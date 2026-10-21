ΕΟΚ: Τι προβλέπει ο αθλητικός νόμος για την περίπτωση Λιόλιου και την επόμενη ημέρα στην Ομοσπονδία

Ο αθλητικός νόμος 2725/1999 περιλαμβάνει συγκεκριμένες προβλέψεις για περιπτώσεις ποινικής εμπλοκής διοικητικών στελεχών

Newsroom

ΕΟΚ: Τι προβλέπει ο αθλητικός νόμος για την περίπτωση Λιόλιου και την επόμενη ημέρα στην Ομοσπονδία
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο αθλητικός νόμος 2725/1999 προβλέπει διαδικασίες για ποινική εμπλοκή και αναπλήρωση διοικητικών στελεχών των αθλητικών ομοσπονδιών.
  • Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος του προέδρου της ΕΟΚ, η αναπλήρωση γίνεται από τον Α' αντιπρόεδρο.
  • Η οριστική έκπτωση προέδρου ή μέλους του Δ.Σ. επιβάλλεται με διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. εντός 15 ημερών, διαφορετικά την αρμοδιότητα αναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού.
  • Η κενή θέση στο Δ.Σ. καλύπτεται από τον πρώτο αναπληρωματικό σύμβουλο βάσει των εκλογικών προτιμήσεων.
  • Μετά την αναπλήρωση, το Δ.Σ. εκλέγει νέο πρόεδρο για να ολοκληρώσει τη θητεία του προηγούμενου.
Snapshot powered by AI

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο ελληνικό μπάσκετ μετά τη σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, με την υπόθεση να δημιουργεί ερωτήματα για τη διοικητική λειτουργία της Ομοσπονδίας και τις διαδικασίες που προβλέπονται σε περίπτωση κωλύματος του επικεφαλής της.

Η ΕΟΚ, από την πλευρά της, ανακοίνωσε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έγινε γνωστή το απόγευμα της Τετάρτης (21/10), ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διοίκηση των αθλητικών ομοσπονδιών.

Ο αθλητικός νόμος 2725/1999 περιλαμβάνει συγκεκριμένες προβλέψεις για περιπτώσεις ποινικής εμπλοκής διοικητικών στελεχών, καθώς και για την αναπλήρωση ή την έκπτωσή τους από τα αξιώματά τους, ανάλογα με τις νομικές εξελίξεις και τις προϋποθέσεις που συντρέχουν σε κάθε περίπτωση.

Τι προβλέπεται για τον πρόεδρο της ΕΟΚ

Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος του προέδρου, η αναπλήρωσή του μπορεί να γίνει από τον Α' αντιπρόεδρο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Παράλληλα, η νομοθεσία προβλέπει περιπτώσεις αυτοδίκαιης έκπτωσης από το αξίωμα, εφόσον συντρέχουν οι ειδικές νόμιμες προϋποθέσεις, όπως η επιβολή προσωρινής κράτησης ή η έκδοση αμετάκλητου παραπεμπτικού βουλεύματος για κακουργηματικές πράξεις.

Εφόσον προκύψει περίπτωση έκπτωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να εκδώσει τη σχετική διαπιστωτική πράξη εντός 15 ημερών από τη στιγμή που θα λάβει γνώση του κωλύματος. Αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, η αρμοδιότητα περνά στον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, ενώ προβλέπονται συνέπειες και για τα μέλη του Δ.Σ. που δεν εκπληρώνουν τις σχετικές υποχρεώσεις τους.

Πώς καλύπτεται μια κενή θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο

Σε περίπτωση που οριστικοποιηθεί η έκπτωση του προέδρου ή άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η κενή θέση καλύπτεται από τον πρώτο αναπληρωματικό σύμβουλο, με βάση τη σειρά των σταυρών προτίμησης στις τελευταίες εκλογές της Ομοσπονδίας.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αναπλήρωσης και διαμορφωθεί η νέα σύνθεση του Δ.Σ., τα μέλη του Συμβουλίου καλούνται να εκλέξουν νέο πρόεδρο μεταξύ τους. Ο νέος επικεφαλής αναλαμβάνει να ολοκληρώσει το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου.

Οι επόμενες κινήσεις της ΕΟΚ αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς η εξέλιξη της υπόθεσης και η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων θα καθορίσουν τις διοικητικές εξελίξεις στην Ομοσπονδία.

Με πληροφορίες από onsports.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:53ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για κύρωση τουρκολιβυκού: «Ελπίζω ότι αυτή η σημαντική απόφαση θα είναι επωφελής και ευνοϊκή»

17:52NEWSBOMB

Νότια Κορέα: Τρίτη προσπάθεια να απεγκλωβιστεί ο δημοφιλής καρχαρίας από το κανάλι του λιμανιού

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Σύλληψη 5 ανηλίκων μέσα στο σχολείο για επίθεση σε μαθητή

17:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Η στιγμή που η διαιτητής Τσαρούχα οδηγείται στη ΓΑΔΑ - Βίντεο

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Πειραιά: Έλεγχος του ΤΕΕΜ για νέο ύποπτο αντικείμενο - Σε ποιους δρόμους διακόπηκε η κυκλοφορία

17:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΟΚ: Τι προβλέπει ο αθλητικός νόμος για την περίπτωση Λιόλιου και την επόμενη ημέρα στην Ομοσπονδία

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Έτοιμη για τριμερείς συνομιλίες τον Νοέμβριο μετά το τετ α τετ Πούτιν με Γουίτκοφ

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Ένοπλοι εισέβαλαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο στην Τρίπολη

17:36ΥΓΕΙΑ

Μπούκωμα που δεν φεύγει και απώλεια όσφρησης; Διαφορές κρυολογήματος από ρινικούς πολύποδες

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος: «Ήταν γεμάτος αίματα, παντού χτυπημένος» λέει αυτόπτης μάρτυρας

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλάδες: Αποτρόπαιο θέμα με νεκρή θαλάσσια χελώνα - Την κρέμασαν σε βράχο στην Πολύαιγο

17:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάιρο για κύρωση τουρκολιβυκού: «Συνιστά σαφή προσβολή των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Αιγύπτου στην ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα της»

17:18ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός για σκάνδαλο στην ΕΟΚ: «Το φως του Ήλιου θα κερδίζει πάντα» - Προαναγγέλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη «για όσα εκλάπησαν»

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι είναι οι «Black Bloc», που ηγήθηκαν του χάους και των λεηλασιών στη Γαλλία

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος: «Ο αστυνομικός επιχείρησε να ανοίξει το δέμα», δήλωσε κάτοικος της περιοχής

17:06LIFESTYLE

Μάχη στην τηλεθέαση των κεντρικών δελτίων ειδήσεων – Ποιοι ξεχώρισαν

17:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο με στημένα στο μπάσκετ: Η αντίδραση Αταμάν στη σύλληψη του Λιόλιου και των υπόλοιπων

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος σε δίδυμα, «βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα του μπάνιου με 60 μαχαιριές» από τον σύντροφό της

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος: Παγίδα θανάτου για τους αστυνομικούς διερευνούν οι αρχές

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Τουρκία ετοιμάζεται να στείλει στρατιωτικό προσωπικό στη Σαουδική Αραβία 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:39ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Από τα 27άρια στην πτώση της θερμοκρασίας – Η πορεία του καιρού μέχρι το Σάββατο

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση από τη Ρόδο: Επιβάτες έκαναν εμετό στα 30.000 πόδια – Τρεις στο νοσοκομείο, φόβοι για νοροϊό

14:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μεγατόνων στην ΕΟΚ, συνελήφθη ο Λιόλιος - Ποια είναι οι άλλοι 5 που βγήκε εναντίον τους ένταλμα σύλληψης

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος: Παγίδα θανάτου για τους αστυνομικούς διερευνούν οι αρχές

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Πειραιά: Έλεγχος του ΤΕΕΜ για νέο ύποπτο αντικείμενο - Σε ποιους δρόμους διακόπηκε η κυκλοφορία

06:44LIFESTYLE

Τα μονοψήφια νούμερα φέρνουν προβληματισμό στα κανάλια – Ποια προγράμματα «ζορίζονται»

14:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live blog: Στη ΓΑΔΑ τώρα ο Λιόλιος και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για το σκάνδαλο

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Έρχονται βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας - Πότε αλλάζει το σκηνικό

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα οδηγός προκάλεσε θανατηφόρα τριπλή καραμπόλα επειδή έβλεπε ερωτικό βίντεο στο κινητό

17:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο με στημένα στο μπάσκετ: Η αντίδραση Αταμάν στη σύλληψη του Λιόλιου και των υπόλοιπων

14:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για Λιόλιο: «Περιμένω να καταδικάσουν αυτά που βγήκαν»

15:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Συνελήφθη η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Ακαδημία Πλάτωνος - Τραυματίες δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος σε δίδυμα, «βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα του μπάνιου με 60 μαχαιριές» από τον σύντροφό της

15:04ΥΓΕΙΑ

Τροποποιείται ο πίνακας των εξετάσεων για τους βιοδείκτες του καρκίνου

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε ο οδηγός για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας»: Επιχορήγηση έως 95% και €36.000 – Ποιες εργασίες καλύπτονται, οι προϋποθέσεις

15:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο με τα στημένα, εκτός του Λιόλιου: Τσαρούχα, Παπαπέτρου, Κορομηλάς, Πηλοΐδης, Μαυραγάνης

15:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πώς φτάσαμε στις σύλληψη Λιόλιου και τις καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ: Καταθέσεις για στημένους αγώνες, στο μικροσκόπιο 50 ματς

17:06LIFESTYLE

Μάχη στην τηλεθέαση των κεντρικών δελτίων ειδήσεων – Ποιοι ξεχώρισαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ