Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνα «βολτάρουν» δίπλα από πάρκο στο Πανόραμα - Βίντεο

Την επανεμφάνισή τους έκαναν τα αγριογούρουνα στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά στο Πανόραμα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, μία οικογένεια με δύο μεγάλα αγριογούρουνα και τέσσερα μικρά εθεάθη να περνά δίπλα από το πάρκο του Γαλανού, την ώρα που στο σημείο έπαιζαν παιδιά.

Το περιστατικό προκάλεσε εντύπωση στους περίοικους, οι οποίοι στην αρχή πίστεψαν πως επρόκειτο για σκύλους. Αν και οι ίδιοι δεν έχασαν την ψυχραιμία τους, τα ζώα φάνηκαν να φεύγουν έντρομα και γρήγορα από το σημείο.

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