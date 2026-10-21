Μαργαρίτα Θάνου: «Σήμερα με υπερηφάνεια λέμε ευχαριστώ στην ανεξάρτητη Ελληνική Δικαιοσύνη»

Μας διαλύσατε ο, τι αγαπήσαμε τόσα χρόνια, αλλά. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, καταλήγει η ανάρτηση 

Μάνος Χατζηγιάννης

Μαργαρίτα Θάνου: «Σήμερα με υπερηφάνεια λέμε ευχαριστώ στην ανεξάρτητη Ελληνική Δικαιοσύνη»
ΕΛΛΑΔΑ
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Τις εξελίξεις μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου στην ΕΟΚ και τις συλλήψεις, σχολίασε η νομική σύμβουλος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Μαργαρίτα Θάνου.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε στην ανάρτηση

“Σήμερα δε θα μιλήσουμε για κλεμμένα.

Σήμερα δε θα μιλήσουμε για τις δεκάδες καταγγελίες, μηνύσεις, αγωγές της ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του Δ. Γιαννακόπουλου προς υπεράσπιση ΕΟΚ, Λιόλιου, Τσαρούχα, Παπαπέτρου και λοιπών.

Δε θα μιλήσουμε για τις ανακοινώσεις, τις αιτήσεις εξαιρέσεων, τις ειρωνείες ενώπιον αθλητικών Δικαστριών και Δικαστών για όσα ουρλιάζει ο Παναθηναϊκός και ο Γιαννακόπουλος τόσα χρόνια.

Δε θα πούμε κουβέντα για τους δεκάδες μήνες απαγόρευσης εισόδου, τα εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα, την προσπάθεια εξουθένωσης του τρελού, όταν φώναζε και δεν άκουγε κανείς.

Σήμερα με συγκίνηση αληθινή και περηφάνια και ανακούφιση, θα πούμε ένα ευχαριστώ στην ανεξάρτητη, ελληνική Δικαιοσύνη που κάνει τη δουλειά της με ακεραιότητα, επιμέλεια και σιωπή, μέσα σε γραφεία συχνά χωρίς θέρμανση, χωρίς επαρκή αριθμό γραμματέων, χωρίς καν φωτοτυπικά. Σε Λειτουργούς που τιμούν τα γράμματα που διάβασαν και τους όρκους που έδωσαν. Είναι η πλειοψηφία και σε αυτούς βασιζόμαστε οι Έλληνες πολίτες, αυτούς εμπιστευόμαστε και αυτοί αποτελούν την ασπίδα της Δημοκρατίας μας.

Είναι έργο βαρύ και δυσανάλογο, αλλά αυτές και αυτοί αντέχουν.

Μας διαλύσατε ο, τι αγαπήσαμε τόσα χρόνια, αλλά.

Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα”.

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