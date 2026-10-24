Βρούτσης για σκάνδαλο μπάσκετ: «Κλονίστηκε η εμπιστοσύνη στην ΕΟΚ - Δεν επιβάλλω, θα υποδείξω»

Η επόμενη ημέρα της διοίκησης της ΕΟΚ θα καθοριστεί μετά τις δικαστικές αποφάσεις που αναμένονται σύντομα, με τον Βρούτση να υπογραμμίζει ότι θα υποδείξει κατευθύνσεις χωρίς να επιβάλει αποφάσεις

Μιχάλης Παπαδάκος

Βρούτσης για σκάνδαλο μπάσκετ: «Κλονίστηκε η εμπιστοσύνη στην ΕΟΚ - Δεν επιβάλλω, θα υποδείξω»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • O αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης τόνισε ότι η εμπιστοσύνη στην ΕΟΚ έχει κλονιστεί και η Πολιτεία έχει παγώσει την επιχορήγηση προς αυτήν.
  • Η Πολιτεία έχει δώσει εντολή για οικονομικό έλεγχο της ΕΟΚ και ενισχύει τη διαφάνεια μέσω ισολογισμών και ελέγχων από ορκωτούς ελεγκτές.
  • Οι καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων στο μπάσκετ εξετάζονται άμεσα, με τη διαβίβασή τους στην ΕΕΑ και τον εισαγγελέα εντός 24 ωρών.
  • Η επόμενη ημέρα της διοίκησης της ΕΟΚ θα καθοριστεί μετά τις δικαστικές αποφάσεις που αναμένονται σύντομα, με τον Βρούτση να υπογραμμίζει ότι θα υποδείξει κατευθύνσεις χωρίς να επιβάλει αποφάσεις.
  • Η μοριοδότηση των αθλητών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θεωρείται θετική κίνηση για την ενίσχυση της ενασχόλησης των νέων με τον αθλητισμό.
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Στις εξελίξεις που έχουν προκαλέσει αναστάτωση στο ελληνικό μπάσκετ, στις ενέργειες της Πολιτείας και στην επόμενη ημέρα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να κλείσουν οι πληγές και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στον χώρο.

«Επέλεξα να είμαι εδώ γιατί οφείλω, ως υπουργός Αθλητισμού, να δώσω κατευθυντήριες γραμμές και απαντήσεις», ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή «ΣΚ από τις 5» στο EΡΤnews ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να τοποθετηθεί επί των βαριών κατηγοριών που βρίσκονται υπό διερεύνηση, καθώς ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.

Όπως σημείωσε, τα πρόσφατα γεγονότα στο ελληνικό μπάσκετ αποτελούν μια βαριά πληγή για τον αθλητισμό, την ώρα που συνολικά ο χώρος παρουσιάζει άνθηση. «Τα γεγονότα δηλητηριάζουν τον αθλητισμό. Πρέπει να δώσουμε απαντήσεις για το τι κάνει η Πολιτεία», τόνισε.

Οι ενέργειες της Πολιτείας και η καταγγελία του Αμαρουσίου

Ο κ. Βρούτσης υποστήριξε ότι η Πολιτεία αντέδρασε άμεσα στις καταγγελίες, επισημαίνοντας πως οι κινήσεις που έχουν γίνει αποτελούν μέρος της προσπάθειας να διερευνηθούν οι υποθέσεις και να αποδοθούν ευθύνες όπου προκύψουν.

Αναφερόμενος στην υπόθεση που αφορά τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, και τον Προμηθέα Πατρών, σημείωσε ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έχει εκδώσει πόρισμα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η πρώτη καταγγελία για το 2026 προήλθε από το Μαρούσι και πως η αντίδραση ήταν άμεση, με την ΕΕΑ να διαβιβάζει τις σχετικές καταγγελίες στον εισαγγελέα.

«Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα των ενεργειών της Πολιτείας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να κλείσουν οι εκκρεμότητες, να εξυγιανθεί ο χώρος και να υπάρξει μια νέα αρχή.

Οι τρεις κινήσεις για την ΕΟΚ

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού περιέγραψε τις παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί, δίνοντας έμφαση στον οικονομικό έλεγχο, στη διαφάνεια και στη χρηματοδότηση της Ομοσπονδίας.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι έχει δώσει εντολή για έλεγχο των οικονομικών, ενώ θα υπάρξει έλεγχος και από την Αρχή Διαφάνειας. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχει παγώσει η επιχορήγηση προς την ΕΟΚ, διευκρινίζοντας ότι το μέτρο δεν αφορά τα αθλητικά σωματεία.

«Εμείς χρηματοδοτούμε τα σωματεία και θα πάρουν κανονικά τα χρήματά τους. Όταν βλέπεις τέτοια φαινόμενα, δεν μπορεί το κράτος να χρηματοδοτεί τέτοιες ομοσπονδίες», υπογράμμισε.

Όπως εξήγησε, το μπάσκετ λαμβάνει ετησίως περίπου 3,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σημείωσε ότι έχουν δοθεί εντολές για την ενίσχυση των διαδικασιών οικονομικής διαφάνειας, με την κατάρτιση ισολογισμών που θα αποτυπώνουν έσοδα και δαπάνες, καθώς και με την παρουσία ορκωτών ελεγκτών για χρηματοδοτήσεις άνω των 100.000 ευρώ.

«Δεν μπορώ να επιβάλω, μπορώ να υποδείξω»

Ερωτηθείς για την επόμενη ημέρα της διοίκησης της ΕΟΚ και το ενδεχόμενο να παραμείνει ο Βαγγέλης Λιόλιος στη θέση του προέδρου, ο κ. Βρούτσης παρέπεμψε στις εξελίξεις των επόμενων ημερών και στις δικαστικές αποφάσεις που αναμένονται έως το βράδυ της Δευτέρας.

«Έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη στον θεσμό. Όλα θα γίνουν από την Τρίτη, που θα έχουν βγει οι δικαστικές αποφάσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι από την πλευρά του θα καταβληθεί προσπάθεια να δοθεί κατεύθυνση για την επόμενη ημέρα.

«Δεν μπορώ να επιβάλω, μπορώ να υποδείξω και θα υποδείξω», σημείωσε, εξηγώντας ότι η παρέμβασή του θα κινηθεί στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου των αθλητικών ομοσπονδιών.

Για το ενδεχόμενο να προκύψουν στοιχεία σε βάρος της ΕΟΚ, ανέφερε ότι εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, θα υπάρξουν οι αντίστοιχες συνέπειες, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν με ομάδες που αποκλείστηκαν από χρηματοδοτήσεις για λόγους χειραγώγησης.

«Θα βρεθεί η άκρη του νήματος. Να μη βιαστούμε. Την Τρίτη, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες, θα τοποθετηθώ», πρόσθεσε.

Οι καταγγελίες για χειραγώγηση και η μοριοδότηση των αθλητών

Ο κ. Βρούτσης αναφέρθηκε και στις καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων, κάνοντας λόγο για δύο διαφορετικά ζητήματα: την παρέμβαση που μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα ενός αγώνα και το ενδεχόμενο στησίματος.

Ερωτηθείς εάν υπάρχουν αντίστοιχες καταγγελίες και για το ποδόσφαιρο, απάντησε ότι φτάνουν καθημερινά στις αρμόδιες αρχές, τόσο επώνυμες όσο και ανώνυμες, και εξετάζονται. Όπως τόνισε, όταν πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρές καταγγελίες, όπως εκείνη του Αμαρουσίου, η διαβίβαση στην ΕΕΑ και στον εισαγγελέα γίνεται μέσα σε 24 ώρες.

Τέλος, αναφερόμενος στη μοριοδότηση των αθλητών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υποστήριξε ότι αποτελεί σωστή κατεύθυνση, καθώς λειτουργεί ως κίνητρο για τα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό και να συνεχίζουν την προσπάθειά τους.

Για τον Παναγιώτη Γιαννάκη και το ενδεχόμενο εκλογής του σε θεσμική θέση, σημείωσε ότι η εξέλιξη θα εξαρτηθεί από την ψήφο του αρμόδιου σώματος, προσθέτοντας πως πρόκειται για μια προσωπικότητα που βρίσκεται, κατά την άποψή του, πολύ ψηλότερα από τη θέση για την οποία γίνεται συζήτηση.

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