Έμιλι Ραταϊκόφσκι: «Αποκαλυπτική» απόδραση στα ελληνικά νησιά - Εντυπωσιακές πόζες με μαγιό

Ελληνικούς προορισμούς περιλαμβάνουν οι διακοπές της Έμιλι Ραταϊκόφσκι, όπως αποκάλυψε το μοντέλο στο instagram.

Στην ανάρτηση σειράς φωτογραφιών, έγραψε στη λεζάντα: «Επιστροφή στο αγαπημένο μου νησί (Μαγιόρκα!) και εξερευνώ και κάποια νέα (GR)!».

https://www.instagram.com/p/DZrk3KPGw11/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Οι φωτογραφίες ενθουσίασαν τους ακολούθους της, καθώς το διάσημο μοντέλο με καλοκαιρινή διάθεση ποζάρει είτε με ένα δικτυωτό κόκκινο φόρεμα, είτε με πολύχρωμο μαγι, αναδεικνύοντας τις εντυπωσιακές αναλογίες της.

Η σχέση της Έμιλi με την Ελλάδα δεν περιορίζεται μόνο τις καλοκαιρινές διακοπές, καθώς το μοντέλο είναι ζευγάρι με τον Ελληνογάλλο σκηνοθέτη, Ρομέν Γαβρά, γιο του σπουδαίου Έλληνα δημιουργού Κώστα Γαβρά, και πρόσφατα εθεάθησαν και στην Αθήνα σε βραδινή έξοδο.