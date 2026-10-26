Basketgate: Προφυλακιστέος ο Κορομηλάς, σε κατ’ οίκον περιορισμό Τσαρούχα και Πηλοΐδης

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο Ηλίας Κορομηλάς μετά την απολογία του για εννέα πράξεις δωροδοκίας, ενώ στη Βάσω Τσαρούχα και τον Τάσο Πηλοΐδη επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση

Άγγελος Βουράκης

Basketgate: Προφυλακιστέος ο Κορομηλάς, σε κατ’ οίκον περιορισμό Τσαρούχα και Πηλοΐδης
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ηλίας Κορομηλάς κρίθηκεφυλακιστέος με κατηγορίες για εννέα πράξεις δωροδοκίας διαιτητών και παραγόντων του αθλήματος.
  • Η Βάσω Τσαρούχα και ο Τάσος Πηλοΐδης τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.
  • Ο Κορομηλάς αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι δεν είχε ρόλο στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ούτε αρμοδιότητα για ορισμούς διαιτητών.
  • Η Τσαρούχα αρνήθηκε τη συμμετοχή της στις αποδιδόμενες πράξεις και υποστήριξε ότι δεν συμμετείχε ως διαιτητής σε όλους τους αγώνες της υπόθεσης.
  • Ο Πηλοΐδης αντέκρουσε τις κατηγορίες και κατέθεσε μήνυση κατά βασικού μάρτυρα, δηλώνοντας ότι δεν έλαβε ποτέ χρήματα και δεν έχει ελεγχθεί πειθαρχικά.
Snapshot powered by AI

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο αρχιδιαιτητής Ηλίας Κορομηλάς, ενώ η Βάσω Τσαρούχα και ο πρώην διαιτητής Τάσος Πηλοΐδης τίθενται σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι).

Ο Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με εννέα πράξεις δωροδοκίας διαιτητών και παραγόντων του αθλήματος, αρνήθηκε τις κατηγορίες, αμφισβητώντας τόσο τον ρόλο που του αποδίδεται όσο και τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η σε βάρος του δικογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του υποστήριξε ότι δεν είχε συμμετάσχει ποτέ στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ούτε είχε αρμοδιότητα για τους ορισμούς των διαιτητών. Όπως φέρεται να ανέφερε, «οι σχετικές αποφάσεις ανήκουν αποκλειστικά στα αρμόδια όργανα διαιτησίας», ενώ αρνήθηκε ότι μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά τη διαδικασία επιλογής ή αντικατάστασης διαιτητών.

Παράλληλα, επιχείρησε να αποδομήσει τη βάση των καταγγελιών, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες σε βάρος του στηρίζονται στις καταθέσεις δύο προσώπων και όχι σε συγκεκριμένα αντικειμενικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την προσωπική του εμπλοκή.

Αρνητική στάση απέναντι στο κατηγορητήριο φέρεται να κράτησε και η Βάσω Τσαρούχα. Η διεθνής διαιτητής φέρεται να κατονομάζεται σε μαρτυρικές καταθέσεις για 13 αγώνες, οι οποίοι εκτείνονται χρονικά από το 2018 έως το 2026. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αρνήθηκε τις αποδιδόμενες πράξεις, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι σε ορισμένους από τους αγώνες που περιλαμβάνονται στην υπόθεση δεν είχε συμμετάσχει με την ιδιότητα της διαιτητή.

Απο την πλευρά του, ο πρώην διαιτητής Τάσος Πηλοΐδης, φέρεται να αντέκρουσε τις καταγγελίες σε βάρος του, καταθέτοντας παράλληλα μήνυση κατά βασικού μάρτυρα της υπόθεσης, πρώην ιδιοκτήτη ομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι όσα του αποδίδει ο συγκεκριμένος μάρτυρας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, κάνοντας λόγο για ισχυρισμούς που δεν έχουν βάση. «Δεν πήρα ούτε ένα ευρώ, δεν έχω ελεγχθεί ποτέ πειθαρχικά», φέρεται να ανέφερε, αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες συναλλαγές.

Στην απολογία του, μάλιστα, αναφέρθηκε και στον Παναγιώτη Γιαννάκη, υποστηρίζοντας ότι δεν θα προέβαινε ποτέ σε ενέργεια που θα μπορούσε να βλάψει τον άνθρωπο που χαρακτήρισε θρύλο του ελληνικού μπάσκετ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: «Ενεργές οι συμβάσεις εργασίας υπαλλήλων σε «Χωριάτικο» και Pizza Fan – Το υπουργείο και η Κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα τους»

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Καρπενήσι: Ελεύθεροι με όρους 9 νεαροί για το κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία

21:55ΕΛΛΑΔΑ

«Το Χωριάτικο»: Βαρύ κατηγορητήριο για εγκληματική οργάνωση, μαστροπεία και ξέπλυμα χρήματος

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Το βουνό που «παίρνει φωτιά» κάθε φορά που ο ήλιος το φωτίζει – Το μαγευτικό φαινόμενο στην Κίνα

21:33LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Εξασφάλισε τα δικαιώματα του Fame Story

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του έπειτα από φωτιά σε φανοποιείο

21:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινηματογραφική εισβολή σε χρυσοχοείο στην Σπάρτη- Συνελήφθησαν οι δράστες

21:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θύμα απάτης ηλικιωμένη στο Αγρίνιο: Παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και «βούτηξαν» 13.000€

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: Προφυλακιστέος ο Κορομηλάς, σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι Τσαρούχα και Πηλοΐδης

20:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για απόπειρα κλοπής σε πολυκατοικία - Αναζητείται ο συνεργός του

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: «Είμαστε βέβαιοι ότι η νέα ηγεσία της Σερβίας θα διατηρήσει τη συνεργασία με τη Ρωσία»

20:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χρυσή Μπάλα: Η τελική 10άδα των υποψηφίων σε άνδρες και γυναίκες - Τα 3 φαβορί

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Έμμεσο μήνυμα Γκουτέρες στην Άγκυρα: Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας θα πρέπει να γίνεται σεβαστό

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Διαρρήκτες «μπούκαραν» σε κατάστημα τρεις φορές το ίδιο βράδυ - Δείτε βίντεο

20:32LIFESTYLE

Πέθανε ο θρυλικός «Τσέκοφ» του «Star Trek»

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε «Red Code» εννιά περιοχές ενόψει της κακοκαιρίας και των μετακινήσεων της 28ης Οκτωβρίου

20:28ΕΘΝΙΚΑ

ΕΕ στον ΟΗΕ: «Το τουρκολιβυκό μνημόνιο «παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών»

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση για τη διάσωση 45 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Microsoft: Πρόταση για εθελούσια αποχώρηση σε 60.000 εργαζομένους - Επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης σε Κωνσταντοπούλου: «Ποιος σας είπε ότι είστε κάτι σπουδαίο και σας έκανε τέτοιο ψώνιο;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:19ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Συναγερμός για ισχυρές καταιγίδες την 28η Οκτωβρίου - Στο «κόκκινο» πέντε περιοχές

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε «Red Code» εννιά περιοχές ενόψει της κακοκαιρίας και των μετακινήσεων της 28ης Οκτωβρίου

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Δύσκολες ώρες για 13χρονο που έπεσε από ποδήλατο – Φόβοι πως θα μείνει τετραπληγικός

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: Προφυλακιστέος ο Κορομηλάς, σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι Τσαρούχα και Πηλοΐδης

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του έπειτα από φωτιά σε φανοποιείο

21:55ΕΛΛΑΔΑ

«Το Χωριάτικο»: Βαρύ κατηγορητήριο για εγκληματική οργάνωση, μαστροπεία και ξέπλυμα χρήματος

16:36LIFESTYLE

Πέθανε ξαφνικά ο σκηνοθέτης της σειράς «Έχω παιδιά», Διονύσης Φερεντίνος

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για την 13χρονη Ευαγγελία-Παναγιώτα που εξαφανίστηκε από την Αγία Παρασκευή - Παραμένει άφαντη, έληξε το Amber Alert

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate - Τσάπας: «Έχω δώσει 5.000€ στη Τσαρούχα - Είναι εργαλείο του συστήματος Λιόλιου»

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Από Μαζωνάκη μέχρι ραπ, το ρεπερτόριο από τις μπάντες των Ενόπλων Δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη

08:07WHAT THE FACT

Η Αγγλία θάβει πάνω από 2.000 χριστουγεννιάτικα δέντρα στις παραλίες της – Ο λόγος θα σας εκπλήξει

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή η Λίλιαν Παπακώστα

20:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χρυσή Μπάλα: Η τελική 10άδα των υποψηφίων σε άνδρες και γυναίκες - Τα 3 φαβορί

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Ο βίος του Mr «Χωριάτικο»: Πώς νοίκιαζε μαγαζιά στον Γιαλό, η ιστορία με την Spilia, οι σχέσεις με αστυνομικούς και το νερό με €8

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Ιόνια Οδό - Στο νοσοκομείο 13 δόκιμοι υπαξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης σε Κωνσταντοπούλου: «Ποιος σας είπε ότι είστε κάτι σπουδαίο και σας έκανε τέτοιο ψώνιο;»

21:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινηματογραφική εισβολή σε χρυσοχοείο στην Σπάρτη- Συνελήφθησαν οι δράστες

19:36ΕΘΝΙΚΑ

Κοινή δήλωση Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, ΗΑΕ, Μπαχρέριν, ΕΕ στον ΟΗΕ: Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Από την Εντατική στην παρέλαση: Ο Στέφανος που σώθηκε από τις φλόγες το 2016 θα σηκώσει περήφανα τη γαλανόλευκη την 28η Οκτωβρίου

12:04ΚΑΙΡΟΣ

Πολικός Στρόβιλος: Αλλάζει σενάριο και το GFS – Ενισχύονται οι ενδείξεις για στρατοσφαιρική θέρμανση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ