Αυτή είναι η τρομοκράτης με την μπούργκα που σχεδίαζε να ανατινάξει το Καπιτώλιο της Νέας Υόρκης

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες της και αποκάλυψε λεπτομέρειες του σχεδίου της που ήθελε νεκρούς γερουσιαστές 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Αυτή είναι η τρομοκράτης με την μπούργκα που σχεδίαζε να ανατινάξει το Καπιτώλιο της Νέας Υόρκης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Τζέσικα Μπόουι, 35 ετών από το Άλμπανι, συνελήφθη από το FBI για σχεδιασμό βομβιστικής επίθεσης στο Καπιτώλιο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και για απόπειρα παροχής υποστήριξης στο ISIS.
  • Η Μπόουι είχε καλυφθεί με μαύρη μπούρκα και επισκέφθηκε επανειλημμένα το Καπιτώλιο, τραβώντας φωτογραφίες και εκφράζοντας την πρόθεση να σκοτώσει γερουσιαστές και να καταστρέψει σημαντικά έγγραφα.
  • Ένας πληροφοριοδότης του FBI υποδύθηκε τον «διαμεσολαβητή του ISIS» και βοήθησε στη σύλληψή της μετά από αγορά φερόμενης βόμβας και όπλου, που στην πραγματικότητα ήταν ανενεργά.
  • Η Μπόουι δήλωσε ότι προτιμούσε να πεθάνει παρά να πάει φυλακή και κατά την ανάκριση παραδέχθηκε ότι θα φυλακιστεί δια βίου.
  • Τα σχέδιά της εμπνεύστηκαν από τον ISIS και περιελάμβαναν την πρόθεση να διαφύγει στη Συρία για να ενταχθεί σε τζιχαντιστικές ομάδες.
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Μία 35χρονη από το Άλμπανι σχεδίασε βομβιστική επίθεση στο Καπιτώλιο και σε γερουσιαστές της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, σε μία τρομοκρατική ενέργεια εμπνευσμένη από τον ISIS.

Το FBI προχώρησε στη σύλληψή της και ανακοίνωσε λεπτομέρειες για τα σχέδιά της.

Πρόκειται για την Τζέσικα Μπόουι, η οποία συνελήφθη την Τετάρτη και κατηγορήθηκε για απόπειρα παροχής υλικής υποστήριξης στο ISIS.

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Φέρεται να αγόρασε αυτό που πίστευε ότι ήταν βόμβα και όπλο. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Άλμπανι το απόγευμα της Πέμπτης. Κατηγορείται ότι σχεδίαζε να επιτεθεί στο Καπιτώλιο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και σε γερουσιαστές της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η Μπόουι είχε την πρόθεση να πραγματοποιήσει την επίθεση πριν διαφύγει στη Συρία για να ενταχθεί σε ομάδες στα εδάφη που ελέγχονται από το ISIS.

Καλυμμένη με μαύρη μπούρκα, η Τζέσικα, επισκέφθηκε επανειλημμένα τους χώρους του Καπιτωλίου της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και τράβηξε πολλές φωτογραφίες του κτηρίου.

Η Μπόουι δημοσίευσε μηνύματα στο διαδίκτυο που περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, «Δόξα στον Αλλάχ για την 11η Σεπτεμβρίου» και «Όταν μπορέσω να μεταναστεύσω, θα δηλητηριάσω αυτούς τους άπιστους», σύμφωνα με την καταγγελία.

Η Μπόουι φέρεται να είπε ότι ήθελε να «καταστρέψει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του κτηρίου και να σκοτώσει τους γερουσιαστές ενώ συνεδριάζουν». «Θέλω επίσης να χάσουν πολλά σημαντικά έγγραφα», φέρεται να πρόσθεσε.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι ήθελε να πλήξει το «αμερικανικό σύστημα» και να «καταστρέψει μέρος του ταγκούτ», έναν ισλαμικό όρο που αναφέρεται στην ιδέα της λατρείας οτιδήποτε εκτός από τον Θεό.

Σύμφωνα με την έκθεση, ένας πληροφοριοδότης του FBI που παρίστανε τον «διαμεσολαβητή του ISIS» είχε αρχίσει να συνομιλεί με την Μπόουι από τις 16 Ιουλίου.

Η Μπόουι του είχε μιλήσει για τα σχέδιά της να επιτεθεί στο κτήριο στο Άλμπανι και είπε ότι ήθελε βοήθεια για την κατασκευή εκρηκτικών, σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν η Μπόουι είχε προχωρήσει αρκετά τα σχέδιά της έως τις 13 Αυγούστου, ενώ φαινόταν αποφασισμένη «να πεθάνει παρά να πάει στη φυλακή».

Η επιθυμία της να αποκτήσει όπλο οδήγησε σε μια προσωπική συνάντηση την Τετάρτη με τους πληροφοριοδότες που της έδωσαν τα 200 δολάρια για τη φερόμενη βόμβα. Φέρεται να αγόρασε ένα πυροβόλο όπλο, το οποίο, όπως σημειώνεται στην καταγγελία, ήταν στην πραγματικότητα ανενεργό, καθώς και έναν γεμιστήρα και πυρομαχικά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Μπόουι φέρεται να επανέλαβε την επιθυμία της να επιτεθεί στο κτίριο του Κρατικού Καπιτωλίου και να σκοτώσει τουλάχιστον 100 άτομα. Καθώς έβγαινε από το αυτοκίνητο με τα όπλα στην τσάντα της, η Μπόουι συνελήφθη από το FBI και μεταφέρθηκε στο τοπικό ομοσπονδιακό γραφείο.

Φέρεται να είπε στους πράκτορες κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ότι «θα πάω στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής μου» και ότι «δεν υπάρχει τρόπος να με βοηθήσετε, ξέρετε αρκετά»

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