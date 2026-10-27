ΕΛΑΣ διαψεύδει δικηγόρο Τσαρούχα για φανέλες ΚΑΕ Ολυμπιακός: Δεν εντοπίστηκε εμφάνιση άλλης ομάδας

Snapshot Η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» μετά την απολογία της για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο δικηγόρος της Τσαρούχα ισχυρίστηκε ότι στο σπίτι της βρέθηκαν συλλεκτικές φανέλες πολλών ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού.

Η ΕΛΑΣ διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του δικηγόρου, αναφέροντας ότι στη δέσμευση βρέθηκαν μόνο φανέλες του Ολυμπιακού.

Η έρευνα στο σπίτι της διαιτητή έγινε παρουσία ανακριτή και με εντολή εισαγγελέα, που επέβλεπε την κατάσχεση των φανελών.

Οι φανέλες του Ολυμπιακού κατασχέθηκαν κατόπιν δικαστικής εντολής. Snapshot powered by AI

Η Βάσω Τσαρούχα εκ των πρωταγωνιστών -μαζί με τον Βαγγέλη Λιόλιο- του σκανδάλου που προκαλεί σεισμό στο ελληνικό μπάσκετ, τη Δευτέρα απολογήθηκε για την εμπλοκή της στην υπόθεση.

Αμέσως μετά την απολογία της και την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, η διαιτητής να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι», ο δικηγόρος της σε δηλώσεις του, αναφέρθηκε στις τρεις φανέλες της ΚΑΕ Ολυμπιακός που βρέθηκαν στο σπίτι της, ισχυριζόμενος ότι υπήρχαν και άλλες συλλεκτικές εμφανίσεις ομάδων μπάσκετ.

«Στο σπίτι της βρέθηκαν συλλεκτικές φανέλες πολλών ομάδων, αλλά κατασχέθηκαν οι επετειακές φανέλες συγκεκριμένης ομάδας. Αυτό μου προκαλεί εντύπωση και προβληματισμό», ανέφερε υπαινικτικά ο Άγγελος Πεπόνης.

Ηχηρή διάψευση

Ωστόσο η ΕΛΑΣ διαψεύδει πανηγυρικά τους ισχυρισμούς του δικηγόρου της Τσαρούχα: Αστυνομικές πηγές ανέφεραν πως στο πλαίσιο της έρευνας που έγινε στο σπίτι της διαιτητή, έδωσε το παρών και ανακριτής, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο με εντολή εισαγγελέα, και επέβλεπε την έρευνα. Οι ίδιες πηγές εξηγούσαν πως στην οικία της Τσαρούχα, μαζί με τα μετρητά, βρέθηκαν μόνο οι φανέλες της φωτογραφίας που δημοσιεύθηκε, δηλαδή αυτές της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Και μάλιστα, οι ίδιες πηγές εξηγούσαν πως οι επίμαχες φανέλες, κατασχέθηκαν με εντολή που δόθηκε από τις δικαστικές αρχές.

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