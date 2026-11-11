Emily in Paris: Το τρέιλερ της 6ης σεζόν με πλάνα από Ελλάδα – Αυτή είναι η ημερομηνία της πρεμιέρας

Snapshot Η σειρά «Emily in Paris» επιστρέφει με την 6η σεζόν, η οποία θα περιλαμβάνει σκηνές στην Ελλάδα.

Η πρωταγωνίστρια Έμιλι θα αντιμετωπίσει σημαντικές επιλογές ανάμεσα στην καριέρα, την αγάπη και τη ζωή της στο Παρίσι.

Η πρεμιέρα της 6ης σεζόν έχει οριστεί για τις 24 Δεκεμβρίου.

Στο νέο κύκλο, η Έμιλι ταξιδεύει στην Ελλάδα για να συναντήσει τον μεγάλο της έρωτα, τον Γκαμπριέλ. Snapshot powered by AI

Μετά από πέντε κύκλους γεμάτους περιπέτεια και έρωτες σε Παρίσι και Ρώμη, η αγαπημένη Έμιλι του παγκόσμιου κοινού έρχεται στην Ελλάδα!

Η μεγάλη επιτυχία του Netflix «Emily In Paris» επιστρέφει και το τρέιλερ για την έκτη σεζόν είναι στον αέρα.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, «μπαίνοντας σε μια νέα εποχή φιλοδοξίας και ρομαντισμού, η Έμιλι έρχεται αντιμέτωπη με καθοριστικές επιλογές που δοκιμάζουν την αφοσίωσή της. Ωστόσο, καθώς οι αναπάντεχες επαγγελματικές συγκρούσεις και οι μεταβαλλόμενες σχέσεις την αναγκάζουν να επανεκτιμήσει πού βρίσκεται το πραγματικό της μέλλον, καλείται να κάνει μια τελευταία επιλογή ανάμεσα στην καριέρα της, την καρδιά της και τη ζωή που έχτισε στο Παρίσι».

Όπως είναι ήδη γνωστό και βλέπουμε στο teaser, η Έμιλι με την παρέα της έρχεταιστη χώρα μας για να δει τον μεγάλο της έρωτα-τον Γκαμπριέλ.

Η πρωταγωνίστρια Λίλι Κόλινς προχώρησε και στη δική της ανάρτηση στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι η πρεμιέρα της σειράς θα γίνει στις 24 Δεκεμβρίου!

https://www.instagram.com/p/DfmpJEYxe9s/

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