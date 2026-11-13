Ο Ντε Νίρο «μονοπώλησε» το ενδιαφέρον του Σκορσέζε - Το απολαυστικό στιγμιότυπο με την κόρη του

Snapshot Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο συγκέντρωσε πλήρως την προσοχή του Μάρτιν Σκορσέζε σε έντονη συζήτηση κατά τη διάρκεια του MoMA Film Benefit.

Η κόρη του Σκορσέζε, Φραντσέσκα, προσπάθησε χιουμοριστικά να τραβήξει την προσοχή του πατέρα της, διακόπτοντας τη συνομιλία.

Η σκηνή καταγράφηκε σε βίντεο που διαδόθηκε ευρέως στα social media. Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερα ζεστή και χιουμοριστική οικογενειακή στιγμή εκτυλίχθηκε στο περιθώριο του λαμπερού κινηματογραφικού γκαλά MoMA Film Benefit (που παρουσιάστηκε από τον οίκο Chanel), μια βραδιά αφιερωμένη στον εμβληματικό σκηνοθέτη Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Όπως καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο των social media, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είχε μονοπωλήσει την αμέριστη προσοχή του επί δεκαετίες φίλου και συνεργάτη του, Μάρτιν Σκορσέζε, με τους δύο θρύλους του κινηματογράφου να βρίσκονται σε μια έντονη και απορροφητική συζήτηση.

Βλέποντας τον πατέρα της να μην παίρνει τα μάτια του από τον Ντε Νίρο, η κόρη του, Φραντσέσκα Σκορσέζε, προσπάθησε με χιουμοριστικό τρόπο να «σπάσει» το πηγαδάκι και να τραβήξει την προσοχή του. Η κίνησή της δεν άργησε να γίνει αντιληπτή από τον διάσημο σκηνοθέτη, με πατέρα και κόρη να ξεσπούν σε γέλια, χαρίζοντας στους φωτογράφους και το κοινό ένα αυθόρμητο και τρυφερό στιγμιότυπο.

Δείτε το βίντεο:

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