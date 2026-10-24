Basketgate: Μετά το μπάσκετ, στο στόχαστρο και το ποδόσφαιρο - Φύλλο και φτερό τα οικονομικά των έξι

Snapshot Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ελέγχει τους έξι κατηγορούμενους στην υπόθεση Basketgate και άλλα πρόσωπα από τον χώρο του μπάσκετ.

Με εντολή του Χαράλαμπου Βουρλιώτη θα ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία και οι δηλώσεις πόθεν έσχες των εμπλεκομένων.

Πραγματοποιούνται ευρύτεροι έλεγχοι στον επαγγελματικό αθλητισμό με έμφαση στο ποδόσφαιρο.

Ο αλγόριθμος της Αρχής έχει εντοπίσει ύποπτες οικονομικές συναλλαγές που ενεργοποιούν διαδικασίες ελέγχου στο ποδόσφαιρο.

Στον χώρο του ποδοσφαίρου δεν έχουν γίνει συστηματικοί έλεγχοι για πολλά χρόνια. Snapshot powered by AI

Στο επίκεντρο των ελέγχων της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρίσκονται οι έξι κατηγορούμενοι στην υπόθεση του basket gate, αλλά και πρόσωπα από τον χώρο του μπάσκετ που δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αναμένεται να ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων, καθώς και οι δηλώσεις πόθεν έσχες τους.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται ευρύτεροι έλεγχοι στον επαγγελματικό αθλητισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στο ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλγόριθμος που αξιοποιεί η Αρχή για τον εντοπισμό ύποπτων οικονομικών συναλλαγών έχει ήδη εντοπίσει ενδείξεις που ενεργοποιούν τη διαδικασία ελέγχου. Κατά τις ίδιες πηγές, πρόκειται για έναν χώρο στον οποίο δεν έχουν πραγματοποιηθεί συστηματικοί έλεγχοι εδώ και χρόνια.

Προσωρινά κρατούμενος ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο πρώτος κατηγορούμενος στην έρευνα για τις καταγγελίες χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ, πρώην διαιτητής, στην κατοικία του οποίου είχαν βρεθεί 820.000 ευρώ. Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι το χρηματικό ποσό που εντοπίστηκε δικαιολογείται, ενώ προσκόμισε στον ανακριτή σχετικά έγγραφα.

Στοιχεία για την προέλευση των 820.000 ευρώ που εντοπίστηκαν στο σπίτι του φέρεται να προσκόμισε κατά την απολογία του ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, υποστηρίζοντας ότι το ποσό καλύπτεται από τα εισοδήματά του σε βάθος 25ετίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίασε στοιχεία για εισοδήματα που, από το 2001 έως και το 2026, προσεγγίζουν το 1,5 εκατ. ευρώ και προέρχονται από την εργασία του ως διαιτητής και στο δασαρχείο, καθώς και από οικογενειακά εισοδήματα. Όπως φέρεται να υποστήριξε, διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία στην Κατερίνη και διατηρεί περιορισμένα έξοδα, ενώ επιθυμούσε να έχει μέρος των χρημάτων του σε μετρητά στο σπίτι.

Για τον λόγο αυτό, όπως υποστηρίζει, πραγματοποιούσε αναλήψεις κατά τη διάρκεια των ετών, συγκεντρώνοντας σταδιακά το επίμαχο ποσό, το οποίο θεωρεί ότι δικαιολογείται πλήρως. Αναφορικά με τις καταγγελίες συγκεκριμένου μάρτυρα περί τεσσάρων περιστατικών δωροδοκίας, ο πρώην διαιτητής φέρεται να προσκόμισε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, κατά τον χρόνο τουλάχιστον δύο εκ των καταγγελλόμενων συναντήσεων, βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο.

Παράλληλα, αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή και στα άλλα δύο περιστατικά, αμφισβητώντας την αξιοπιστία του μάρτυρα που τον έχει καταγγείλει.

Τι είπε δικηγόρος του

Εξερχόμενος των δικαστηρίων ο συνήγορος του κ. Παπαπέτρου, Ορέστης Γεωργιάδης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Μετά από μια μαραθώνια ανάκριση 8,5 περίπου ωρών με σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και της κυρίας εισαγγελέως αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση του εντολέα μου. Έχουμε σοβαρότατες αμφιβολίες και ενστάσεις ως προς το κατηγορητήριο και θεωρούμε ότι είναι απολύτως σαθρό. Είναι αυτονόητο ότι θα κατατεθεί αίτηση εντός δεκαημέρου και προσφυγή και στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών. Εκφράστηκε κα ισε επίπεδο ρητής διακοίνωσης τουλάχισοτν από τον κύριο ανακριτή η ισχυρότατη διαβούλευση και οι αμφιβολίες και ο προβληματισμός πριν καταλήξουν στη συγκεκριμένη απόφαση. Επιφυλασσόμαστε. Πρόκειται περί σαθρού κατηγορητηρίου σε κάθε περίπτωση και είμαστε πεππεισμένοι ότι θα αποδειχθεί πλήρως η αθωότητα του κ. Παπαπέτρου.

Για το ποσό που βρέθηκε σπίτι του, προσκομίστηκαν σήμερα πάρα πολλά έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την νόμιμη προέλευση των χρημάτων, εισοδήματα της τάξης των 1,5 εκατομμυρίων προερχόμενα από την υπαλληλική απασχόληση του ζεύγους, από τη νοικογένειά τους, από πωλήσεις ακινήτων, από τα εισοδήματά του από την ενασχόλησή του ως διαιτητού, ακόμη και με την ανάλωση που έχει μεσολαβήσει τόσα χρόνια, έχουν πειστεί απόλυτα και περιμένουν κάποια επιπλέον στοιχεία για την πλήρη απόδειξη περί αυτού»

«Ούτε κατά διάνοιαν. Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση με αυτό το πράγμα. Δεν είχε ποτέ λογαριασμό και δεν υπάρχει καμία σχετική κατηγορία περί τούτο», απάντησε τέλος όταν ρωτήθηκε για τους στημένους αγώνες.

Οι πιέσεις σε διαιτητή και η απόπειρα δωροδοκίας στο Eurocup

Σοβαρές καταγγελίες για τις σχέσεις παραγόντων με διαιτητές, την αντιμετώπιση όσων προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη και μια φερόμενη απόπειρα δωροδοκίας σε ευρωπαϊκό τελικό περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση των φερόμενων ως στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Μια σειρά από μαρτυρικές καταθέσεις που έχουν τεθεί υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα περιγράφουν το παρασκήνιο που, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, επικρατούσε στον χώρο της ελληνικής καλαθοσφαίρισης. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αναφορές για την επιλογή διαιτητών σε κρίσιμες αναμετρήσεις, οι καταγγελίες για πιέσεις μετά την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, αλλά και όσα φέρεται να συνέβησαν πριν από τον τελικό του EuroCup το 2021.

Μεταξύ των προσώπων που έχουν καταθέσει στις δικαστικές αρχές συγκαταλέγεται προπονητής, ο οποίος έχει ασκήσει κατά το παρελθόν δημόσια κριτική στον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ευάγγελο Λιόλιο.

Στην κατάθεσή του, τον περασμένο Ιούλιο, ο μάρτυρας αναφέρθηκε τόσο στη σχέση του προέδρου της ΕΟΚ με τον Προμηθέα Πατρών όσο και σε όσα, όπως υποστηρίζει, του είχε μεταφέρει ο ίδιος σχετικά με διαιτητές που εμπιστευόταν για αγώνες ιδιαίτερης σημασίας.

Οι αναφορές στον Προμηθέα και οι διαιτητές των κρίσιμων αγώνων

Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην κατάθεση, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι ο Ευάγγελος Λιόλιος είχε ιδιαίτερη αγάπη και ενδιαφέρον για τον Προμηθέα Πατρών, ενώ φέρεται να αναφέρθηκε και στη μεταβίβαση των μετοχών της ομάδας, προκειμένου να αναλάβει την προεδρία της Ομοσπονδίας.

Ο προπονητής περιέγραψε, παράλληλα, όσα υποστηρίζει ότι γνώριζε για τις επιλογές διαιτητών σε αναμετρήσεις με αυξημένο αγωνιστικό και βαθμολογικό ενδιαφέρον. Όπως ανέφερε, ο πρόεδρος της ΕΟΚ τού είχε εκφράσει την εμπιστοσύνη του σε συγκεκριμένους διαιτητές, θεωρώντας ότι μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις δύσκολων παιχνιδιών και να διαχειριστούν κρίσιμες φάσεις σε ντέρμπι.

Στην ίδια μαρτυρία αναφέρονται τέσσερις διαιτητές. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δύο από αυτούς έχουν συλληφθεί και αντιμετωπίζουν κατηγορίες στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν μέρος του αποδεικτικού υλικού που εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να συνιστούν από μόνες τους απόδειξη τέλεσης κάποιας αξιόποινης πράξης από τα πρόσωπα που μνημονεύονται.

Η μήνυση για τις αναρτήσεις και η καταγγελία για εκφοβισμό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατάθεση πρώην διαιτητή, η οποία προσέφυγε στη Δικαιοσύνη έπειτα από ανώνυμες και προσβλητικές αναρτήσεις που, όπως κατήγγειλε, είχαν αναρτηθεί σε βάρος της στο διαδίκτυο.

Η ίδια περιέγραψε στον αθλητικό εισαγγελέα ότι, μετά την υποβολή μήνυσης κατά αγνώστων, δέχθηκε προσέγγιση από πρόσωπο που περιλαμβάνεται στους κατηγορουμένους. Κατά τους ισχυρισμούς της, ο συγκεκριμένος άνδρας επιχείρησε να την πείσει να ανακαλέσει τη μήνυση, επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, το συμφέρον της ίδιας αλλά και όσων δραστηριοποιούνται στον χώρο του μπάσκετ.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, ο συνομιλητής της τής είπε ότι «για το δικό μου το καλό και όλων τους, αυτά τα πράγματα καλό είναι να μη συμβαίνουν στο χώρο», ενώ αναφέρθηκε και σε δική του παλαιότερη εμπειρία, υποστηρίζοντας ότι είχε επιλέξει να μην κινηθεί νομικά και τελικά δικαιώθηκε για τη στάση του.

Η μαρτυρία περιλαμβάνει, επίσης, αναφορές σε φράσεις που η πρώην διαιτητής εξέλαβε ως απειλές για τις επαγγελματικές συνέπειες που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει εάν συνέχιζε τη δικαστική διαδικασία.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο άνδρας φέρεται να της είπε ότι «το μπάχαλο θα σταματήσει», προειδοποιώντας ότι όποιος ασχολείται με τέτοιες υποθέσεις «θα βρει μπελά». Μάλιστα, όπως υποστήριξε, της ανέφερε ότι οι συνέπειες θα άρχιζαν από το αμέσως επόμενο Σαββατοκύριακο και ότι διαιτητές που ακολουθούσαν αυτή την τακτική «θα εξαφανιστούν».

Η πρώην διαιτητής υποστήριξε ότι δεν ενέδωσε στην πίεση και αρνήθηκε να αποσύρει τη μήνυση. Όπως ανέφερε, ακολούθησε η απουσία της από τους ορισμούς αγώνων το αμέσως επόμενο Σαββατοκύριακο, ενώ στη συνέχεια έμεινε εκτός εθνικών κατηγοριών για έξι μήνες και εκτός τοπικών κατηγοριών για δύο μήνες.

Η ίδια συνέδεσε τον αποκλεισμό της από τους αγώνες με την απόφασή της να συνεχίσει τη δικαστική διεκδίκηση, κάνοντας λόγο για εχθρική αντιμετώπιση από την ΕΟΚ. Κατά τους ισχυρισμούς της, ακόμη και όταν επέστρεφε στους ορισμούς, η παρουσία της περιοριζόταν σε παιχνίδια χαμηλότερων κατηγοριών.

Οι καταγγελίες αυτές περιλαμβάνονται στη δικογραφία και αξιολογούνται στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση.

Η καταγγελία για τα 10.000 ευρώ πριν από τον τελικό του EuroCup

Στο ίδιο αποδεικτικό υλικό περιλαμβάνεται και κατάθεση πρώην διεθνούς Έλληνα διαιτητή, ο οποίος αναφέρθηκε σε περιστατικό που, σύμφωνα με όσα του μεταφέρθηκαν, αφορούσε απόπειρα επηρεασμού της διαιτησίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η υπόθεση συνδέεται με τον δεύτερο τελικό του EuroCup, ο οποίος διεξήχθη στις 30 Απριλίου 2021, ανάμεσα στην UNICS Kazan και τη Μονακό. Στη διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης συμμετείχαν ο Έλληνας μάρτυρας και Ουκρανός συνάδελφός του.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο Έλληνας διαιτητής, ο Ουκρανός συνάδελφός του τον προσέγγισε πριν από την έναρξη του αγώνα και του αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί πρόταση ύψους 10.000 ευρώ, με σκοπό να επηρεάσει τις διαιτητικές αποφάσεις υπέρ της ρωσικής ομάδας.

Κατά την ίδια μαρτυρία, η πρόταση φέρεται να προήλθε από πρόσωπο που συγκαταλέγεται στους κατηγορουμένους της ελληνικής υπόθεσης. Ο Ουκρανός διαιτητής, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στον Έλληνα συνάδελφό του, αρνήθηκε να συμμετάσχει στην ενέργεια και στη συνέχεια προχώρησε σε καταγγελία προς τα αρμόδια διεθνή μπασκετικά όργανα.

Η συγκεκριμένη αναφορά προσθέτει μια ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση στην υπόθεση, καθώς αφορά καταγγελία για πιθανή προσπάθεια παρέμβασης σε αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωσης και όχι αποκλειστικά σε αναμετρήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος.

Το σύνολο των καταθέσεων βρίσκεται πλέον στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης, με τις αρμόδιες αρχές να καλούνται να αξιολογήσουν τα στοιχεία και να διαπιστώσουν εάν οι καταγγελίες επιβεβαιώνονται από το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό.

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