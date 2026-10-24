Δημητρακόπουλος για Basket Gate: Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι του σκανδάλου – Τα μηνύματα και η ΚΕΔ

Snapshot Η καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026 οδήγησε σε έρευνα για φερόμενη ασυμβίβαστη ιδιότητα και χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται γραπτά μηνύματα που φέρεται να αποδεικνύουν ότι ο πρόεδρος της ΕΟΚ ήταν ιδιοκτήτης του Προμηθέα Πατρών και λάμβανε πληροφορίες για τον ορισμό διαιτητών.

Περίπου 50 αγώνες ερευνώνται για πιθανή αλλοίωση αποτελεσμάτων και παράνομο στοιχηματισμό, με την υπόθεση να έχει οδηγήσει σε κακουργηματικές διώξεις και έκδοση έξι ενταλμάτων σύλληψης.

Η ΚΑΕ Αμαρουσίου προχώρησε στην αρχική καταγγελία χωρίς να γνωρίζει τα περαιτέρω στοιχεία για στημένους αγώνες και δεν υποστηρίζει επίσημα τις ποινικές κατηγορίες.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον της ανακριτικής Δικαιοσύνης, η οποία αξιολογεί τα στοιχεία και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων. Snapshot powered by AI

Το χρονικό της υπόθεσης που έχει προκαλέσει ισχυρούς κλυδωνισμούς στο ελληνικό μπάσκετ περιέγραψε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου (24/10) στον ΣΚΑΪ.

Ο γνωστός ποινικολόγος εξήγησε πώς μια καταγγελία που κατατέθηκε τον Απρίλιο του 2026, με αντικείμενο την καταγγελλόμενη ασυμβίβαστη ιδιότητα του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), αποτέλεσε την αφετηρία μιας ευρύτερης έρευνας, η οποία οδήγησε στην άσκηση κακουργηματικών διώξεων για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ενώ η δικαστική έρευνα αφορά και άλλα πρόσωπα από τον χώρο της καλαθοσφαίρισης, μεταξύ των οποίων διαιτητές και παράγοντες του αθλήματος.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στα γραπτά μηνύματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, υποστηρίζοντας ότι αυτά αποτέλεσαν καθοριστικό στοιχείο για την εξέλιξη της έρευνας.

Η καταγγελία του Αμαρουσίου που άνοιξε τον δρόμο για την έρευνα

Όπως εξήγησε, όλα ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2026, όταν η διοίκηση της ΚΑΕ Αμαρουσίου τού ανέθεσε να συντάξει καταγγελία με βάση στοιχεία που είχαν περιέλθει σε γνώση της ομάδας.

«Από τον Απρίλιο του 2026 έλαβα εντολή από την ομάδα του Αμαρουσίου να συντάξω, με βάση τα στοιχεία και τα δεδομένα που είχα στη διάθεσή μου, μια καταγγελία σε βάρος του προέδρου της καλαθοσφαίρισης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρχαν γραπτά μηνύματα από τα οποία, όπως υποστήριξε, προέκυπτε ότι ο πρόεδρος της ΕΟΚ ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος του Προμηθέα Πατρών, παρά τη θεσμική του θέση στην Ομοσπονδία.

Η καταγγελία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο υπουργό Αθλητισμού, καταχωρίστηκε στην προβλεπόμενη πλατφόρμα και στη συνέχεια έφτασε στην Εισαγγελία, η οποία ξεκίνησε την έρευνα.

Ο δικηγόρος επισήμανε ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εξέδωσε απόφαση που, κατά την εκτίμησή του, δικαιώνει την αρχική καταγγελία της ομάδας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις νομικές κινήσεις που ακολούθησαν σχετικά με τη χρήση των γραπτών μηνυμάτων, υποστηρίζοντας ότι ο Άρειος Πάγος αναγνώρισε τη δυνατότητα αξιοποίησής τους ως αποδεικτικών στοιχείων.

Τα μηνύματα για τους διαιτητές και η σύνδεση με την ΚΕΔ

Η υπόθεση, σύμφωνα με τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, έλαβε διαφορετική τροπή όταν κατά τη διερεύνηση των αρχικών καταγγελιών προέκυψαν νέα στοιχεία που αφορούσαν τη διαιτησία.

Όπως αποκάλυψε, ανάμεσα στα γραπτά μηνύματα εντοπίστηκε επικοινωνία που, κατά τους ισχυρισμούς του, έδειχνε ότι ο πρόεδρος της ΕΟΚ λάμβανε πληροφορίες από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) σχετικά με τους διαιτητές που επρόκειτο να οριστούν σε συγκεκριμένους αγώνες.

Το στοιχείο αυτό, όπως υποστήριξε, ανέδειξε πιθανή σύνδεση με τον μηχανισμό επιλογής των διαιτητών και οδήγησε στη διεύρυνση της έρευνας.

Η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, όπου ο αθλητικός εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση.

«Έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι», ανέφερε ο ποινικολόγος, εξηγώντας ότι αρχικά κανείς δεν γνώριζε την έκταση που θα μπορούσε να λάβει η υπόθεση.

«Δεν μιλάμε για κουτσομπολιά» – Οι καταγγελίες για στημένους αγώνες και στοιχηματισμό

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της ΚΑΕ Αμαρουσίου, η προκαταρκτική εξέταση έφερε στο φως επιπλέον μηνύματα, τα οποία φέρεται να περιλαμβάνουν ενδείξεις για παρεμβάσεις στη διεξαγωγή αγώνων, αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ενδεχόμενες πρακτικές παράνομου στοιχηματισμού.

Ο ίδιος θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι, κατά την άποψή του, η δικογραφία δεν στηρίζεται σε φήμες ή προσωπικές εκτιμήσεις.

«Στη συνέχεια προέκυψαν και άλλα μηνύματα, όχι κουτσομπολιά ή προσωπικές εκτιμήσεις μαρτύρων», τόνισε.

Όπως εξήγησε, τα στοιχεία αυτά εξετάστηκαν σε συνδυασμό με πολυάριθμες μαρτυρικές καταθέσεις, με αποτέλεσμα η έρευνα να επεκταθεί σε ένα ευρύτερο πλέγμα καταγγελλόμενων πρακτικών.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες για τη δικογραφία, περίπου 50 αγώνες διαφορετικών κατηγοριών έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των δικαστικών Αρχών, ενώ το χρονικό εύρος της ερευνώμενης υπόθεσης εκτείνεται σε προηγούμενα χρόνια.

Οι ισχυρισμοί περί χειραγώγησης και παράνομου στοιχηματισμού αποτελούν αντικείμενο της ποινικής διαδικασίας και δεν συνιστούν αποδεδειγμένη ενοχή των κατηγορουμένων.

Οι κακουργηματικές διώξεις και τα εντάλματα σύλληψης

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε και στη βαρύτητα των κατηγοριών, επισημαίνοντας ότι η έρευνα οδήγησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος.

Όπως ανέφερε, για τις συγκεκριμένες κατηγορίες προβλέπεται ποινή κάθειρξης που μπορεί να φτάσει τα δέκα χρόνια, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.

Συνολικά, στις 21 Οκτωβρίου εκδόθηκαν έξι εντάλματα για πρόσωπα που συνδέονται με τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Ο ποινικολόγος χαρακτήρισε την έκδοση των ενταλμάτων εξαιρετικό δικονομικό μέτρο, εξηγώντας ότι, κατά την εκτίμησή του, συνδέεται με τη σοβαρότητα των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της ανακριτικής Δικαιοσύνης, η οποία καλείται να αξιολογήσει τη δικογραφία και τις εξηγήσεις των εμπλεκομένων.

Τι ξεκαθάρισε για την ΚΑΕ Αμαρουσίου

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος στον ρόλο της ΚΑΕ Αμαρουσίου, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τη συμμετοχή της ομάδας στην υπόθεση.

Όπως τόνισε, το Μαρούσι ήταν εκείνο που προχώρησε στην αρχική καταγγελία για το ζήτημα του ασυμβίβαστου, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι τα στελέχη της ομάδας γνώριζαν εξαρχής τα στοιχεία που προέκυψαν στη συνέχεια για τους φερόμενους ως στημένους αγώνες.

«Το Μαρούσι, μέχρι στιγμής, δεν έχει καταθέσει δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Οι παράγοντες της ομάδας δεν είναι μάρτυρες και δεν γνωρίζουν τα συγκεκριμένα στοιχεία», διευκρίνισε.

Με αυτή την τοποθέτηση θέλησε να διαχωρίσει την αρχική νομική πρωτοβουλία της ΚΑΕ από την ποινική έρευνα που ακολούθησε και η οποία βρίσκεται πλέον στην αρμοδιότητα των δικαστικών Αρχών.

Ο ίδιος απηύθυνε, παράλληλα, έκκληση σε οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες για τις καταγγελλόμενες πρακτικές να απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές.

«Απευθύνω έκκληση σε όσους γνωρίζουν κάτι σχετικό να προσέλθουν και να καταθέσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται πλέον στο περιεχόμενο των μηνυμάτων, στις καταθέσεις των μαρτύρων και στις εξηγήσεις που θα δώσουν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Διαβάστε επίσης