι να μιλάει με τους διαιτητές. Ειδικά με Τσαρούχα και Παπαπέτρου μου είχε πει ότι έχει πολύ στενή σχέση. Εγώ συνεχίζω τον καημό μου...».

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