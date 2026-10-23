Βρούτσης: «Ορκωτοί λογιστές θα ελέγχουν πλέον τις Ομοσπονδίες σε όλα τα αθλήματα»

Ο υπουργός Αθλητισμού προανήγγειλε αυστηρότερους οικονομικούς ελέγχους στις αθλητικές Ομοσπονδίες, με έμφαση σε όσες λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση άνω των 100.000 ευρώ

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Βρούτσης: «Ορκωτοί λογιστές θα ελέγχουν πλέον τις Ομοσπονδίες σε όλα τα αθλήματα»
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  • Ο υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωσε την ένταξη ορκωτών λογιστών για οικονομικούς ελέγχους σε όλες τις αθλητικές Ομοσπονδίες που λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση άνω των 100.000 ευρώ.
  • Ζητήθηκε η παρέμβαση της Αρχής Διαφάνειας και του υπουργείου Οικονομικών για έκτακτους ελέγχους στα οικονομικά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).
  • Η κρατική χρηματοδότηση του αθλητισμού συνοδεύεται από υποχρέωση τήρησης κανόνων και διαφάνειας, με το μπάσκετ να λαμβάνει συνολικά 3,2 εκατ. ευρώ από διάφορες πηγές.
  • Ο υπουργός ανέφερε ότι η παραίτηση του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, αποτελεί προσωπική επιλογή και αναμένει τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης πριν τοποθετηθεί περαιτέρω.
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Την ενίσχυση των οικονομικών ελέγχων στις αθλητικές Ομοσπονδίες, με την ένταξη ορκωτών λογιστών σε όλα τα αθλήματα, ανακοίνωσε ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στην Δημοσιογράφο Έφη Παφίτου και στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης Status 107,7, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Όπως ανέφερε, έχει ήδη ζητήσει την παρέμβαση της Αρχής Διαφάνειας για τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων στα οικονομικά της ΕΟΚ, ενώ αντίστοιχο αίτημα έχει απευθύνει και στο υπουργείο Οικονομικών.

«Έχω νομοθετήσει να μπουν ορκωτοί λογιστές, όχι μόνο στην Ομοσπονδία του μπάσκετ αλλά σε όλα τα αθλήματα», τόνισε ο κ. Βρούτσης, διευκρινίζοντας ότι αυστηρότεροι έλεγχοι θα αφορούν όσες Ομοσπονδίες λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση άνω των 100.000 ευρώ.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στα ποσά που διατίθενται για την ενίσχυση του αθλητισμού, υπογραμμίζοντας ότι η κρατική χρηματοδότηση συνοδεύεται από την υποχρέωση τήρησης κανόνων και διαφάνειας.

«Αυτή η κυβέρνηση έδωσε για πρώτη φορά χρήματα που δεν τα είχε ξαναδεί ποτέ ο αθλητισμός. Μοιράζουμε διαχρονικά πολλά εκατομμύρια», σημείωσε, αναφέροντας ότι το μπάσκετ λαμβάνει 1,7 εκατ. ευρώ, καθώς και επιπλέον 1,5 εκατ. ευρώ από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών του στοιχήματος, ποσά που, όπως είπε, διαμορφώνουν συνολική ενίσχυση 3,2 εκατ. ευρώ.

«Δεν μπορεί όμως ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς από την Έφη Παφίτου αν θεωρεί ότι ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του, ο υπουργός απάντησε ότι η παραίτηση αποτελεί δικαίωμά του.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι αναμένει τις εξελίξεις σε δικαστικό επίπεδο, επισημαίνοντας πως η Δικαιοσύνη έχει πλέον τον πρώτο λόγο.

«Εμείς περιμένουμε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, που έχει πλέον τον πρώτο λόγο. Θα τοποθετηθώ όταν θα υπάρξει η ολοκλήρωση των διαδικασιών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη του Γιάννη Βρούτση στον Status 107,7:

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