Νίκος Γκάλης για Basketgate: Το μπάσκετ ανήκει στους χιλιάδες αθλητές του και στους προπονητές τους

Snapshot Ο Νίκος Γκάλης εξέφρασε τη θέση του για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα.

Τόνισε ότι το μπάσκετ ανήκει στους αθλητές, τους προπονητές και τους φιλάθλους του σε όλα τα επίπεδα.

Ζήτησε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη.

Υπέδειξε την ανάγκη λήψης μέτρων από την Πολιτεία για την προστασία του αθλήματος. Snapshot powered by AI

Τη δική του παρέμβαση για το σκάνδαλο που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ έκανε ο Νίκος Γκάλης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο θρύλος του ελληνικού αθλητισμού υπογράμμισε ότι το άθλημα ανήκει στους αθλητές, στους προπονητές και στους φιλάθλους του, ζητώντας παράλληλα να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση από τη Δικαιοσύνη και να ληφθούν μέτρα για την προστασία του μπάσκετ.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Το μπάσκετ ανήκει στους χιλιάδες αθλητές του και στους προπονητές τους, από τα γηπεδάκια στις αυλές των σχολείων και στις γειτονιές μέχρι τα επαγγελματικά γήπεδα. Από εκεί προκύπτουν και οι υγιείς φίλαθλοι. Ας ξεκαθαρίσει τα πάντα η Δικαιοσύνη και η Πολιτεία ας θωρακίσει το αγαπημένο μας άθλημα»

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