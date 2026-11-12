Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Σπάνια κοινή εμφάνιση με την Τίφανι Τσεν στην πρεμιέρα του «Focker-In-Law»

Snapshot Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η σύντροφός του Τίφανι Τσεν εμφανίστηκαν μαζί στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας Focker-In-Law στη Νέα Υόρκη.

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της πρώην συντρόφου του Ντε Νίρο, Τούκι Σμιθ, η οποία είχε μακροχρόνια μάχη με σκλήρυνση κατά πλάκας.

Ο Ντε Νίρο και η Τίφανι Τσεν γνωρίστηκαν το 2015 και απέκτησαν την κόρη τους Τζία τον Απρίλιο του 2023.

Η νέα ταινία Focker-In-Law αποτελεί το τέταρτο μέρος της δημοφιλούς σειράς και θα κυκλοφορήσει στις 25 Νοεμβρίου στους αμερικανικούς κινηματογράφους.

Στην ταινία επιστρέφουν οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Μπεν Στίλερ στους κεντρικούς ρόλους, με συμμετοχές γνωστών ηθοποιών όπως η Αριάνα Γκράντε και ο Όουεν Γουίλσον. Snapshot powered by AI

Μια σπάνια κοινή εμφάνιση πραγματοποίησαν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η σύντροφός του, Τίφανι Τσεν, το βράδυ της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, στην επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού, Focker-In-Law, στη Νέα Υόρκη.

Ο 83χρονος σταρ του Χόλιγουντ και η σύντροφός του εμφανίστηκαν πιασμένοι χέρι χέρι στο κόκκινο χαλί του Beacon Theatre, ανταλλάσσοντας χαμόγελα και ποζάροντας μαζί στους φωτογράφους.

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Ο Ντε Νίρο επέλεξε ένα κομψό, σκούρο σύνολο με ζιβάγκο, ενώ η Τίφανι Τσεν εντυπωσίασε με ένα στράπλες φόρεμα σε μπλε αποχρώσεις, το οποίο συνδύασε με γκρι εσάρπα και χρυσά κοσμήματα.

Η εμφάνιση λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της πρώην συντρόφου του

Η παρουσία του ηθοποιού στην πρεμιέρα έρχεται λίγες ημέρες μετά την απώλεια της πρώην συντρόφου του, Τούκι Σμιθ, η οποία πέθανε στις 4 Νοεμβρίου, σε ηλικία 74 ετών.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η σύζυγός του, Τίφανι Τσεν στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Focker In-Law» / AP

Η Σμιθ, γνωστή από την καριέρα της στο μόντελινγκ και την υποκριτική, έφυγε από τη ζωή σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας.

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησαν τα δίδυμα παιδιά που είχε αποκτήσει με τον Ντε Νίρο, ο Έιριν και ο Τζούλιαν.

Το πρώην ζευγάρι είχε ξεκινήσει τη σχέση του το 1988 και απέκτησε τους δίδυμους γιους του το 1995, μέσω παρένθετης μητέρας.

Η Σμιθ είχε διαγράψει σημαντική πορεία στον χώρο της μόδας, συνεργαζόμενη με μεγάλους σχεδιαστές και περιοδικά, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από την τηλεοπτική σειρά «227».

Η σχέση του με την Τίφανι Τσεν και η κόρη τους

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η Τίφανι Τσεν διατηρούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, πραγματοποιώντας επιλεκτικά κοινές δημόσιες εμφανίσεις.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας The Intern, το 2015, στην οποία η Τσεν εμφανιζόταν ως εκπαιδεύτρια Τάι Τσι.

Η σχέση τους έγινε δημόσια γνωστή το 2021, όταν φωτογραφήθηκαν μαζί σε ταξίδι τους στη Γαλλία.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η σύζυγός του, Τίφανι Τσεν στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Focker In-Law» / AP

Τον Απρίλιο του 2023 απέκτησαν την κόρη τους, Τζία, η οποία είναι σήμερα τριών ετών και αποτελεί το έβδομο παιδί του ηθοποιού.

Ο Ντε Νίρο έχει μιλήσει επανειλημμένα για τη χαρά που του προσφέρει η πατρότητα σε μεγαλύτερη ηλικία, περιγράφοντας τη μικρότερη κόρη του ως μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη παρουσία στην καθημερινότητά του.

Η επιστροφή του Ντε Νίρο στη δημοφιλή κινηματογραφική σειρά

Αφορμή για τη λαμπερή εμφάνιση ήταν η παγκόσμια πρεμιέρα του «Focker-In-Law», της τέταρτης ταινίας της δημοφιλούς κινηματογραφικής σειράς που ξεκίνησε το 2000 με το «Meet the Parents».

Ο Ντε Νίρο επιστρέφει στον ρόλο του Τζακ Μπερνς, με τον Μπεν Στίλερ να υποδύεται ξανά τον Γκρεγκ Φόκερ.

Στο νέο κεφάλαιο της κινηματογραφικής ιστορίας συμμετέχουν επίσης η Αριάνα Γκράντε, ο Όουεν Γουίλσον, η Μπλάιθ Ντάνερ και ο Σκάιλερ Γκιζόντο.

Η νέα ταινία, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 25 Νοεμβρίου, επικεντρώνεται στις οικογενειακές ανατροπές που προκαλεί η άφιξη της νέας συντρόφου του γιου του Γκρεγκ Φόκερ.

Η πρεμιέρα συγκέντρωσε αρκετούς αστέρες του Χόλιγουντ, με τον Ντε Νίρο και την Τίφανι Τσεν να αποτελούν ένα από τα ζευγάρια που τράβηξαν την προσοχή των φωτογράφων.

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