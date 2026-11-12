Netflix: 5 σειρές που έρχονται μέχρι το τέλος του 2026 και δεν πρέπει να χάσεις

Πολυαναμενόμενες σειρές κάνουν πρεμιέρα στο Netflix…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Netflix: 5 σειρές που έρχονται μέχρι το τέλος του 2026 και δεν πρέπει να χάσεις
LIFESTYLE
4'
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  • Η τρίτη και τελευταία σεζόν της σειράς «The Empress» κάνει πρεμιέρα με έξι νέα επεισόδια που κλείνουν την ιστορία της Ελισάβετ και της αυτοκρατορίας της.
  • Η δεύτερη σεζόν της σειράς «The Hunting Wives» θα κυκλοφορήσει στις 26 Νοεμβρίου και το Netflix έχει ήδη ανανεώσει τη σειρά για τρίτη σεζόν.
  • Η νέα τηλεοπτική μεταφορά του «Περηφάνια και Προκατάληψη» με πρωταγωνιστές την Έμα Κόριν και τον Τζακ Λόουντεν θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Δεκεμβρίου.
  • Η σειρά «Unaccustomed Earth» θα κάνει πρεμιέρα στις 17 Δεκεμβρίου και παρουσιάζει μια οικογενειακή ιστορία σε ινδοαμερικανικό προάστιο της Μασαχουσέτης.
  • Η σειρά «Emily in Paris» επιστρέφει στις 24 Δεκεμβρίου, με την πρωταγωνίστρια να αντιμετωπίζει κρίσιμες επιλογές στην καριέρα και την προσωπική της ζωή, συμπεριλαμβανομένης μιας επίσκεψης στην Ελλάδα.
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Έρωτες, περιπέτειες, δράματα και δυνατές ιστορίες πρωταγωνιστούν στις νέες σειρές και τις μεγάλες επιστροφές του Netflix, που αναμένεται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού μέχρι το τέλος του 2026. Σήμερα κάνει πρεμιέρα η πολυσυζητημένη τρίτη και τελευταία σεζόν της σειράς «The Empress».

Με τον γάμο και την αυτοκρατορία της να δοκιμάζονται, η Ελισάβετ ακολουθεί έναν δρόμο που θα αλλάξει για πάντα τη ζωή της και τομέλλον της Ευρώπης. Στα νέα επεισόδια, θα αναζητήσει την ελευθερία της μακριά από τους περιορισμούς της αυλής της Βιέννης, ταξιδεύοντας στην Ουγγαρία, όπουθα γνωρίσει τον κόμη Andrássy.

Την ίδια στιγμή, ο Φραγκίσκος θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις συνέπειες του πολέμου, τις προσωπικές του απώλειες και τιςδυσκολίες της αυτοκρατορικής εξουσίας. Παράλληλα, η Sophie θα δυσκολευτεί να αποδεχτεί την απώλεια της επιρροής της, ενώ η ιστορία του Μαξιμιλιανού στο Μεξικό θα οδηγηθεί σε μια τραγική κατάληξη.

Με έξι νέα επεισόδια, εντυπωσιακά κοστούμια, ιστορικές εξελίξεις και έντονα συναισθήματα, το «The Empress» ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει οριστικά το κοινό του, κλείνοντας έναν μεγάλο κύκλο γεμάτο έρωτα, εξουσία, προδοσία και προσωπικές θυσίες.

Η δεύτερη σεζόν της σειράς «The Hunting Wives» κυκλοφορεί στις 26 Νοεμβρίου και υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό της δημοφιλούς πλατφόρμας. Η Σόφι και η Μάργκο βρίσκονται πλέον σε ρήξη. Σύντομα, όμως, παλιά μυστικά και νέοι εχθροί τις αναγκάζουν να έρθουν κοντά. Καθώς μπλέκονται σε επικίνδυνα παιχνίδια, γεννιέται το ερώτημα: Είναι οι κυνηγοί ή τα θηράματα; Στο καστ προστίθενται οι Τζον Στάμος, Ντέιλ Ντίκι και Κιμ Ματούλα, φέρνοντας νέους χαρακτήρες και ακόμη περισσότερες ανατροπές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Netflix ανανέωσε ήδη το «The Hunting Wives» για τρίτη σεζόν.

Η νέα τηλεοπτική μεταφορά της πολυαγαπημένης ιστορίας της Ελίζαμπεθ Μπένετκαι του κυρίου Ντάρσι, από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Τζέιν Όστεν, «Περηφάνια και Προκατάληψη», θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Δεκεμβρίου. Με την Έμα Κόριν στον ρόλο της Ελίζαμπεθ Μπένετ και τον Τζακ Λόουντεν στον ρόλο του κυρίου Ντάρσι, το σενάριο υπογράφει η συγγραφέας Ντόλι Άλντερτον.

Στο πλευρό των δύο πρωταγωνιστών εμφανίζονται η βραβευμένη με Όσκαρ Ολίβια Κόλμαν, στον ρόλο της κυρίας Μπένετ, και ο Ρούφους Σιούελ ως κύριος Μπένετ. Η ιστορία μάς μεταφέρει στην Αγγλία των αρχών του 19ου αιώνα, όπου η κοινωνική θέση, η περιουσία και οι προσδοκίες γύρω από τον γάμο καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή των γυναικών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ελίζαμπεθ Μπένετ, μια ευφυής, ανεξάρτητη και πνευματώδης νεαρή γυναίκα, η οποία γνωρίζει τον εύπορο και φαινομενικά υπερόπτη κύριο Ντάρσι. Η αρχική αντιπάθεια ανάμεσά τους εξελίσσεται σταδιακά σε μια βαθύτερη σχέση, καθώς οι δύο ήρωες καλούνται να ξεπεράσουν τις προσωπικές τους προκαταλήψεις και τις κοινωνικές συμβάσεις της εποχής.

Η νέα σειρά «Unaccustomed Earth» έχει ήδη αρχίσει να συζητιέται και αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση με την πρεμιέρα της στις 17 Δεκεμβρίου. Η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα εύπορο και στενά συνδεδεμένο ινδοαμερικανικό προάστιοστο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης. Όταν μια ξαφνική κρίση υγείας αναγκάζει μια αφοσιωμένη μητέρα να επιστρέψει στις ΗΠΑ, εκείνη έρχεται αντιμέτωπη μεθαμμένες επιθυμίες και παλιά πάθη. Ένας κρυφός έρωτας από το παρελθόν αναζωπυρώνεται, δοκιμάζοντας τους πολιτισμικούς δεσμούς, τις οικογενειακές υποχρεώσεις και τις βαθιά ριζωμένες παραδόσεις της κοινότητας.

Όταν το ημερολόγιο δείξει 24 Δεκεμβρίου, το «Emily in Paris» θα επιστρέψει στο Netflix. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, «μπαίνοντας σε μια νέα εποχή φιλοδοξίας και ρομαντισμού, η Έμιλι έρχεται αντιμέτωπη με καθοριστικές επιλογές που δοκιμάζουν την αφοσίωσή της. Ωστόσο, καθώς οι αναπάντεχες επαγγελματικές συγκρούσεις και οι μεταβαλλόμενες σχέσεις την αναγκάζουν να επανεκτιμήσει πού βρίσκεται το πραγματικό της μέλλον, καλείται να κάνει μια τελευταία επιλογή ανάμεσα στην καριέρα της, την καρδιά της και τη ζωή πουέχτισε στο Παρίσι». Όπως είναι ήδη γνωστό και βλέπουμε στο teaser, η Έμιλι έρχεται στην Ελλάδα μαζί με την παρέα της, για να συναντήσει τον μεγάλο τηςέρωτα, τον Γκαμπριέλ.

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