Snapshot Snapshot powered by AI

Πλήθος κόσμου συμμετείχε στις πορείες και τις συκγεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες ελληνικές πόλιεις, στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που κήρυξαν φορείς και συνδικάτα την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς άρθηκαν οι έκτακτες ρυθμίσεις, που είχαν εφαρμοστεί λόγω των συγκεντρώσεων.

Στην Αθήνα, το απεργιακό «ραντεβού» δόθηκε στις 10:30 σε Προπύλαια και Πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ σωματεία πραγματοποίησαν προσυγκέντρωση στα Χαυτεία.

Απεργιακή συγκέντρωση ΑΔΕΔΥ, ΕΚΑ, σωματεία του δημοσίου, πρωτοβάθμια σωματεία, εργατικές συλλογικότητες, αριστερές οργανώσεις στην Αθήνα. Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Λίγο αργότερα, ξεκίνησαν οι πορείες προς τη Βουλή, με τους διαδηλωτές να κρατούν πανό και να φωνάζουν συνθήματα για καλύτερους μισθούς και ουσιαστικές λύσεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής.

Απεργιακή συγκέντρωση ΑΔΕΔΥ, ΕΚΑ, σωματεία του δημοσίου, πρωτοβάθμια σωματεία, εργατικές συλλογικότητες, αριστερές οργανώσεις στην Αθήνα. Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ, οι εργαζόμενοι διεκδικούν:

- Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, που να καλύπτουν τις απώλειες της αγοραστικής δύναμης.

- Άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Απεργιακή συγκέντρωση ΑΔΕΔΥ, ΕΚΑ, σωματεία του δημοσίου, πρωτοβάθμια σωματεία, εργατικές συλλογικότητες, αριστερές οργανώσεις στην Αθήνα. Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

- Kατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης.

- Πλήρης αναγνώριση της προϋπηρεσίας και στον ιδιωτικό τομέα.

- "Ξεπάγωμα" της διετίας 2016-2017, με χορήγηση του μισθολογικού κλιμακίου.

- Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

- Αύξηση του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

- Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με προτεραιότητα στην υγεία, στην παιδεία, στους ΟΤΑ, στις κοινωνικές υπηρεσίες και στην ασφάλιση - Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.

Απεργιακή συγκέντρωση ΑΔΕΔΥ, ΕΚΑ, σωματεία του δημοσίου, πρωτοβάθμια σωματεία, εργατικές συλλογικότητες, αριστερές οργανώσεις στην Αθήνα. Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) Eurokinissi

- Χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας και παιδείας.

- Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και στην ενεργειακή φτώχεια: Κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης - Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης.

- Προστασία και διασφάλιση του δικαιώματος στη στέγαση. Καθορισμός ανώτατου πλαφόν στα ενοίκια και πλήρης απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

Απεργιακή συγκέντρωση ΑΔΕΔΥ, ΕΚΑ, σωματεία του δημοσίου, πρωτοβάθμια σωματεία, εργατικές συλλογικότητες, αριστερές οργανώσεις στην Αθήνα. Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) Eurokinissi

- Υπεράσπιση της μονιμότητας και των δημοκρατικών δικαιωμάτων, με σεβασμό στις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Κατάργηση των νόμων 4808/2021 και 5053/2023 για τα εργασιακά, καθώς και κατάργηση όλων των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση. Μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας.

- Κατάργηση των διατάξεων του νέου πειθαρχικού δικαίου».

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ εκφράζει την αντίθεσή της στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών και φορέων.

Απεργιακή συγκέντρωση ΑΔΕΔΥ, ΕΚΑ, σωματεία του δημοσίου, πρωτοβάθμια σωματεία, εργατικές συλλογικότητες, αριστερές οργανώσεις στην Αθήνα. Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Ολοκληρώθηκε η πορεία στη Θεσσαλονίκη

Την ίδια στιγμη, στη Θεσσαλονίκη υπάλληλοι και εργαζόμενοι και στον ιδιωτικό τομέα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Άγαλμα του Βενιζέλου και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Απεργιακή συγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM) Eurokinissi

Προσυγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία Αγίας Σοφίας, στην οδό Μητροπόλεως και Αριστοτέλους στην πλατεία Αντιγονιδών, στην Καμάρα και σε άλλα σημεία του κέντρου της πόλης.

Απεργιακή συγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM) Eurokinissi

Στη συγκέντρωση χαιρετισμούς απηύθυναν εκπρόσωποι των εργαζομένων και της ΕΔΟΘ ΝΤ/ΑΔΕΔΥ, διεκδικώντας καλύτερους μισθούς και συντάξεις, συλλογικές συμβάσεις, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Απεργιακή συγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM) Eurokinissi

Η πορεία κινήθηκε από τις οδούς Εγνατία, Αγίας Σοφίας, Τσιμισκή, Βενιζέλου και ολοκληρώθηκε στο Διοικητήριο.

Πορεία και στο Ηράκλειο

Πλήθος κόσμου συμμετείχε στην απεργιακή συγκέντρωση, στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας, που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ για τους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα, με τη συμμετοχή ομοσπονδιών και σωματείων και του ιδιωτικού τομέα.

Εργαζόμενοι και εργαζόμενες και μαζί συνταξιούχοι, αλλά και μέλη φοιτητικών συλλόγων, διαμαρτυρήθηκαν, μεταξύ άλλων, για την ακρίβεια και τις συνθήκες διαβίωσης, την ποιότητα των υπηρεσιών στη δημόσια υγεία και παιδεία.

Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης από την πλευρά της πολιτείας, λέγοντας πως οι συνθήκες είναι τέτοιες «που δεν χωράει αναβολή». Αμέσως μετά την συγκέντρωση διαμαρτυρίας, πραγματοποιήθηκε πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου.

Διαβάστε επίσης