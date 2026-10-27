Θάνου: Ο κατ’ οίκον περιορισμός με βραχιολάκι επιλέγεται, όταν υπάρχουν σοβαρóτατες ενδείξεις ενοχής

Snapshot Ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση επιβάλλεται όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής.

Η προσωρινή κράτηση εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις υποψίας φυγής ή τέλεσης νέων αδικημάτων.

Στους διαιτητές Βασιλική Τσαρούχα και Τάσο Πηλοΐδη επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός και απαγόρευση ενασχόλησης με το μπάσκετ.

Η νομική σύμβουλος αναφέρθηκε στη διαιτησία του πρώτου τελικού στο ΣΕΦ, όπου υπήρξε μεγάλη διαφορά στις βολές μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Snapshot powered by AI

Η νομική σύμβουλος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Μαργαρίτα Θάνου σχολίασε την απόφαση για τον κατ' οίκον περιορισμό της Βασιλικής Τσαρούχα και του Τάσου Πηλοΐδη, στην υπόθεση που αφορά στο σκάνδαλο που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ.

Η νομική σύμβουλος των «πράσινων» τοποθετήθηκε μέσω διαδοχικών stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, σχολιάζοντας τη δικαστική απόφαση που αφορά τους δύο διαιτητές.

Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Τάσος Πηλοΐδης, ήταν τα τελευταία πρόσωπα που παρουσιάστηκαν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης. Στην Τσαρούχα και στον Πηλοΐδη επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση καθώς κι απαγόρευση ενασχόλησης με το μπάσκετ.

Η Μαργαρίτα Θάνου, σχολιάζοντας την απόφαση, υπογράμμισε ότι ο συγκεκριμένος περιοριστικός όρος επιλέγεται όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις που, όπως σημείωσε, δικαιολογούν την προσωρινή κράτηση, ενώ έκανε ειδική μνεία και στη διαιτησία του πρώτου τελικού στο ΣΕΦ τον περασμένο Ιούνιο.

Αναλυτικά όσα έγραψε η Μαργαρίτα Θάνου:«Ο κατ’ οίκον περιορισμός με βραχιολάκι είναι ένας πολύ βαρύς περιοριστικός όρος και επιλέγεται, όταν υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις ενοχής. Η προσωρινή κράτηση δικαιολογείται ΜΟΝΟ, όταν κάποιος είναι ύποπτος φυγής ή τέλεσης νέων αδικημάτων. Οι διαιτητές με την ΑΠΟΛΥΤΗ απαγόρευση ενασχόλησης με μπάσκετ και τον κατ’ οίκον περιορισμό είναι αδύνατον πια να πράξουν κάτι από τα 2. Στον πρώτο τελικό εντός ΣΕΦ τον Ιούνιο με διαιτήτρια τη Βασιλική Τσαρούχα ο Ολυμπιακός είχε 29 βολές έναντι 5 που είχε ο Παναθηναϊκός».

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