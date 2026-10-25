Basket gate: «Με στοχοποίησαν για να φύγω από την ΕΟΚ», είπε ο Λιόλιος στον ανακριτή

 Ο Βαγγέλης Λιόλιος υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες σε βάρος του ήταν σκευωρία με στόχο να τον απομακρύνουν από την ΕΟΚ

Άγγελος Βουράκης

Basket gate: «Με στοχοποίησαν για να φύγω από την ΕΟΚ», είπε ο Λιόλιος στον ανακριτή
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  • Έχει παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου της Ομοσπονδίας μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας.
  • Υποστηρίζει ότι η διαδικασία εκλογής προέδρου θεσπίστηκε το 2019, αποκλείοντας την κατηγορία για μεθόδευση από το 2015.
  • Εισήγαγε νέο σύστημα ορισμού διαιτητών με χρήση λογισμικού για μείωση της ανθρώπινης παρέμβασης, το οποίο εφαρμόζεται σε όλα τα πρωταθλήματα εκτός της Α1.
  • Προσκόμισε φορολογικούς ελέγχους χωρίς παρατηρήσεις, περιλαμβανομένου ελέγχου που κάλυψε και προσωπικά του στοιχεία, όπως τραπεζικούς λογαριασμούς και επιχειρηματική δραστηριότητα.
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Την εκτίμηση ότι οι καταγγελίες σε βάρος του είχαν ως στόχο να τον απομακρύνουν από την ΕΟΚ φέρεται να εξέφρασε κατά την απολογία του ο Βαγγέλης Λιόλιος. Ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας ενημέρωσε, παράλληλα, τον ανακριτή ότι έχει παραιτηθεί από τη θέση του μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας.

Ο ισχυρισμός περί σκευωρίας παραμένει στον πυρήνα της υπερασπιστικής γραμμής του Λιόλιου, ο οποίος φέρεται να υποστηρίζει ότι η δική του πρόθεση ήταν να αλλάξει τα κακώς κείμενα στον χώρο του μπάσκετ, σε αντίθεση με όσους επιδίωκαν να διατηρηθεί το προηγούμενο καθεστώς. Απαντώντας, μάλιστα, σε όσα κατέθεσε μάρτυρας, πρώην ιδιοκτήτης ομάδας, περί προετοιμασίας για τις εκλογές ήδη από το 2015, φέρεται να αντέτεινε ότι η διαδικασία για την εκλογή προέδρου θεσπίστηκε το 2019, αποκλείοντας έτσι, κατά τον ίδιο, το ενδεχόμενο μεθόδευσης από το 2015.

Στο πλαίσιο των ισχυρισμών του, ο Λιόλιος φέρεται να αναφέρθηκε και σε κοινή φωτογραφία δύο μαρτύρων της υπόθεσης, ενός προπονητή και ενός πρώην ιδιοκτήτη ομάδας, η οποία, σύμφωνα με όσα ανέφερε, τραβήχτηκε το 2026.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο νέο σύστημα ορισμού διαιτητών, το οποίο, όπως υποστήριξε, τέθηκε σε εφαρμογή τον Αύγουστο με δική του πρωτοβουλία. Οι ορισμοί πραγματοποιούνται πλέον μέσω ειδικού λογισμικού, με στόχο να περιοριστεί η ανθρώπινη παρέμβαση, ενώ το σύστημα εφαρμόζεται στα πρωταθλήματα, με εξαίρεση προς το παρόν την Α1.Ο ίδιος, τέλος, φέρεται να ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει να ασχολείται με τα αθλητικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προς υποστήριξη των ισχυρισμών του προσκόμισε τέσσερις φορολογικούς ελέγχους της εταιρείας του, επισημαίνοντας ότι δεν είχαν διατυπωθεί παρατηρήσεις από τις φορολογικές Αρχές. Μεταξύ των στοιχείων που επικαλέστηκε ήταν και ο έλεγχος που διενεργήθηκε το 2025 για τη διετία 2019-2020. Όπως φέρεται να ανέφερε, ο έλεγχος δεν περιορίστηκε στην εταιρεία, αλλά επεκτάθηκε στην προσωπική του περιουσία, στους τραπεζικούς λογαριασμούς του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε θυρίδες, στην επιχειρηματική του δραστηριότητα, καθώς και στην ομάδα του Προμηθέα.

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