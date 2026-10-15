Ένταση στο ελληνικό μπάσκετ: Καταγγελίες κριτών για πιέσεις και απειλές

«Μεγάλη γλώσσα έχετε εσείς οι κριτές και θα πάρουμε μέτρα αν συνεχίσετε γιατί αρκετά προβλήματα δημιουργείτε»

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Ένταση στο ελληνικό μπάσκετ: Καταγγελίες κριτών για πιέσεις και απειλές
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Υπάρχει έντονη αντιπαράθεση των κριτών αγώνων και του συμβούλου διαιτησίας Ηλία Κορομηλά στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.
  • Οι κριτές καταγγέλλουν προσβλητικές και πιεστικές συμπεριφορές, καθώς και φραστικές αντιπαραθέσεις που θεωρούνται απειλές.
  • Στην Κρήτη σημειώθηκε αποχώρηση μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας λόγω διαφωνιών για τον χειρισμό της κρίσης.
  • Οι κριτές της Αττικής υπέβαλαν μαζικές δηλώσεις κωλυμάτων, επηρεάζοντας τον προγραμματισμό αγώνων σε ΕΣΚΑ, ΕΟΚ και ΕΣΑΚΕ.
  • Η κατάσταση δημιουργεί ανησυχίες για τη συνεργασία μεταξύ ΕΟΚ και κριτών, με την Ομοσπονδία να καλείται να διαχειριστεί την κρίση.
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Αναταράξεις καταγράφονται στον χώρο του μπάσκετ, με τις σχέσεις μεταξύ κριτών αγώνων και του συμβούλου διαιτησίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ηλία Κορομηλά, να βρίσκονται σε σημείο έντονης αντιπαράθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώνονται και από το ρεπορτάζ του SDNA, αλλά και καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί, το τελευταίο διάστημα έχει διαμορφωθεί κλίμα δυσαρέσκειας στους κόλπους των κριτών, οι οποίοι κάνουν λόγο για συμπεριφορές που θεωρούν προσβλητικές και πιεστικές. Στο επίκεντρο των αναφορών βρίσκονται περιστατικά φραστικών αντιπαραθέσεων και δηλώσεις που, όπως υποστηρίζεται, εκλήφθηκαν ως απειλές για τη λήψη μέτρων σε βάρος τους.

Χαρακτηριστική είναι η φράση που αποδίδεται στον Ηλία Κορομηλά: «Μεγάλη γλώσσα έχετε εσείς οι κριτές και θα πάρουμε μέτρα αν συνεχίσετε γιατί αρκετά προβλήματα δημιουργείτε». Η συγκεκριμένη αναφορά φέρεται να έχει εντείνει τη δυσαρέσκεια, με εκπροσώπους του χώρου να εκφράζουν προβληματισμό για τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας με τον σύμβουλο διαιτησίας.

Οι καταγγελίες αφορούν, μεταξύ άλλων, την αντιμετώπιση των ανθρώπων που στελεχώνουν τις γραμματείες των αγώνων, έναν κρίσιμο τομέα για την ομαλή διεξαγωγή των διοργανώσεων. Οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε μεμονωμένα περιστατικά, αλλά συνδέονται με ευρύτερη δυσαρέσκεια για τη διαχείριση των σχέσεων μεταξύ των αρμόδιων οργάνων και των κριτών.

Αναφορές για παραίτηση στην Κρήτη

Η ένταση φέρεται να έχει προκαλέσει αντιδράσεις και σε θεσμικό επίπεδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Κρήτη σημειώθηκε αποχώρηση μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, η οποία αποδίδεται σε διαφωνίες σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης και τη στάση που τηρείται απέναντι στους κριτές.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, εφόσον επιβεβαιωθεί πλήρως, αποτυπώνει το εύρος των διαφωνιών που φέρεται να έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό του χώρου της διαιτησίας και της γραμματείας των αγώνων.

Μαζικά κωλύματα από τους κριτές της Αττικής

Ιδιαίτερη διάσταση έχει λάβει η κατάσταση στην Αττική, όπου οι κριτές του οικείου Συνδέσμου φέρονται να προχώρησαν σε μαζικές δηλώσεις κωλυμάτων για τις προσεχείς ημέρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δηλώσεις αυτές αφορούν τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με την ΕΣΚΑ, την ΕΟΚ και τον ΕΣΑΚΕ. Η κίνηση εκλαμβάνεται ως αντίδραση στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και ως ένδειξη της έντονης δυσαρέσκειας που επικρατεί μεταξύ των κριτών.

Η εξέλιξη ενδέχεται να επηρεάσει τον προγραμματισμό των αγώνων, ανάλογα με την έκταση των κωλυμάτων και τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών στις γραμματείες. Σε κάθε περίπτωση, αναδεικνύει τη σημασία της ομαλής συνεργασίας μεταξύ των κριτών και των αρμόδιων αθλητικών φορέων για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των διοργανώσεων.

Στο επίκεντρο η στάση της ΕΟΚ

Οι εξελίξεις επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ της διοίκησης της ΕΟΚ και των ανθρώπων που εργάζονται στις γραμματείες των αγώνων. Οι καταγγελίες για πιέσεις και απαξιωτική αντιμετώπιση δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των διαφωνιών και την ανάγκη διασφάλισης ενός περιβάλλοντος συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδίας υπό τον πρόεδρό της, Βαγγέλη Λιόλιο, καθώς και στις ενέργειες που ενδέχεται να γίνουν για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Μέχρι στιγμής, με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται, το τοπίο παραμένει τεταμένο. Η έκταση των αντιδράσεων στην Αττική και οι αναφορές για εξελίξεις στην Κρήτη καθιστούν αναγκαία την αποσαφήνιση των γεγονότων και των θέσεων όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει εάν θα υπάρξει προσπάθεια αποκλιμάκωσης και αποκατάστασης της συνεργασίας ή εάν η αντιπαράθεση θα συνεχιστεί, με πιθανές συνέπειες για την ομαλή λειτουργία των διοργανώσεων του ελληνικού μπάσκετ.

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