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Για μια «αρρωστημένη κουλτούρα» στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Κύπρου έκανε λόγο ο βουλευτής του ΔΗΣΥ και πρώην υπουργός Υγείας, Γιώργος Παμπορίδης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Sigma. «Το πιο προβληματικό τμήμα του Υπουργείου κατά τη θητεία μου ήταν η ιατροδικαστική υπηρεσία», δήλωσε μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο».

Περιγράφοντας τη βεβαρημένη κατάσταση που επικρατούσε, ο κ. Παμπορίδης αναφέρθηκε σε ένα γεγονός που σημειώθηκε μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του. «Τις πρώτες μέρες της θητείας μου είχε εξελιχθεί ένα φρικιαστικό περιστατικό. Λόγω εσωτερικών τσακωμών αυτών των ιατροδικαστών βρέθηκε πεταμένο στα σκουπίδια ένα πτώμα παιδιού. Είχε διαταχθεί ποινική και πειθαρχική έρευνα τότε», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, η πηγή του κακού βρίσκεται στο ότι η ιατροδικαστική υπηρεσία υπάγεται λανθασμένα στο Υπουργείο Υγείας αντί για τις διωκτικές Αρχές. «Σε όλες τις άλλες χώρες ανήκει στις διωκτικές – ανακριτικές Αρχές για να διέπεται από την αυστηρή ιεραρχία. Πρέπει να ανήκει σε ένα πειθαρχημένο Σώμα, όπως την ανακριτική υπηρεσία γιατί αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι επιτελούν ιατρικό έργο», κατέληξε.

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