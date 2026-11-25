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Η Κίνα κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ ότι εγείρουν εμπόδια τις κινεζικές επιχειρήσεις, μετά την απόφαση σώματος ενόρκων που έκρινε τον τεχνολογικό κολοσσό Huawei ένοχο για κλοπή εμπορικών μυστικών και παραπλάνηση των ρυθμιστικών αρχών σχετικά με τις δραστηριότητές του στο Ιράν.

Ο κινεζικός κολοσσός των τηλεπικοινωνιών Huawei κρίθηκε ένοχος χθες Τρίτη από σώμα ενόρκων δικαστηρίου των ΗΠΑ για κλοπή βιομηχανικών μυστικών και υποστήριξη στις αρχές του Ιράν στην προσπάθεια να επιβάλλουν λογοκρισία στο διαδίκτυο, απόφαση που επέκρινε έντονα η διοίκηση της επιχείρησης, την οποία δυτικές χώρες υποπτεύονται ότι επιδίδεται σε κατασκοπεία για λογαριασμό του Πεκίνου.

Οι ένορκοι του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης έκριναν επίσης τον όμιλο ένοχο για τραπεζική απάτη, πάντως όχι για αυτή που θεωρείτο η πιο σοβαρή κατηγορία στη δίκη, δηλαδή της σύστασης και συμμορίας και της συνωμοσίας με σκοπό την κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η καταδίκη αυτή προκάλεσε και την έντονη αντίδραση του Πεκίνου, το οποίο σήμερα κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «εγείρουν εμπόδια» στις κινεζικές επιχειρήσεις. «Η κινεζική κυβέρνηση αντιτίθεται σθεναρά στα εμπόδια και στους περιορισμούς που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στις κινεζικές επιχειρήσεις και τις στηρίζει αποφασιστικά στην υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας Γκούο Τζιακούν.

Διαφημιστική πινακίδα της Huawei για ένα smartphone, η οποία προωθεί το νέο της κατάστημα-ναυαρχίδα, στο Πεκίνο, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026. AP

Από την πλευρά της η Huawei υποστήριξε ότι οι αμερικανικές κατηγορίες είναι «εντελώς αβάσιμες, τόσο από νομικής όσο και από πραγματικής άποψης» και πρόσθεσε ότι εξετάζει «διεξοδικά» τις δικαστικές αποφάσεις και ότι προτίθεται να λάβει «όλα τα απαραίτητα νομικά μέτρα» για την υπεράσπιση των συμφερόντων της.

Η ένταση αυτή στις σινοαμερικανικές σχέσεις καταγράφεται μετά την αποκάλυψη της σχέσης του Τζένσεν Χουάνγκ, επικεφαλής του αμερικανικού κολοσσού των τσιπ Nvidia, με μια γυναίκα που πιστεύεται ότι κατασκόπευε υπέρ της Κίνας.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς εκτίμησε ότι «για δεκαετίες η Huawei και τρεις θυγατρικές της επιδίδονταν στις δραστηριότητές τους στις ΗΠΑ με βάση ψέματα και κλοπές. Χάρη στο έργο του FBI και των ομοσπονδιακών εισαγγελέων μας, αυτοί που ενεπλάκησαν σε παράνομες δραστηριότητες θα λογοδοτήσουν».

Η απόφαση που εκδόθηκε χθες «στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η Αμερική θα υπερασπιστεί τις επιχειρήσεις της, θα προστατεύσει τους εργαζομένους της και θα διαφυλάξει την εθνική της ασφάλεια απέναντι σε διεφθαρμένες ξένες εταιρείες που ψεύδονται, εξαπατούν και κλέβουν προκειμένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», επεσήμανε από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Α. Τάισεν Ντούβα. Η ποινή που θα επιβληθεί στη Huawei θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο του 2027.