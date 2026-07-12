Εύβοια: Αγριογούρουνα παρέσυραν μοτοσικλετιστή - Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με κατάγματα

Αγριογούρουνα παρέσυραν μοτοσικλετιστή στο Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού, στην περιοχή του οικισμού Αγδίνες το βράδυ του Σαββάτου, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, o άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας για παροχή πρώτων βοηθειών.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας με κατάγματα, και τελικά μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην Αθήνα όπου και νοσηλεύεται.