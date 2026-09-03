Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Τρυφερές στιγμές στη Ρώμη - Τα παθιασμένα φιλιά με τον Ρομέν Γαβρά

Snapshot Το ζευγάρι, που σύμφωνα με δημοσιεύματα είναι μαζί από τον περασμένο Νοέμβριο, έκανε βόλτες και αγορές στην ιταλική πρωτεύουσα.

Ο Ρομέν Γαβράς φιλούσε συχνά την Έμιλι ενώ εξερευνούσαν τα αξιοθέατα της πόλης.

Μαζί τους ήταν και ο γιος της Έμιλι από τον προηγούμενο γάμο της με τον Σεμπάστιαν Μπερ-ΜακΚλαρντ.

Η Έμιλι φορούσε μαύρο εφαρμοστό μίνι φόρεμα με λευκά sneakers, ενώ ο Γαβράς επέλεξε χακί μπλούζα και λευκό baggy παντελόνι. Snapshot powered by AI

Ιδιαίτερα διαχυτικοί ήταν η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο Ρομέν Γαβρά κατά τη διάρκεια της κοινής τους εξόδου στη Ρώμη, με τον φωτογραφικό φακό να καταγράφει αρκετές τρυφερές στιγμές ανάμεσά τους.

Το μοντέλο και ο Γάλλος σκηνοθέτης, οι οποίοι σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου είναι ζευγάρι από τον περασμένο Νοέμβριο, ταξίδεψαν στην ιταλική πρωτεύουσα για διακοπές. Κατά τη διάρκεια της βόλτας τους, περιηγήθηκαν στους δρόμους της πόλης και έκαναν τις αγορές τους, χωρίς να κρύβουν την οικειότητα που υπάρχει μεταξύ τους.

Η Ραταϊκόφσκι επέλεξε για την έξοδό της ένα εφαρμοστό μαύρο μίνι φόρεμα με halterneck λαιμόκοψη, το οποίο συνδύασε με λευκά sneakers. Ο Ρομέν Γαβράς, από την πλευρά του, εμφανίστηκε με φαρδιά χακί μπλούζα, λευκό baggy παντελόνι και αθλητικά παπούτσια, ενώ ολοκλήρωσε το look του με καπέλο.

Καθ' όλη τη διάρκεια της βόλτας τους, οι δυο τους έδειχναν ιδιαίτερα αγαπημένοι, περπατώντας αγκαλιασμένοι. Μάλιστα, ο Γαβράς δεν δίστασε να φιλήσει αρκετές φορές τη σύντροφό του στο στόμα, καθώς εξερευνούσαν τα αξιοθέατα και τα καταστήματα της Ρώμης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μαζί τους φέρεται να ήταν και ο γιος της Έμιλι Ραταϊκόφσκι, τον οποίο απέκτησε από τον πρώην σύζυγό της, Σεμπάστιαν Μπερ-ΜακΚλαρντ.

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