Τι σημαίνει ο κατ’ οίκον περιορισμός για Τσαρούχα – Ο Λιόλιος και ποιοι άλλοι προφυλακίστηκαν

Snapshot Τέσσερι κατηγορούμενοι, μεταξύ αυτών ο Βαγγέλης Λιόλιος, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι στην υπόθεση χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Η Βάσω Τσαρούχα και ο Τάσος Πηλοΐδης τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση και απαγόρευση ενασχόλησης με το μπάσκετ.

Ο κατ’ οίκον περιορισμός με «βραχιολάκι» επιβάλλει παραμονή στην κατοικία και συνεχή ηλεκτρονικό έλεγχο συμμόρφωσης με τους όρους.

Η παραβίαση των περιοριστικών όρων μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον νομικές κυρώσεις.

Οι αποφάσεις για προσωρινή κράτηση ή κατ’ οίκον περιορισμό δεν αποτελούν καταδίκη, καθώς η ενοχή ή αθωότητα θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

Διαφορετική ήταν η δικαστική αντιμετώπιση των έξι συλληφθέντων στην υπόθεση με τους στημένους αγώνες που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Τέσσερις κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ η Βάσω Τσαρούχα και ο Τάσος Πηλοΐδης τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, γνωστή ως «βραχιολάκι», και με απαγόρευση ενασχόλησης με οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με το μπάσκετ.

Συγκεκριμένα, στη φυλακή οδηγούνται ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο στενός συνεργάτης του, Γιώργος Μαυραγάνης, ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου και ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς. Αντίθετα, για τη διαιτητή Βάσω Τσαρούχα και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Τάσο Πηλοΐδη, αποφασίστηκε η επιβολή περιοριστικών όρων αντί της προσωρινής κράτησης.

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, η προσωρινή κράτηση επιβάλλεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η ύπαρξη κινδύνου φυγής ή τέλεσης νέων αδικημάτων. Στην περίπτωση της Βάσως Τσαρούχα και του Τάσου Πηλοΐδη, η επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού, σε συνδυασμό με την απαγόρευση ενασχόλησης με οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με το μπάσκετ, περιορίζει τη δυνατότητα να προκύψουν οι κίνδυνοι που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την προσωρινή κράτησή τους.

Τι σημαίνει ο κατ’ οίκον περιορισμός με «βραχιολάκι»

Ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση αποτελεί περιοριστικό μέτρο που προβλέπει την παραμονή του κατηγορουμένου στην κατοικία του, υπό συγκεκριμένους όρους και με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής συσκευής. Μέσω αυτής ελέγχεται η συμμόρφωσή του με τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Στην περίπτωση της Βάσως Τσαρούχα και του Τάσου Πηλοΐδη, το μέτρο συνοδεύεται από την απαγόρευση οποιασδήποτε ενασχόλησης με το μπάσκετ. Συνεπώς, οι δύο κατηγορούμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στις κατοικίες τους και να τηρούν τους όρους της δικαστικής απόφασης, χωρίς να μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το άθλημα.

Η παραβίαση των περιοριστικών όρων μπορεί να επιφέρει πρόσθετες νομικές συνέπειες. Ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση αποτελεί εναλλακτικό μέτρο έναντι της προσωρινής κράτησης, όταν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την επιβολή του.

Ποιοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, με τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία της δικογραφίας και τον ρόλο των εμπλεκομένων.

Ο Πέτρος Παπαπέτρου ήταν ο πρώτος από τους έξι συλληφθέντες που κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ακολούθησαν, το βράδυ της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης, μετά τις απολογίες τους.

Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε με την απόφαση για προσωρινή κράτηση και του Ηλία Κορομηλά, ενώ για τη Βάσω Τσαρούχα και τον Τάσο Πηλοΐδη επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Τσάπας: «Έχω δώσει 5.000€ στη Τσαρούχα - Είναι εργαλείο του συστήματος Λιόλιου»

Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση Basketgate έκανε ο πρώην πρόεδρος του Ιωνικού, Βαγγέλης Τσάπας, ο οποίος συγκαταλέγεται στους βασικούς μάρτυρες της έρευνας για τους φερόμενους ως χειραγωγημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News», αναφέρθηκε σε όσα έχει καταθέσει στις δικαστικές αρχές, παραδεχόμενος ότι στο παρελθόν υπήρξε μέρος του κυκλώματος.

Ο Τσάπας υποστήριξε ότι είχε παραδώσει προσωπικά 5.000 ευρώ στη διαιτητή Βάσω Τσαρούχα για αγώνα που επρόκειτο να διευθύνει, ενώ, σύμφωνα με όσα ανέφερε, είχε κανονίσει και τη διαμονή της στο ξενοδοχείο Costa Navarino, το οποίο περιλαμβάνεται στη σχετική δικογραφία.

«Υπήρξα μέρος του προβλήματος, είναι ξεκάθαρο αυτό», δήλωσε, εξηγώντας ότι επέλεξε να απευθυνθεί στις Αρχές, μεταξύ άλλων, ως μια μορφή εξιλέωσης για όσα συνέβαιναν τότε. Όπως ανέφερε, έχει καταθέσει συγκεκριμένα στοιχεία για περιστατικά που αφορούν διαιτητές, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να μιλήσει για υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει προσωπική γνώση.

Οι καταγγελίες για τη Βάσω Τσαρούχα

Αναφερόμενος στη διαιτητή Βάσω Τσαρούχα, ο πρώην παράγοντας του Ιωνικού τη χαρακτήρισε «εργαλείο του συστήματος Λιόλιου», υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξή της στη διαιτησία συνδέθηκε με τη στήριξη του πρώην διαιτητή και παράγοντα της ελληνικής διαιτησίας, Κώστα Κορομηλά.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι σε συγκεκριμένους αγώνες καταβλήθηκαν ποσά ως αντάλλαγμα, αναφέροντας ότι για ορισμένες περιπτώσεις είχε καταθέσει στις δικαστικές αρχές στοιχεία που αφορούν ποσό 5.000 ευρώ. «Με την κυρία Τσαρούχα είχα συναντηθεί έξω, σε ένα καφέ, και της είχα δώσει τα χρήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά στον Τάσο Πηλοΐδη και τον αγώνα του Άρη

Ο Βαγγέλης Τσάπας αναφέρθηκε επίσης στον διαιτητή Τάσο Πηλοΐδη, υποστηρίζοντας ότι είχε χειραγωγηθεί σε αγώνα του Άρη, κατά τον οποίο αποβλήθηκε ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, ο διαιτητής τού έκλεισε το μάτι την ώρα που καταλογίζονταν οι τεχνικές ποινές.

Παράλληλα, δήλωσε ότι έχει αναφερθεί στις δικαστικές αρχές σε συγκεκριμένα περιστατικά που αφορούν και τους διαιτητές Παπαπέτρου και Κορομηλά. Όπως υποστήριξε, η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης αποτελεί ευκαιρία να σταματήσουν πρακτικές που, κατά την άποψή του, δεν θα είχαν τερματιστεί διαφορετικά.

Τι είπε για τον Βαγγέλη Λιόλιο και τα 100.000 ευρώ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Βαγγέλη Λιόλιο, πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), περιγράφοντας τη δική του εμπειρία από την πορεία του στο ελληνικό μπάσκετ.

«Έχω ζήσει έναν άνθρωπο που ξεκίνησε με πολύ καλές προοπτικές και κατέληξε να θέλει να ελέγξει το ελληνικό μπάσκετ», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι τον ενδιέφερε ο έλεγχος της εξουσίας και η χειραγώγηση αγώνων. Παράλληλα, έκανε λόγο για εκδικητική συμπεριφορά απέναντι σε παράγοντες που, όπως ισχυρίστηκε, δεν συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις του, επικαλούμενος τις μαρτυρίες άλλων προσώπων.

Ερωτηθείς για τα 100.000 ευρώ που, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη συνέντευξη, έλαβε από τον Λιόλιο με αντάλλαγμα να μην προβιβαστεί η ομάδα του, ο Τσάπας υποστήριξε ότι ο Ιωνικός δεν είχε τότε τις προϋποθέσεις για την άνοδο. Όπως εξήγησε, το γήπεδο δεν κατασκευάστηκε όπως είχε αρχικά υποσχεθεί και άλλοι χρηματοδότες αποσύρθηκαν.

Για το ποσό που έλαβε, δήλωσε ότι θεωρούσε πως αποτελούσε αντάλλαγμα για τη θέση που, όπως είπε, παραχώρησε. Πρόσθεσε ότι από την ανάληψη της προεδρίας της ΕΟΚ από τον Λιόλιο είχε αποχωρήσει από τον χώρο του μπάσκετ.

«Δεν έχω παίξει ποτέ στοίχημα»

Τέλος, ο πρώην πρόεδρος του Ιωνικού αναφέρθηκε στο ζήτημα του στοιχηματισμού, δηλώνοντας ότι ο ίδιος δεν έχει στοιχηματίσει ποτέ στη ζωή του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι δικές του ενέργειες εξυπηρετούσαν συγκεκριμένο σκοπό, χωρίς να επεκταθεί σε όσα ενδεχομένως αφορούσαν άλλα πρόσωπα.

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