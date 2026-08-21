Θεσσαλονίκη: Αγέλη αγριογούρουνων περικύκλωσε ανήλικους σε πάρκο - Κάλεσαν το 100 για να σωθούν

Snapshot Μια αγέλη αγριογούρουνων περικύκλωσε ανήλικους σε παρκάκι στις Συκιές Θεσσαλονίκης, αναγκάζοντάς τους να καλέσουν την Άμεση Δράση.

Οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο μετά την άφιξη της αστυνομίας, αφού αρχικά δεν μπορούσαν να βρουν ασφαλή διαφυγή.

Οι εμφανίσεις αγριογούρουνων στις Συκιές έχουν αυξηθεί, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, ειδικά τις βραδινές ώρες.

Ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών ζήτησε παρέμβαση της Πολιτείας για την αντιμετώπιση του προβλήματος, επισημαίνοντας κινδύνους και από λύκους στην περιοχή.

Πρόσφατο περιστατικό επίθεσης λύκου σε 4χρονο κορίτσι εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των κατοίκων κοντά στο Σέιχ Σου. Snapshot powered by AI

Τον τρόμο έζησε μια παρέα ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης (18/8/), όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με αγέλη αγριογούρουνων σε παρκάκι στις Συκιές. Τα παιδιά, βλέποντας τα ζώα να πλησιάζουν και θεωρώντας ότι δεν είχαν τρόπο να απομακρυνθούν με ασφάλεια, αναγκάστηκαν να καλέσουν την Άμεση Δράση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σε παρκάκι της περιοχής των Συκεών, κοντά στον περιφερειακό δρόμο. Η παρέα των ανηλίκων βρισκόταν στο σημείο όταν ξαφνικά αντιλήφθηκε μια αγέλη αγριογούρουνων να κινείται προς το μέρος της.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το ThessPost.gr, ανάμεσα στα ζώα υπήρχαν και αρκετά μεγάλα αγριογούρουνα, γεγονός που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία στα παιδιά.

Κάλεσαν το 100 γιατί δεν μπορούσαν να φύγουν

Οι ανήλικοι επικοινώνησαν με την Άμεση Δράση και ενημέρωσαν ότι είχαν περικυκλωθεί και δεν έβλεπαν ασφαλή τρόπο διαφυγής.

Όπως μεταδίδει το ThessPost.gr, λίγα λεπτά αργότερα αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο προκειμένου να εντοπίσουν και να βοηθήσουν την παρέα.

Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή, τα παιδιά είχαν ήδη μετακινηθεί από το σημείο και δεν ανταποκρίνονταν στις κλήσεις των αστυνομικών μέσω του 100.

Τελικά, οι ανήλικοι εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, δίνοντας τέλος στην περιπέτειά τους.

Πληθαίνουν οι εμφανίσεις αγριογούρουνων στις Συκιές

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στις καταγγελίες κατοίκων της περιοχής για τις συχνές εμφανίσεις αγριογούρουνων, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες.

Το ThessPost.gr αναφέρει ότι μόλις μία ημέρα πριν από το περιστατικό με τους ανηλίκους, η ίδια αγέλη είχε εμφανιστεί σε δρόμο ανάμεσα σε πολυκατοικίες, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Η επανειλημμένη παρουσία των ζώων σε κατοικημένες περιοχές έχει προκαλέσει ανησυχία, με τους κατοίκους να ζητούν λύσεις και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Για το ζήτημα έχει τοποθετηθεί και ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, ο οποίος ζητά την παρέμβαση της Πολιτείας.

«Ρώσικη ρουλέτα σε βάρος των πολιτών»

Σε δήλωσή του στο ThessPost.gr, ο δήμαρχος κάνει λόγο για επανειλημμένες εμφανίσεις αγριογούρουνων στα διοικητικά όρια του δήμου, σημειώνοντας ότι προκαλούν «φόβο, τρόμο και αγανάκτηση» στους κατοίκους.

Παράλληλα, ο κ. Δανιηλίδης υποστηρίζει ότι το πρόβλημα αφορά συνολικά τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο Σέιχ Σου και κάνει λόγο για κινδύνους όχι μόνο από αγριογούρουνα αλλά και από λύκους.

Μάλιστα ο δήμαρχος επικαλείται και την πρόσφατη επίθεση λύκου σε 4χρονο κορίτσι στην Πολίχνη, μπροστά στα μάτια των γονιών του, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «ρώσικη ρουλέτα σε βάρος των πολιτών».

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