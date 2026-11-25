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Άφθονο γέλιο στους φωτογράφους και τους θαυμαστές τους χάρισαν για ακόμη μία φορά ο Μάρτιν Σορτ και ο Στιβ Μάρτιν, αποδεικνύοντας πως η χημεία τους παραμένει αξεπέραστη και εκτός πλατό.

Κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πρεμιέρας του έκτου κύκλου της επιτυχημένης σειράς «Only Murders in the Building» -που αυτή τη φορά μεταφέρει τη δράση στη βρετανική πρωτεύουσα ως «Only Murders in London»- στο Λονδίνο, οι κάμερες κατέγραψαν ένα απολαυστικό στιγμιότυπο στο κόκκινο χαλί.

Η «χυλόπιτα» στον Στιβ Μάρτιν

Την ώρα που οι δύο συμπρωταγωνιστές βρίσκονταν μπροστά στους φωτογράφους, ο Μάρτιν Σορτ αγνόησε επιδεικτικά τον Στιβ Μάρτιν -αφήνοντάς τον «ξεκρέμαστο»- για να τρέξει και να χαρίσει μια θερμή αγκαλιά στον Βρετανό ηθοποιό Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ, ο οποίος παρευρέθηκε επίσης στην εκδήλωση.

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Η αντίδραση του Στιβ Μάρτιν και το πείραγμα ανάμεσα στους δύο επί δεκαετίες στενούς φίλους και συνεργάτες έγιναν αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το χιούμορ που αναμένεται να κυριαρχήσει στα νέα επεισόδια της σειράς, η οποία μετακομίζει πλέον στο Λονδίνο.

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