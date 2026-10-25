Basketgate: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες Λιόλιου και Μαυραγάνη - Αρνούνται τις κατηγορίες

Snapshot Ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης απολογήθηκε στον ανακριτή για περίπου 40 λεπτά στην υπόθεση που τον κατηγορεί.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για τρεισήμισι ώρες και αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του.

Μετά τις απολογίες, οι δύο κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για την περαιτέρω διαδικασία.

Ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν αν οι κατηγορούμενοι θα προφυλακιστούν ή θα αφεθούν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους. Snapshot powered by AI

Για περίπου 40 λεπτά παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, κατά τη διάρκεια της απολογίας του στο πλαίσιο της υπόθεσης για την οποία κατηγορείται.

Ο επιχειρηματίας απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του τέθηκαν, ολοκληρώνοντας την απολογία του σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Νωρίτερα, ολοκληρώθηκε και η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου ενώπιον του ανακριτή. Ο κατηγορούμενος παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου τρεισήμισι ώρες, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, οι δύο κατηγορούμενοι (σ.σ. Βαγγέλης Λιόλιος και Γιώργος Μαυραγάνης) αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Στη συνέχεια, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν από κοινού για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση και συγκεκριμένα αν θα κριθούν προφυλακιστέοι ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι, ενδεχομένως με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Υπενθυμίζεται ότι πριν αρχίσει την απολογία του ο Βαγγέλης Λιόλιος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Ο ίδιος γνωστοποίησε στις αρμόδιες Αρχές ότι αποσύρεται από τα καθήκοντά του μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι η απόφασή του αποσκοπεί στην ομαλή λειτουργία του αθλήματος. «Αποσύρομαι για να μπορέσει να λειτουργήσει το μπάσκετ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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