Γιατί ο Λιόλιος παραιτήθηκε τώρα από την προεδρία της ΕΟΚ: Ο ελιγμός για να αποφύγει την προφυλάκιση

Snapshot Ο Βαγγέλης Λιόλιος παραιτήθηκε από την προεδρία της ΕΟΚ κατά τη διάρκεια της απολογίας του για κατηγορίες χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Η παραίτηση αποσκοπεί στην ομαλή λειτουργία του μπάσκετ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα υπεράσπισης για την αποφυγή προφυλάκισης.

Στο ένταλμα σύλληψης του αποδίδονται 49 περιπτώσεις προσφοράς χρημάτων και ωφελημάτων σε διαιτητές και διοικητικούς παράγοντες από το 2016 έως το 2026.

Στην υπόθεση εμπλέκονται επιπλέον έξι διαιτητές, δύο διοικητικοί παράγοντες και ένας δημοσιογράφος, ενώ εξετάζεται η άνοδος διαιτητών σε υψηλότερες κατηγορίες.

Η υπεράσπιση αρνείται τις κατηγορίες και ζητά την εξέταση τριών παραγόντων της διαιτησίας, με την τελική απόφαση για την προφυλάκιση να εξαρτάται από τις δικαστικές αρχές. Snapshot powered by AI

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των καταγγελιών για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο Βαγγέλης Λιόλιος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), την ώρα που βρισκόταν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί.

Ο ίδιος γνωστοποίησε στις αρμόδιες αρχές ότι αποσύρεται από τα καθήκοντά του μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι η απόφασή του αποσκοπεί στην ομαλή λειτουργία του αθλήματος. «Αποσύρομαι για να μπορέσει να λειτουργήσει το μπάσκετ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης, λίγο πριν από την κρίση ανακριτή και εισαγγελέα για το αν θα αφεθεί ελεύθερος ή θα προφυλακιστεί, προκαλεί ερωτήματα. Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η αποχώρηση από την ηγεσία της Ομοσπονδίας ενδέχεται να λειτουργήσει ως μέρος της υπερασπιστικής του γραμμής, χωρίς, ωστόσο, να μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι θα επηρεάσει την απόφαση της Δικαιοσύνης.

Πώς συνδέεται η παραίτηση με την απόφαση για την προφυλάκιση

Για την επιβολή προσωρινής κράτησης δεν αρκεί η βαρύτητα των κατηγοριών. Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, αν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο κατηγορούμενος ενδέχεται να διαπράξει νέα αδικήματα ή να επιχειρήσει να επηρεάσει την έρευνα, αποκρύπτοντας ή αλλοιώνοντας στοιχεία ή ασκώντας επιρροή σε πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Υπό αυτό το πρίσμα, η αποχώρηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία της ΕΟΚ θα μπορούσε να προβληθεί από την υπεράσπισή του ως ένδειξη ότι δεν προτίθεται να συνεχίσει να ασκεί διοικητική επιρροή στο ελληνικό μπάσκετ όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα.

Η παραίτηση, ωστόσο, δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι εκλείπουν οι λόγοι που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην προσωρινή κράτησή του. Η απόφαση θα ληφθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, με βάση το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας και τις εξηγήσεις που θα δώσει κατά την απολογία του.

Οι 49 περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στο ένταλμα σύλληψης

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, στον Βαγγέλη Λιόλιο αποδίδονται 49 επιμέρους περιπτώσεις που φέρονται να εκτείνονται από τις 8 Ιουνίου 2016 έως τις 28 Μαρτίου 2026.

Οι κατηγορίες αφορούν, σύμφωνα με το περιεχόμενο του εγγράφου, την προσφορά ή την υπόσχεση χρημάτων, δώρων και άλλων ωφελημάτων σε διαιτητές ή διοικητικούς παράγοντες, με σκοπό να επηρεαστούν η εξέλιξη, η μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνων μπάσκετ που περιλαμβάνονταν σε στοιχηματικές διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στο ένταλμα γίνεται αναφορά και σε χρηματικές παροχές που φέρονται να έφταναν έως τις 50.000 ευρώ. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη δικογραφία, εξετάζεται αν οι διαιτητές που αναφέρονται στην υπόθεση ανέλαβαν στη συνέχεια αγώνες υψηλότερων κατηγοριών.

Στην ίδια υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη έξι διαιτητές, δύο διοικητικοί παράγοντες και ένας δημοσιογράφος. Το εύρος των καταγγελλόμενων πράξεων και η χρονική διάρκεια που καλύπτουν αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας.

Ειδικότερα, στο ένταλμα αποδίδεται στον πρόεδρο της ΕΟΚ η ακόλουθη συμπεριφορά:

«Από 8.06.2016 έως και 28.03.2026, με περισσότερες πράξεις σου, από κοινού με άλλους και κατά μόνας, προσέφερες, παρέδωσες και υποσχέθηκες σε διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα δώρα, ωφελήματα και άλλες οποιεσδήποτε παροχές, με σκοπό να επηρεάσεις την εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνα ομαδικού αθλήματος καλαθοσφαίρισης, με τον σκοπό που επιδίωκες να επιτυγχάνεται και οι αγώνες, το αποτέλεσμα των οποίων αλλοιώνεται, να περιλαμβάνονται σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού».

Οι παραπάνω αναφορές περιγράφουν τις πράξεις που αποδίδονται στον κατηγορούμενο και όχι αποδεδειγμένη ενοχή.

Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση του Βαγγέλη Λιόλιου

Ο Βαγγέλης Λιόλιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του έχει υποστηρίξει δημόσια ότι στη δικογραφία δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τον εντολέα του με τις καταγγελλόμενες πράξεις.

Παράλληλα, η υπεράσπιση έχει ζητήσει να εξεταστούν τρεις παράγοντες της διαιτησίας, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η ολοκλήρωση της απολογίας και η απόφαση των δικαστικών αρχών για την ποινική μεταχείριση του προέδρου της ΕΟΚ. Η αποχώρησή του από τη διοίκηση της Ομοσπονδίας αλλάζει τα δεδομένα στο ελληνικό μπάσκετ, χωρίς να επηρεάζει από μόνη της την πορεία της δικαστικής διαδικασίας.

Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο ποιος θα αναλάβει την επόμενη ημέρα στην ΕΟΚ, αλλά και αν η παραίτηση θα προβληθεί από την υπεράσπιση ως επιχείρημα υπέρ της μη προφυλάκισης. Η απάντηση θα δοθεί από τις αρμόδιες αρχές, μετά την αξιολόγηση των στοιχείων και των ισχυρισμών όλων των εμπλεκομένων.

Διαβάστε επίσης