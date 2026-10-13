Παρτίζαν - Παναθηναϊκός AKTOR 55-72: Ισοπεδωτικός και στο Βελιγράδι για το 5/5 στην EuroLeague!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR  μασούσε σίδερα αμυντικά και στο Βελιγράδι, στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και «σκότωσε» την Παρτιζάν με 55-72 για το 5 στα 5 στην EuroLeague. 

Ηλίας Λαλιώτης

Παρτίζαν - Παναθηναϊκός AKTOR 55-72: Ισοπεδωτικός και στο Βελιγράδι για το 5/5 στην EuroLeague!
ΜΠΑΣΚΕΤ
5'
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Τίποτα δεν σταματά τον Παναθηναϊκό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς!

Μετά τις τέσσερις νίκες στο Telekom Center Athens, οι «πράσινοι» πέρασαν και από τις πιο δύσκολες έδρες της EuroLeague, επικρατώντας με 72-55 της Παρτίζαν στο Βελιγράδι.

Η αμυνάρα του Παναθηναϊκού «έπνιξε» και τους παίκτες του Ζοάν Πεναρόγια, οι οποίοι έμοιαζαν ανίκανοι να βρουν λύσεις κόντρα στους «λυσσασμένους» κομάντο που έριχνε στο παρκέ ο «Ζοτς».

Χαρακτηριστικό είναι πως η Παρτίζαν πέτυχε 30 πόντους λιγότερους από τους φετινούς της μέσους όρους.

Παρότι επιθετικά υπήρξαν προβλήματα σε μεγάλο μέρος του αγώνα, η τρίτη περίοδος ήταν καθοριστική με καταιγισμό τριπόντων και παίκτη-κλειδί τον Μουσταφά Φαλ, ο οποίος έδειξε πόσο σημαντικός μπορεί να είναι σε αυτή την ομάδα (6 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ, 0 λάθη σε 13:43).

Κορυφαίος για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος μέτρησε 14 πόντους και 2 ριμπάουντ. Γεμάτη εμφάνιση από τον Ματίας Λεσόρ (9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 πόντοι), εξαιρετικός και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (10 πόντοι, 4 ριμπάουντ), ενώ θετικός ήταν και ο Μπράνκου Μπάντιο (9 πόντοι, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Επόμενο εμπόδιο που καλούνται να ξεπεράσουν οι «πράσινοι» είναι η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, την ερχόμενη Παρασκευή (16/10, 21:15).

Δεν πλήρωσε την κακή πρώτη περίοδο

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προτίμησε τη μόνιμη αρχική πεντάδα από την αρχή της σεζόν, με Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Μαντζούκα, Γιαμπουσέλε και Μήτογλου, αλλά μετά το αρχικό 4-6, η πιεστική άμυνα των γηπεδούχων ανάγκασε σε λάθη τους «πράσινους» (3 για μόλις μία ασίστ μετά από 6 λεπτά) και κακές επιλογές στην επίθεση (3/9 σουτ εντός παιδιάς στο ίδιο διάστημα).

Με σερί 7-0 η Παρτίζαν βρέθηκε στο +5 (11-6). Ο Ομπράντοβιτς άλλαξε σταδιακά όλη την πεντάδα, φέρνοντας από τον πάγκο τους Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Ερνανγκόμεθ και Λεσόρ. Η εικόνα του Παναθηναϊκού βελτιώθηκε αισθητά και παρά κάποιες βιαστικές επιλογές, σταδιακά ροκάνισε τη διαφορά και κατάφερε με τη λήξη της περιόδου να φέρει το ματς στα ίσα (16-16) με τον Λεσόρ.

Πήρε τα ηνία με Χέιζ-Ντέιβις και Φρανσίσκο

Με τον Φρανσίσκο να έχει πάρει την μπαγκέτα δημιουργικά και τον Χέιζ-Ντέιβις να τελειώνει εξαιρετικά τις μπάλες που πήρε στο χαμηλό ποστ, ο Παναθηναϊκός συνέχισε να ανεβάζει την απόδοσή του και προσπέρασε για πρώτη φορά με 5 πόντους (19-24), αναγκάζοντας τον Ζοάν Πεναρόγια σε γρήγορο τάιμ άουτ μετά από 3,5 λεπτά στη δεύτερη περίοδο.

O Ομπράντοβιτς πήγε σε ψηλό σχήμα με Φρανσίσκο, τρεις φόργουορντ (Ρογκαβόπουλο, Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο) και Λεσόρ, με την Παρτίζαν να μειώνει προσωρινά (27-29). Ανεβάζοντας την ενέργειά του αμυντικά στο τελευταίο τρίλεπτο, ωστόσο, (δέχθηκε μόλις έναν πόντο) και με δύο σερί τρίποντα του Χέιζ-Ντέιβις, ο Παναθηναϊκός έκλεισε το ημίχρονο στο +7 (28-35).

PARTIZAN vs PANATHINAIKOS ATHENS

EUROLEAGUE 2026-2027 / ΠΑΡΤΙΖΑΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ. (EUROKINISSI)Eurokinissi

SportsΤρίποντη «καταιγίδα» με «πύργο» Φαλ

Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τους Γκραντ, Μπάντιο, Ρογκαβόπουλο, Γιαμπουσέλε και Φαλ στο παρκέ, με τον Γάλλο σέντερ να κάνει τη διαφορά. Η ξεκάθαρη οδηγία του Ζοτς ήταν η μπάλα να ακουμπάει χαμηλά σε αυτόν.

Με το που έκλεινε η άμυνα πάνω του, ο Φαλ τη μοίραζε στην περιφέρεια, για να έρθουν τρία σερί τρίποντα. Όταν δεν το έκαναν την τέταρτη φορά ο Γάλλος πέτυχε 2 εύκολους πόντους και ο Παναθηναϊκός με σερί 11-0, έφτασε στο +18 (28-46) μετά από μόλις 4 λεπτά στο δεύτερο μέρος, θέτοντας τις βάσεις για μια σπουδαία νίκη.

Με την άμυνα των «πράσινων» να έχει αποδιοργανώσει πλήρως την Παρτίζαν και την «καταιγίδα» τριπόντων να συνεχίζεται, το Τριφύλλι βρέθηκε και στο +21 (33-54), λίγο πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο (36-55).

«Έπνιξε» την προσπάθεια αντεπίθεσης και έκανε το 5 στα 5

Στην τέταρτη περίοδο η Παρτίζαν ξεκίνησε με 5-0 σερί (41-55), αλλά παρότι ο Παναθηναϊκός έμεινε για τρία λεπτά χωρίς σκορ, δεν κατάφερε να μειώσει περισσότερο λόγω της αστοχίας της. Οι «πράσινοι» βρήκαν τον δρόμο προς το καλάθι με το πρώτο τρίποντο του Μπάντιο και στη συνέχεια ήλεγξαν πλήρως το ματς για να φτάσουν σε μια ακόμα επιβλητική νίκη και το 5 στα 5 στο ξεκίνημα της EuroLeague.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-16, 28-35, 36-55, 55-72

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Πενιαρόγια): 'Oλμαν 3, Τζόουνς 8 (2/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ασίστ, 3 λάθη), Βιλντόσα 5 (0/5 τρίποντα, 4 ασίστ, 2 λάθη), Τόμπσον 3 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Τανάσκοβιτς 2 (5 ριμπάουντ), Στίβενς 8 (1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Χέιζ 10 (1/1 τρίπονυτο, 3 ριμπάουντ), Λάκιτς 3 (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Τζεκίρι 9 (7 ριμπάουντ), Παγιόλα 4 (3 ασίστ), Λοβέρν, Σι

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 2, Φρανσίσκο 8 (1/6 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ασίστ, 2 λάθη), Μπάντιο 9 (1/4 τρίποντα, 4 λάθη), Χέιζ-Ντέιβις 14 (4/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 1 μπλοκ), Ρογκαβόπουλος 3 (1), Γκραντ 5 (1), Λεσόρ 4 (9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 λάθος), Γιαμπουσέλε 7 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 10 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μήτογλου 2, Μαντζούκας 2, Φαλ 6 (7 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

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