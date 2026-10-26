Basketgate: Προφυλακιστέος ο Κορομηλάς, σε κατ’ οίκον περιορισμό Τσαρούχα και Πηλοΐδης

Snapshot Ο Ηλίας Κορομηλάς κρίθηκεφυλακιστέος με κατηγορίες για εννέα πράξεις δωροδοκίας διαιτητών και παραγόντων του αθλήματος.

Η Βάσω Τσαρούχα και ο Τάσος Πηλοΐδης τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Ο Κορομηλάς αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι δεν είχε ρόλο στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ούτε αρμοδιότητα για ορισμούς διαιτητών.

Η Τσαρούχα αρνήθηκε τη συμμετοχή της στις αποδιδόμενες πράξεις και υποστήριξε ότι δεν συμμετείχε ως διαιτητής σε όλους τους αγώνες της υπόθεσης.

Ο Πηλοΐδης αντέκρουσε τις κατηγορίες και κατέθεσε μήνυση κατά βασικού μάρτυρα, δηλώνοντας ότι δεν έλαβε ποτέ χρήματα και δεν έχει ελεγχθεί πειθαρχικά. Snapshot powered by AI

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο αρχιδιαιτητής Ηλίας Κορομηλάς, ενώ η Βάσω Τσαρούχα και ο πρώην διαιτητής Τάσος Πηλοΐδης τίθενται σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι).

Ο Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με εννέα πράξεις δωροδοκίας διαιτητών και παραγόντων του αθλήματος, αρνήθηκε τις κατηγορίες, αμφισβητώντας τόσο τον ρόλο που του αποδίδεται όσο και τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η σε βάρος του δικογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του υποστήριξε ότι δεν είχε συμμετάσχει ποτέ στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ούτε είχε αρμοδιότητα για τους ορισμούς των διαιτητών. Όπως φέρεται να ανέφερε, «οι σχετικές αποφάσεις ανήκουν αποκλειστικά στα αρμόδια όργανα διαιτησίας», ενώ αρνήθηκε ότι μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά τη διαδικασία επιλογής ή αντικατάστασης διαιτητών.

Παράλληλα, επιχείρησε να αποδομήσει τη βάση των καταγγελιών, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες σε βάρος του στηρίζονται στις καταθέσεις δύο προσώπων και όχι σε συγκεκριμένα αντικειμενικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την προσωπική του εμπλοκή.

Αρνητική στάση απέναντι στο κατηγορητήριο φέρεται να κράτησε και η Βάσω Τσαρούχα. Η διεθνής διαιτητής φέρεται να κατονομάζεται σε μαρτυρικές καταθέσεις για 13 αγώνες, οι οποίοι εκτείνονται χρονικά από το 2018 έως το 2026. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αρνήθηκε τις αποδιδόμενες πράξεις, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι σε ορισμένους από τους αγώνες που περιλαμβάνονται στην υπόθεση δεν είχε συμμετάσχει με την ιδιότητα της διαιτητή.

Απο την πλευρά του, ο πρώην διαιτητής Τάσος Πηλοΐδης, φέρεται να αντέκρουσε τις καταγγελίες σε βάρος του, καταθέτοντας παράλληλα μήνυση κατά βασικού μάρτυρα της υπόθεσης, πρώην ιδιοκτήτη ομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι όσα του αποδίδει ο συγκεκριμένος μάρτυρας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, κάνοντας λόγο για ισχυρισμούς που δεν έχουν βάση. «Δεν πήρα ούτε ένα ευρώ, δεν έχω ελεγχθεί ποτέ πειθαρχικά», φέρεται να ανέφερε, αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες συναλλαγές.

Στην απολογία του, μάλιστα, αναφέρθηκε και στον Παναγιώτη Γιαννάκη, υποστηρίζοντας ότι δεν θα προέβαινε ποτέ σε ενέργεια που θα μπορούσε να βλάψει τον άνθρωπο που χαρακτήρισε θρύλο του ελληνικού μπάσκετ.

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