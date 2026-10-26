Basketgate: Τι υποστήριξαν οι δικηγόροι των Κορομηλά, Τσαρούχα και Πηλοΐδη

Ο Ηλίας Κορομηλάς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ η Βάσω Τσαρούχα και ο Τάσος Πηλοΐδης τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση

Μίλτος Τσεκούρας

Basketgate: Τι υποστήριξαν οι δικηγόροι των Κορομηλά, Τσαρούχα και Πηλοΐδη
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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Οι απολογίες του Ηλία Κορομηλά, της Βάσως Τσαρούχα και του Τάσου Πηλοΐδη ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση των στημένων αγώνων που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ, με τους τρεις κατηγορούμενους να αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και να δηλώνουν αθώοι.

Ωστόσο, οι δικαστικές αποφάσεις που ακολούθησαν ήταν διαφορετικές για τον καθένα: ο Ηλίας Κορομηλάς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ η Βάσω Τσαρούχα και ο Τάσος Πηλοΐδης τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, υπό τον όρο να απέχουν από κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το μπάσκετ.

Ο συνήγορος της Βάσως Τσαρούχα, Άγγελος Πεπόνης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να τεθεί η πελάτισσα του σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Ο δικηγόρος της Τσαρούχα είπε:

«Αποφασίστηκε να επιβληθεί στην κυρία Τσαρούχα ο περιοριστικός όρος του κατοίκον περιορισμού, με ηλεκτρονική επιτήρηση και της απαγόρευσης ενασχόλησης με τον αθλητισμό Σε αυτό το στάδιο της ανακριτικού που βρισκόμαστε, είναι μια απόφαση που θα πω, έναν ήπιο τρόπο, για εμένα, που μας ικανοποιεί, γιατί σε μια ανακριτική διαδικασία, το βασικό για κάθε απολογούμενο, κατηγορούμενο, είναι να αποφύγει την προσωρινή κράτηση.

Από εκεί και πέρα θα μου επιτρέψετε να κάνω και το σχόλιο ότι δεν παύει να είναι μια αυστηρή μεταχείριση, γιατί σκέφτεται κάποιος είτε το ένα είτε το άλλο αν θα ήταν επαρκές για να μην τελέσει άλλες αξιόποινες πράξεις σαν κρίθηκε ότι μπορεί να τελέσει άλλες αξιόποινες πράξεις. Θέλω να πεισματωθεί το εξής: η κυρία Τσαρούχα είναι αυτή τη στιγμή, κατά την προσωπική μου άποψη και νομίζω ότι είναι αντικειμενικό για τον υγιώς σκεπτόμενο φίλαθλο, είναι η πιο καταξιωμένη Ελληνίδα διαιτητής, και από τους πιο καταξιωμένους στην Ευρώπη. Είναι ένας άνθρωπος αθώος, ο οποίος σε αυτή τη δικογραφία δεν έχει κατά του το παραμικρό στοιχείο, το παραμικρό.

Και θέλω να αποκαταστήσω κάποια πράγματα μετά τη διαδικασία της ανακρίσεως, τα οποία είναι και προσβλητικά και υποτιμητικά για τη νοημοσύνη μας. Στο σπίτι της κυρίας Τσαρούχα βρεθήκανε ευρώ μηδέν. Παρά τα αυτά, η Ελληνική αστυνομία, άκουσα στις ανακοινώσεις ότι δημοσιεύτηκαν χρήματα και από τους έξι κατηγορούμενους. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί».

Ο Νίκος Γαλάνης, δικηγόρος του Τάσου Πηλοΐδη ανέφερε ότι κατά την άποψή του η απόφαση δεν είναι σωστή καθώς τα στοιχεία της δικογραφίας είναι ελλιπή. Παράλληλα χαρακτήρισε ως «βεβιασμένη πρόχειρη δουλειά» τη δικογραφία που κατατέθηκε στη Δικαιοσύνη για την υπόθεση. Δείτε αναλυτικά τι είπε ο δικηγόρος μετά την απολογία του εντολέα του:

Ο δικηγόρος του Ηλία Κορομηλά, Απόστολος Λύτρας έκανε λόγο για «δικογραφία χωρίς στοιχεία» και πως ο οεντολέας κρίθηκε προφυλακιστέος με το σκετπικό ότι δεν δικαιολόγησε τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του. Παράλληλα ανέφερε ότι ο εντολέας του θα κάνει προσφυγή κατά του εντάλματος κράτησης. Δείτε αναλυτικά στο βίντεο που ακολουθεί όλα όσα είπε ο δικηγόρος του αρχιδιαιτητή:

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