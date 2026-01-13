Δίκη Κορκονέα στον Άρειο Πάγο: Ο αντιεισαγγελέας πρότεινε την διατήρηση της ισόβιας κάθειρξης

Ο αντεισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου πρότεινε την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης που είχε καταθέσει η πλευρά του καταδικασμένου ειδικού φρουρού και τη διατήρηση της ισόβιας κάθειρξης

Άγγελος Βουράκης

Eurokinissi
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Για τρίτη φορά απασχόλησε τον Άρειο Πάγο η υπόθεση της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, με επίκεντρο το αν πρέπει ή όχι να αναγνωριστεί στον Επαμεινώνδα Κορκονέα το ελαφρυντικό του σύννομου βίου. Ο αντεισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κωνσταντίνος Σοφουλάκης πρότεινε την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης που είχε καταθέσει η πλευρά του καταδικασμένου ειδικού φρουρού και τη διατήρηση της ισόβιας κάθειρξης.

Η αίτηση στρέφεται κατά της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, με την οποία δεν του αναγνωρίστηκε το συγκεκριμένο ελαφρυντικό, εξέλιξη που είχε ως αποτέλεσμα την επιστροφή του στη φυλακή και την επαναφορά της ποινής των ισοβίων.

Ένταση κατά την ακροαματική διαδικασία

Η ακροαματική διαδικασία στο ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου πραγματοποιήθηκε σε τεταμένο κλίμα. Η συνήγορος της οικογένειας του θύματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζήτησε να καταθέσει υπόμνημα, ενώ από την πλευρά της υπεράσπισης η Βάσω Πανταζή υποστήριξε ότι η παρουσία της οικογένειας ως πολιτική αγωγή δεν είναι δικονομικά επιτρεπτή, κάνοντας λόγο για ανάγκη προστασίας του θεσμού και απορρίπτοντας αιτιάσεις περί ιδιότυπης ασυλίας.

Μετά από σύντομη διακοπή λόγω έντασης, η διαδικασία συνεχίστηκε με την κυρία Κωνσταντοπούλου να δηλώνει ότι η μητέρα του Αλέξη επιθυμεί να κλείσει οριστικά και αμετάκλητα η υπόθεση. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό διακινήθηκαν ύβρεις και απειλές σε βάρος της, αποδίδοντάς τες σε καταδικασμένο πρόσωπο, ενώ έκανε λόγο και για ενεργοποίηση παρασκηνιακών μηχανισμών.

Στους ισχυρισμούς αυτούς απάντησε η Πρόεδρος της έδρας, επισημαίνοντας ότι οι δικαστικές κρίσεις ήταν εκείνες που οδήγησαν στην απόρριψη του ελαφρυντικού. Από την πλευρά της, η συνήγορος υπεράσπισης του Επαμεινώνδα Κορκονέα ανέπτυξε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους, κατά την άποψή της, η απόφαση του Εφετείου θα έπρεπε να αναιρεθεί.

Η απόφαση θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα.

