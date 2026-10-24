Γιαννακόπουλος για το Baskegate: «Τα χρήματα που βρέθηκαν ψηλά στη ντουλάπα ποιανού είναι;»

Snapshot Αναμένονται νέες συλλήψεις διαιτητών στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ζήτησε τη διερεύνηση των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων προσώπων.

Ζήτησε επίσης διευκρινίσεις για την προέλευση χρηματικού ποσού που βρέθηκε σε ψηλό σημείο ντουλάπας.

Οι δικαστικές και ανακριτικές ενέργειες συνεχίζονται με στόχο να αποκαλυφθούν περισσότερα στοιχεία για τις καταγγελίες. Snapshot powered by AI

Οι εξελίξεις στην υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονους κραδασμούς στο ελληνικό μπάσκετ συνεχίζονται, με τον Πέτρο Παπαπέτρου να κρίνεται προφυλακιστέος μετά την απολογία του, ενώ, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, αναμένονται και νέες συλλήψεις διαιτητών.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρενέβη δημόσια, θέτοντας δύο ερωτήματα σχετικά με πτυχές της υπόθεσης που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας.

Ειδικότερα, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, έθεσε ζήτημα διερεύνησης των επικοινωνιών όλων των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται, ενώ παράλληλα ζήτησε διευκρινίσεις για την προέλευση χρηματικού ποσού που, σύμφωνα με τις αναφορές, εντοπίστηκε σε ψηλό σημείο ντουλάπας.

«1. Θα ζητηθούν εντός προθεσμίας για ΟΛΟΥΣ όσους αναφέρονται το άνοιγμα των μέιλ, τηλεφώνων, κτλ;

2. Tα χρήματα που βρέθηκαν ψηλά στην ντουλάπα ποιανού είναι;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Τα ερωτήματα αυτά έρχονται ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και οι επόμενες δικαστικές και ανακριτικές ενέργειες αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στις καταγγελίες και στα στοιχεία που εξετάζουν οι αρμόδιες Aρχές.