Διαιτητής ξεσκεπάζει την χειραγώγηση αγώνων: «Η Βάσω καθάρισε μου είπε ο Μαυραγάνης»

Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο την ΕΟΚ 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Διαιτητής ξεσκεπάζει την χειραγώγηση αγώνων: «Η Βάσω καθάρισε μου είπε ο Μαυραγάνης»
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Διαιτητής παραδέχτηκε ότι λάμβανε εντολές για να ευνοεί συγκεκριμένες ομάδες σε αγώνες, αποκαλύπτοντας χειραγώγηση στο πλαίσιο του σκανδάλου στην ΕΟΚ.
  • Στον αγώνα Προμηθέας – Αίολος Αγυιάς και σε άλλους, ο διαιτητής εκτέλεσε εντολές να ευνοήσει τον Προμηθέα, όπως του ζήτησε ο Γιώργος Μαυραγάνης.
  • Στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα 2026, ο διαιτητής παραδέχτηκε ότι χειραγώγησε αγώνες υπέρ της Αναγέννησης Πατρών μετά από τηλεφώνημα του Μαυραγάνη με τη φράση «σκόνη και θρύψαλα».
  • Ο διαιτητής δήλωσε ότι μετά τις χειραγωγημένες νίκες ένιωσε τύψεις και απείλησε να σταματήσει τις εξυπηρετήσεις αν δεν ανταμειφθεί κατάλληλα.
  • Σε αγώνα play off της Α ΕΣΚΑ, ο Μαυραγάνης φέρεται να παρενέβη για να οριστεί διαιτητής που θα ευνοούσε την γηπεδούχο ομάδα, ενώ έστειλε μήνυμα με τη φράση «η Βάσω καθάρισε».
Snapshot powered by AI

Ατάκες που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης, όπως η φράση σκόνη και θρύψαλα, την οποία αποκάλυψε χθες, μεταξύ άλλων στοιχείων, πρώτο το Newsbomb, δείχνουν ξεκάθαρα την χειραγώγηση αγώνων στο πλαίσιο του σκανδάλου στην ΕΟΚ.

Σε σοβαρές αποκαλύψεις και παραδοχή για την δική του εμπλοκή προέβη διαιτητής, ενώ συνεχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι των στοιχείων για το πολύκροτο σκάνδαλο.

Διαιτητής, που όπως αποκαλύπτει έπαιρνε οδηγίες... άνωθεν προκειμένου να ευνοήσει συγκεκριμένες ομάδες, μίλησε στον ΑΝΤ1 και παρείχε λεπτομέρειες που συνθέτουν το παζλ της διαφθοράς.

Στις 22 Μαρτίου 2025 ο Προμηθέας αντιμετωπίζει στην Πάτρα τον Αίολο Αγυιάς και ο μάρτυρας αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαυραγάνης του ζήτησε να κερδίσει ο Προμηθέας. Η ομάδα της Πάτρας επικρατεί με 86-68 και ο ίδιος ο διαιτητής περιγράφοντας όσα έγιναν, υποστηρίζει «Βοηθήσαμε να κερδίσει ο Προμηθέας»

Στις 20 Ιανουαρίου 2026 ο Προμηθέας Πατρών Β΄ αντιμετωπίζει στην Κέρκυρα τον Ιόνιο. Ο διαιτητής υποστηρίζει ότι ορίστηκε ως δεύτερος διαιτητής με συγκεκριμένη αποστολή να διασφαλιστεί η νίκη της ομάδας της Πάτρας.

«Ιόνιος Κέρκυρας – Προμηθέας Πατρών Β’, ο οποίος διεξήχθη στην Κέρκυρα. Ενώ είχε σαφώς καλύτερη ομάδα ο Προμηθέας, ήθελαν να διασφαλίσουν τη νίκη του Προμηθέα, ορίζοντάς με ως δεύτερο διαιτητή. Το αποτέλεσμα ήταν υπέρ του Προμηθέα, χωρίς να αναγκαστώ να εκτεθώ πολύ, αφού ο Προμηθέας ήταν καλύτερη ομάδα», αναφέρει και προσθέτει «Μου είπε ότι θα κερδίσει ο Προμηθέας, αλλά για να το σιγουρέψουμε κάνε το ταξιδάκι σου στην Κέρκυρα».

Το σχολικό πρωτάθλημα

Επίσης τον Μάρτιο του 2026 στην Κύπρο διεξάγεται η τελική φάση του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος. Ανάμεσα στις ομάδες βρίσκεται και η Αναγέννηση Πατρών με παίκτες που αγωνίζονται στον Προμηθέα. Πριν ταξιδέψει ο διαιτητής καταγγέλει ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από το Γιώργο Μαυραγάνη ο οποίος, όπως ισχυρίστηκε, του είπε χαρακτηριστικά «σκόνη και θρύψαλα»

«Πριν από τον ορισμό των διαιτητών για τον συγκεκριμένο αγώνα, που διεξήχθη στις 26-29 Μαρτίου (τελική φάση σχολικού πρωταθλήματος) με πήρε ο κ. Μαυραγάνης τηλέφωνο και με ρώτησε αν θέλω να πάω στην Κύπρο. Του απάντησα θετικά. Μετά τον κάλεσα εγώ και ρώτησα αν θέλει κάτι για τους αγώνες. Μου είπε θα με ενημερώσει. Με κάλεσε μετά από μια ή δύο μέρες και μου είπε σκόνη και θρύψαλα, εννοώντας ότι πρέπει να κερδίσει η Αναγέννηση και να πάρει το πρωτάθλημα. Η σκόνη σημαίνει να φέρω το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά με λίγες διαμαρτυρίες, αλλά με τη φράση σκόνη και θρύψαλα εννοούσε να κάνω τα πάντα, ό,τι είναι δυνατόν, έστω και προκλητικά, προκειμένου να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα, γνωρίζοντας ότι θα έχω την πλήρη κάλυψή τους», υποστήριξε στον ΑΝΤ1.

Η Αναγέννηση τελικά κατέκτησε το πρωτάθλημα και ο διαιτητής παραδέχετια ότι ην ευνόησε: «Τα αποτελέσματα που μου ζητήθηκαν τα έφερα ως διαιτητής, σφυρίζοντας καταφανώς και στους δύο αγώνες υπέρ της Αναγέννησης, η οποία πήρε το πρωτάθλημα. Μετά τους αγώνες αυτούς γύρισα στο ξενοδοχείο κλαίγοντας από τις τύψεις και είπα “Ως εδώ. Αν δεν πάρω αυτό που μου αναλογεί (δηλαδή να με βάλει Α1), δεν θα ξανακάνω εξυπηρέτηση»

Στο 5ο παιχνίδια των play off για την άνοδο στην Α ΕΣΚΑ ανάμεσα στον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας και τον Ηλυσιακό, ο Μαυραγάνης φέρεται να παρεμβαίνει για να οριστεί διαιτητής η Τσαρούχα και να ευνοηθεί η γηπεδούχος ομάδα. Λίγο αργότερα ο κατηγορούμενος έστειλε μήνυμα στον διαιτητή με τη φράση «η Βάσω καθάρισε».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:22ΕΛΛΑΔΑ

Τομ Μπάρακ: «Να συντονιστούν Ελλάδα – Τουρκία για τους ενεργειακούς διαδρόμους - Είναι γελοίο να διαφωνούν συνεχώς»

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Γλίτωσε από θαύμα 12χρονος: Μεταλλική ράβδος καρφώθηκε στο σώμα του, σταμάτησε ένα εκατοστό πριν την καρδιά

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Nexans: Στο 2028 μετατίθεται η πιθανή επανεκκίνηση του έργου για το καλώδιο GSI

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Ο δημοσιογράφος Σπύρος Καβαλιεράτος από το στενό κύκλο Λιόλιου εκτός Sport24

20:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Pizza Fan: «Σας είπαμε θα καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή - Δείτε τα 25 εκατ. ευρώ»

19:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βενσάν Κομπανί: Στο νοσοκομείο ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, μετά από λιποθυμία

19:50ΜΠΑΣΚΕΤ

«Όταν γλιστράτε από τους νόμους υπάρχει ο νόμος του Γιαννακόπουλου που πάντα επιβάλλεται»

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική κατάρρευση στο Ναϊρόμπι: Η στιγμή που εμπορικό κέντρο 18 ορόφων πέφτει σαν «χάρτινος πύργος» - Φόβοι για παγιδευμένους

19:33ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η SpaceX θέλει να γίνει ο τέταρτος πάροχος κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης σε ελληνορθόδοξη εκκλησία – 7 νεκροί και 34 τραυματίες 

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη συμμετοχή της RAF σε γαλλική πυρηνική άσκηση - Μήνυμα αποτροπής προς τον Πούτιν

19:18ΚΟΣΜΟΣ

«Σμήνος» σεισμών στην Ιταλία: Άρση του συναγερμού για τσουνάμι - Υπό παρακολούθηση το φαινόμενο

19:15ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου – Πώς θα εξελιχθούν οι πρώτες μέρες του Νοεμβρίου με βάση τα GFS και ECMWF

19:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαρδουλάκης στο Newsbomb: Τα υπόγεια ρεύματα που θα καθορίσουν το κλίμα στις εκλογές

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Στο μικροσκόπιο οι καταγγελίες για το ελληνικό μπάσκετ: Οι πιέσεις σε διαιτητή και η απόπειρα δωροδοκίας στον τελικό του EuroCup

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 35χρονης από το Λαγονήσι Αττικής

18:48ΕΛΛΑΔΑ

H Pizza Fan κάνει το μαύρο-άσπρο: Σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Κατέρρευσε τμήμα της ιστορικής προβλήτας του Μπράιτον - Το παρέσυραν τα τεράστια κύματα

18:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ψάχνουν ποιοι από τους 49 αγώνες ήταν στο στοίχημα, από σχολικά πρωταθλήματα έως τη GBL – Σε τουλάχιστον 18 αναμετρήσεις συμμετείχε ο Προμηθέας Πατρών

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι για ειρηνευτικές συνομιλίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:03ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Διαμαρτυρία για την μετονομασία της οδού Μάρκου Μπότσαρη σε οδό Γιώργου Μαζωνάκη

15:32LIFESTYLE

«Studio στις 3» και «Στούντιο 4»: Η τηλεθέαση των δύο εκπομπών

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Στα 9 του χρόνια πήγε στο πανεπιστήμιο και στα 18 του κάνει διδακτορικό στη Φυσική - «Δεν έχασε την παιδική του ηλικία!» 

19:15ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου – Πώς θα εξελιχθούν οι πρώτες μέρες του Νοεμβρίου με βάση τα GFS και ECMWF

12:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Παπαδόπουλος: Έρχονται και άλλοι σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Συναγερμός για τσουνάμι έπετα από 12 σεισμούς, εκκενώθηκαν σχολεία

11:26WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική κατάρρευση στο Ναϊρόμπι: Η στιγμή που εμπορικό κέντρο 18 ορόφων πέφτει σαν «χάρτινος πύργος» - Φόβοι για παγιδευμένους

19:18ΚΟΣΜΟΣ

«Σμήνος» σεισμών στην Ιταλία: Άρση του συναγερμού για τσουνάμι - Υπό παρακολούθηση το φαινόμενο

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο τραγωδία στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης: Airbus A321 της Pegasus επιχείρησε να απογειωθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης σε ελληνορθόδοξη εκκλησία – 7 νεκροί και 34 τραυματίες 

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του αντεισαγγελέα Φλωρίδη εξετάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης για το άρθρο με τίτλο «φλέβα διαφθοράς»

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Ο δημοσιογράφος Σπύρος Καβαλιεράτος από το στενό κύκλο Λιόλιου εκτός Sport24

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Φιντάν: Μιλάμε κι εμείς με την Αίγυπτο για την ΑΟΖ

19:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βενσάν Κομπανί: Στο νοσοκομείο ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, μετά από λιποθυμία

11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα από ECMWF και GEFS για τη νέα εβδομάδα - Η ανάλυση Κολυδά

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ο Βαγγέλης Τσάπας, ένας εκ των μαρτύρων κατηγορίας απαντά στους ισχυρισμούς Λιόλιου και αποκαλύπτει το σκοτεινό παρασκήνιο και το στήσιμο ακόμη και σχολικών αγώνων

14:40ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αποκλειστικό Newsbomb: Ποιους επιπλέον αγώνες θεωρεί η εισαγγελία ύποπτους και περιλαμβάνονται στη δικογραφία

06:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα δύο σενάρια για τον φετινό χειμώνα – Τι δείχνουν οι προγνώσεις για την Ελλάδα

18:48ΕΛΛΑΔΑ

H Pizza Fan κάνει το μαύρο-άσπρο: Σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ