Γιαννακόπουλος: «Πώς απέχει ο Ολυμπιακός από την ευκαιρία να καθαρίσει το μπάσκετ;»

Snapshot Δημήτρης Γιαννακόπουλος κατηγορεί τον Ολυμπιακό ότι υπερασπίστηκε διαιτητές που είναι φυλακή για χειραγώγηση αγώνων και αμφισβητεί τη στάση του στην κάθαρση του μπάσκετ.

Ζητά αυστηρές ποινές για τους εμπλεκόμενους στη διαφθορά, αλλαγές στη διαιτησία και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την εξυγίανση του ελληνικού μπάσκετ.

Προτείνει την απομάκρυνση του Λιόλιου, πλήρη κατάθεση όσων γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι, και παραδειγματική τιμωρία με ποινές φυλάκισης για διαιτητές που δεν καταγγέλλουν φαινόμενα χρηματισμού.

Υποστηρίζει την ανάγκη θεσμοθέτησης μηχανισμών καταγγελίας στημένων αγώνων και την επιβράβευση των ομάδων που αποκαλύπτουν τέτοια περιστατικά.

Προτείνει σημαντική χρηματοδότηση από την Πολιτεία για την ανανέωση των διαιτητών μέσω της ΕΟΚ και της ΚΕΔ. Snapshot powered by AI

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επανήλθε με νέες αιχμηρές τοποθετήσεις για το σκάνδαλο των καταγγελιών περί χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, θέτοντας ερωτήματα για τη στάση της ΚΑΕ Ολυμπιακός απέναντι στους διαιτητές που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατέθεσε τη δική του πρόταση για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στο άθλημα, ζητώντας αυστηρές ποινές για όσους εμπλέκονται, αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας της διαιτησίας και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την εξυγίανση του ελληνικού μπάσκετ.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Δεδομένο 1: Oι ιδιοκτήτες του Oλυμπιακού μας υπενθύμισαν πολύ πρόσφατα ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης…

Δεδομένο 2: Βρέθηκαν μπλούζες κι χρήματα σε διαιτητές που σήμερα είναι φυλακή για χειραγώγηση αγώνων.

Δεδομένο 3: Τα τελευταία χρόνια ο Oλυμπιακός έχει πάει κι έχει παρέμβει υπέρ των διαιτητών που είναι φυλακή λέγοντας ότι κακώς κάποια ομάδα ζητάει (και σήμερα δικαιώνεται) για την ακαταλληλότητα των διαιτητών αυτών….

Δεδομένο 4: όλη η Ελλάδα είδε τους τελικούς και είτε αηδίασε είτε εξέφρασε λύπη που είτε η ομάδα τους κερδίζει είτε χάνει ετσιθελικά με σφυρίγματα των φυλακισμένων διαιτητών που είχαν υπερασπιστεί.

Δεδομένο 5: Ο Ολυμπιακός αυθαίρετα χωρίς να έχει ανοίξει μύτη στο μπάσκετ αποφασίζει ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡYΛΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗ ΚΑΘΑРΣΗ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ να ξευτιλιστεί κάνοντας όμως την πιο ακραία κίνηση για να την πετύχει την οποία τότε κυβέρνηση είχε την ατυχία να βιώσει αυτά από τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού να πρέπει να δράσει για να μην έρθει χωρίς καμία ευθύνη κι νταβατζιλίκι απέναντι σε έναν ολόκληρο σύλλογο επειδή οι ιδιοκτήτες της για όποιους λόγους την ΕΡΙΞΑΝ ΣΤΗΝ Α2.

Δεδομένο 6: Οφείλω να αναγνωρίσω ότι τόσα λεφτά σε καταγγελίες και δικαστήρια υπέρ της κάθαρσης του μπάσκετ δεν έχουμε δώσει όλοι, μαζί τα λεφτά που έχουν ξοδέψει.

Δεδομένο 7: Σε όλους τους τίτλους που έχουν από τα τελευταία χρόνια ένας από τους διαιτητές αυτούς έχουν σφυρίξει ΤΗΝ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ των αγώνων.

Δεδομένο 8: ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ….ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΨΗ;;;

ΠΩΣ ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΠΑΘΙΑΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ;

Αυτά τα ερωτήματα είναι για εσάς και θα επανέρχονται όσο και αν αλλάζετε ατζέντες.

Οι θρυλικοί μάγκες και τα καλά παιδιά δεν θα έπρεπε να σας δυσκολεύουν».

Η δεύτερη τοποθέτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Προσωπική άποψη χωρίς να μιλάω για τήρηση νόμων αλλά σκεπτόμενος το καλό του μπάσκετ.

Λιόλιος έξω: Λιόλιος έξω λόγω θολούρας από την αλαζονεία και τον εγωισμό.. Όχι κίνητρο το χρήμα…. Απαγόρευση ενασχόλησης. Πλήρης κατάθεση όλων όσων ξέρει (αυτός τα ξέρει όλα ως κεφαλή). Άρα κερδίζεται χρόνος προς την νέα μέρα του μπάσκετ)… Εάν όχι μέσα και κατάσχεση των πάντων. Διαιτητές: Μικρή ποινή φυλάκισης εφόσον δώσουν πλήρη κατάθεση για το από που χρηματίστηκαν…. Αλλιώς ισόβια. Παραδειγματική τιμωρία ποινικής φύσεως όσων πλήρωσαν και νομικά αλλά και σε επίπεδο συλλόγου (ερασιτεχνικό). Πρόβλεψη ισόβια για όποιον διαιτητή δεν καταγγείλει είτε συναδέλφου, είτε παράγοντα που προσπαθήσει να χρηματίσει.

Πρόβλεψη δυνατότητας σε ομάδες να καταγγείλουν με αποδείξεις όταν κάποιο στήσιμο πάει να γίνει, να επιβραβεύονται κάπως). Έτσι κόβονται όλα μαχαίρι. Και στο τέλος Κονδύλι σοβαρό στην νέα ΕΟΚ αλλά και ΚΕΔ από την Πολιτεία ώστε να δημιουργηθεί άμεσα ικανή ομάδα νέων διαιτητών».

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