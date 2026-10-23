Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ο Βαγγέλης Τσάπας, ένας εκ των μαρτύρων, κατηγορίας αποκαλύπτει για τον Λιόλιο

Snapshot Ο Βαγγέλης Τσάπας, πρώην ιδιοκτήτης του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας, είναι βασικός μάρτυρας στην υπόθεση διαφθοράς στο ελληνικό μπάσκετ και έχει καταθέσει αληθινά στοιχεία στην έρευνα.

Ο Τσάπας γνωρίζει τον Λιόλιο από το 2014 και αρνείται να έχει προσωπική έχθρα ή συμφέροντα, επισημαίνοντας ότι η σχέση τους τελείωσε το 2021 και δεν γνωρίζει για μήνυση που του αποδίδεται από το 2022.

Αναλαμβάνει πλήρως τα λάθη του σχετικά με χρηματισμούς διαιτητών και ζητά αποκατάσταση για την ψυχική του υγεία λόγω της λάσπης που δέχεται.

Η έρευνα για το σκάνδαλο ξεκινά από το 2016, ενώ ο Τσάπας δηλώνει αμερόληπτος και αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πιο σημαντικοί παράγοντες στο μπάσκετ που πρέπει να συνεχίσουν την υπόθεση.

Στις εκλογές της ΕΟΚ, υποστήριξε τον Παναγιώτη Φασούλα και όχι τον Μπουρούση, ενώ δεν επιθυμεί να κρίνει την κατάσταση του ελληνικού μπάσκετ πριν το 2016. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο της ΕΟΚ, το οποίο ξετυλίγεται με καταιγιστικούς ρυθμούς τις τελευταίες ημέρες, παρείχε ένας εκ των δύο βασικών μαρτύρων, που οδήγησαν στην αποκάλυψη της υπόθεσης διαφθοράς στο ελληνικό μπάσκετ.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Βαγγέλης Τσάπας, πρώην ιδιοκτήτης του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας και ένας από τους πλέον κρίσιμους μάρτυρες στην πολύκροτη υπόθεση, τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση που έχει ανοίξει τον ασκό του Αιόλου στον ελληνικό αθλητισμό.

«Θα ήθελα σας παρακαλώ να αποκατασταθεί αυτό και για την ψυχική μου υγεία και για τα πάντα. Η απόφασή μου να βγω να μιλήσω, ήξερα πως δεχθώ πάλι τη λάσπη του 21. Ήξερα το ρίσκο. Αλλά δεν ήθελα να πάω παρακάτω. Με στενοχωρεί ότι χρησιμοποιείτε τώρα πράγματα από το παρελθόν, αλλά δεν πειράζει. Αποφάσισα να μιλήσω διότι όταν ήρθαν στα αυτιά μου κάποια πράγματα. Τον κ. Λιόλιο τον ξέρω από το 2014 και τον κ. Μαυραγάνη από το 2018. Δεν θέλω να μπω στην ουσία της υπόθεσης γιατί είμαι μάρτυρας. Γνωριστήκαμε όταν ήμουν εγώ στον Φάρο. Ό, τι κατέθεσα, είναι πέρα για περα αληθινά. Αυτή είναι η άποψή μου. Όλα μπορούν να αποδειχθούν, ωστόσο αυτό θα το κρίνει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής.

Δεν είμαι οπαδός καμίας ομάδας, μου είναι αδιάφορο. Όταν είσαι μέσα στα παιχνίδια αυτά, το τελευταίο πράγμα που μπορείς είναι να είσαι οπαδός. Δε με ενδιαφέρει από αυτή την ιστορία, καμία ομάδα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν είμαι οπαδός. Στο παρελθόν ήμουν ΠΑΟΚ. Τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής μου την έχω κάνει όμως εναντίον του ΠΑΟΚ. Το γεγονός ότι έφτασαν στα αυτιά μου οι ιστορίες με τα παιδιά, κυκλοφορούν αυτά μετά το Μάιο αυτά στον χώρο του μπάσκετ, όταν τα άκουσα, εξερράγην. Εγώ προσωπικά εναντίον του κ. Λιόλιου γιατί να έχω; Η σχέση μας τελείωσε τον Σεπτέμβριο του 2021. Άκουσα ότι μου έχει κάνει μήνυση από το 2022. Έχουμε 2026, είναι δυνατόν να μην έχω ενημερωθεί; Γιατί να μου κάνει εμένα μήνυση ο Λιόλιος, από το 2022; Είναι δυνατόν να βρισκόμαστε στο 2026 και να μην ξέρω εγώ τίποτα για αυτή τη μήνυση; Τελευταία φορά βρεθήκαμε στο αεροδρόμιο της Γενεύης, εγώ με την οικογένειά μου και αυτός με τον κ. Ζήση και τον κ. Σβερκούνο. Μιλήσαμε σε πολύ φιλικό κλίμα. Είμαι στενοχωρημένος από τις εικόνες που βλέπω για τον κ. Λιόλιο και τους συνεργάτες του. Εγώ δεν έχω κανένα μίσος και καμία εκδίκηση. Δεν έχω μίσος σαν άνθρωπος. Για κανέναν. Αναλαμβάνω πλήρως όλα μου τα λάθη, διότι αυτές οι πράξεις που βγαίνουν είναι τελείως λανθασμένες (σ.σ. σε χρηματισμούς διαιτητών), δεν το παίζω έξυπνος» είπε ο κ. Τσάπας και συνέχισε:

«Είμαι από το 2004 στον αθλητισμό. Εγώ ξεκίνησα ένας από τους πιο καθαρούς ανθρώπους στον χώρο και τρώγαμε τη μια σφαγή μετά την άλλη. Όλα έχουν κατατεθεί πλήρως στον εισαγγελέα, για αυτό η έρευνα ξεκινάει από το 2016. Όλα όσα έχω να πω τα έχω καταθέσει. Αν κρίνετε ότι είμαι αναξιόπιστος μάρτυρας, αυτό είναι δικαίωμά σας».

'Όπως ανέφερε ο Βαγγέλης Τσάπας στη συνέντευξή του στον Ant1 «Σε δική μου κατάσταση πριν το “16 δεν είχε πέσει κάτι στην αντίληψή μου.

Δεν ήταν δική μου ομάδα ο Φάρος Λάρισας. Είχα δώσει τις μετοχές. Έπρεπε όμως να σωθεί η ομάδα για να πουληθεί μετά στη Λήμνο. Θα σας πω το εξής. Είπα κάτι για εκείνον τον αγώνα με τον Γιαννάκη. Βγήκε και ο κ. Γιαννάκης να πάει να κάνει παράσταση κατηγορίας. Αυτά βγήκαν χθες, σήμερα είπε πως θέλει να μιλήσει. Αποδεικνύουν πλήρως αυτά που είπα. Θέλω να τελειώσουμε εδώ για αυτό το κομμάτι, γιατί μπορεί να κάνω και λάθος που μιλάω. Ήθελα να πω το κίνητρό μου, δεν έχω κανέναν ρεβανσισμό, δεν εξυπηρετώ κανένα συμφέρον, θέλω να εξιλεωθώ για τα λάθη που έχω κάνει στο παρελθόν. Το οφείλω στον εαυτό μου να βγω και να πω την αλήθεια. Αν μου επιφέρει κάποιο κόστος, είμαι έτοιμος να το δεχτώ. Όταν πήγα στον εισαγγελέα, δεν ήξερα τι θα γίνει. Για εμένα όπως το νιώθω, είναι άδικο να… πυροβολούμαι με ψεύτικα δημοσιεύματα για άλλη μια φορά στη ζωή μου. Αυτά με τα σχολικά ήταν η αφορμή για να μιλήσω. Εγώ ήξερα τα πράγματα από μέσα, και όσα έλεγαν με εξαγρίωναν, ωστόσο αυτό με τα παιδιά ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Ο αγώνας της Αναγγένησης Πάτρας και των υπολοίπων σχολείων».

Για τις τελευταίες εκλογές στην ΕΟΚ απάντησε:

«Δεν υπάρχει πλευρά του κ. Μπουρούση στην ΕΟΚ, υπήρχε πλευρά του Παναγιώτη Φασούλα και μαζί του συντάχθηκα στις εκλογές της Ομοσπονδίας».

Για την κατάσταση πριν το 2016:

«Εγώ ήμουν σε χαμηλές κατηγορίες το 2016, δεν θέλω να πάρω θέση για την κατάσταση του ελληνικού μπάσκετ τότε. Δεν είμαι τιμητής των πάντων.Υπάρχουν άνθρωποι πιο σημαντικοί από εμένα στο μπάσκετ, οι οποίοι ξέρουν πράγματα και πρέπει να πάνε την ιστορία παρακάτω. Αν ο εισαγγελέας και ο ανακριτής κρίνουν ότι όσα είπα ήταν λάθος, αναλαμβάνω πλήρως τις ευθύνες μου».

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