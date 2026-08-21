Νέα Υόρκη: Συνελήφθη 35χρονη που σχεδίαζε να βάλει εκρηκτικά στο Καπιτώλιο - Οι σχέσεις με τον ISIS

Είχε δηλώσει ότι ήθελε να «σκοτώσει γερουσιαστές ενώ συνεδριάζουν»

Ελένη Ευστρατίου

Νέα Υόρκη: Συνελήφθη 35χρονη που σχεδίαζε να βάλει εκρηκτικά στο Καπιτώλιο - Οι σχέσεις με τον ISIS
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Συνελήφθη στη Νέα Υόρκη 35χρονη που σχεδίαζε επίθεση με εκρηκτικά στο Καπιτώλιο και είχε επαφές με μέλη του ISIS.
  • Η Τζέσικα Μπόουι είχε επισκεφτεί το Καπιτώλιο τουλάχιστον πέντε φορές, αναζητούσε υλικά για εκρηκτικούς μηχανισμούς και επιδίωκε την απόκτηση όπλου.
  • Η ύποπτη ορκίστηκε πίστη στο ISIS και σχεδίαζε να σκοτώσει γερουσιαστές κατά τη διάρκεια συνεδρίασής τους.
  • Είχε προγραμματίσει διαφυγή μετά την επίθεση και επανερχόταν για περαιτέρω επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένου του Λευκού Οίκου.
  • Οι αρχές της Νέας Υόρκης έχουν ενισχύσει την ασφάλεια σε κυβερνητικές εγκαταστάσεις εξαιτίας της αυξανόμενης πολιτικής βίας και απειλών.
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Στη σύλληψη μίας 35χρονης από τη Νέα Υόρκη προχώρησε το FBI την Τετάρτη, καθώς φέρεται να σχεδίαζε επίθεση με εκρηκτικά στο Καπιτώλιο και να είχε σχέσεις με μέλη του ISIS.

Οι αμερικανικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι η Τζέσικα Μπόουι παρακολουθούνταν για περισσότερο από έναν μήνα και είχαν ισχυρές πληροφορίες ότι στόχευε να σκοτώσει μέλη της νομοθετικής εξουσίας τοποθετώντας εκρηκτικό μηχανισμό, λίγες μέρες πριν από την επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Μπόουι είχε ασπαστεί το Ισλάμ περίπου πριν από πέντε χρόνια. Οι Αρχές ξεκίνησαν να παρακολουθούν τη διαδικτυακή της δραστηριότητα στις 16 Ιουλίου, από την οποία διαπίστωσαν ότι υποστήριζε την τρομοκρατία, είχε επαφές με ισχυριζόμενα μέλη του ISIS και φέρεται να σχεδίαζε επίθεση στο Καπιτώλιο.

Τουλάχιστον 5 επισκέψεις στο Καπιτώλιο

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 35χρονη είχε επισκεφτεί το Καπιτώλιο τουλάχιστον 5 φορές το τελευταίο διάστημα, ενώ αναζητούσε πληροφορίες για την κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού, αγόραζε σχετικά υλικά και ζητούσε όπλο.

Στην ένορκη κατάθεση περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το FBI, φωτογραφίες της κατά τη διάρκεια των επισκέψεών της στο Καπιτώλιο, καθώς και υλικό που καταγράφει αγορές σε κατάστημα με είδη εργαλείων. Παράλληλα, φέρεται να είχε κανονίσει την αγορά πυροβόλου όπλου και πυρομαχικών.

Ο Κρεγκ Λ. Τρεμαρόλι, ειδικός πράκτορας που είναι επικεφαλής του γραφείου του FBI στο Όλμπανι, δήλωσε ότι η υπόθεση δεν αφορούσε απλώς ένα σχέδιο δολοφονίας πολιτειακών νομοθετών, αλλά μια ευρύτερη προσπάθεια πρόκλησης σοβαρής αναστάτωσης στη λειτουργία της κυβέρνησης.

Η 35χρονη κατηγορείται για μία πράξη απόπειρας παροχής υλικής υποστήριξης ή πόρων σε μια χαρακτηρισμένη ξένη τρομοκρατική οργάνωση, το ISIS, δήλωσε ο Τζον Σαρκόνε, πρώτος βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Ήθελε να σκοτώσει γερουσιαστές

Σύμφωνα με το CNN, η Μπόουι ορκίστηκε πίστη στο ISIS μέσω πολλαπλών ηχογραφήσεων και πραγματοποίησε παρακολούθηση στο Καπιτώλιο τουλάχιστον πέντε φορές, τραβώντας δεκάδες φωτογραφίες, ανέφερε ο Τρεμαρόλι.

Η γυναίκα από το Άλμπανι φέρεται να «κανόνιζε την κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού για τη διενέργεια αυτής της επίθεσης, αγοράζοντας μάλιστα η ίδια αρκετά από τα απαιτούμενα υλικά», πρόσθεσε.

Η Μπόουι είχε δηλώσει ότι ήθελε «να καταστρέψει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα του κτιρίου και να σκοτώσει τους γερουσιαστές ενώ συνεδριάζουν», σύμφωνα με τον Τρεμαρόλι, ο οποίος επικαλέστηκε την ποινική καταγγελία.

Σχέδιο διαφυγής και νέα επίθεση

Η Μπόουι φέρεται να είχε σχεδιάσει να «διαφύγει από τη χώρα» μετά την επίθεση και τελικά να επιστρέψει για να «κάνει περισσότερα, όπως την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Τάιμς Σκουέρ», ανέφερε ο Τρεμαρόλι. Η 35χρονη φέρεται επίσης να δήλωσε ότι «θα επέστρεφε για να επιτεθεί στον Λευκό Οίκο και στον πρόεδρο, αλλά μόνο αφού βομβάρδιζε την πρωτεύουσα της πολιτείας».

Αρχικά, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, είχε εξετάσει και το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει το Δημαρχείο του Όλμπανι. Τελικά, φέρεται να επικεντρώθηκε στο Καπιτώλιο και ειδικότερα σε πολιτειακούς γερουσιαστές, τους οποίους θεωρούσε υπεύθυνους για την ψήφιση νόμων που, κατά την άποψή της, προσέβαλλαν το Ισλάμ.

Δεν έχει διευκρινιστεί πότε ακριβώς σκόπευε να πραγματοποιήσει την επίθεση, καθώς η νομοθετική περίοδος της πολιτείας έχει ολοκληρωθεί από τον Ιούνιο.

Μέτρα ασφαλείας στο Καπιτώλιο

Η Μπόουι συνελήφθη την Τετάρτη. Μέχρι την Πέμπτη δεν είχε γίνει γνωστό αν είχε οριστεί δικηγόρος για την υπεράσπισή της.

Την ίδια ώρα, το γραφείο της κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, ανακοίνωσε ότι η πολιτεία είχε ήδη λάβει μέτρα από τις αρχές του έτους για την ενίσχυση της ασφάλειας σε κυβερνητικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του Καπιτωλίου.

Η απόφαση αυτή ελήφθη, όπως αναφέρθηκε, στο πλαίσιο της αυξανόμενης πολιτικής βίας και των απειλών εναντίον δημόσιων αξιωματούχων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κυβερνήτης υπογράμμισε ότι, παρά το γεγονός πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άμεση απειλή, οι πολιτειακές αρχές θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία των πολιτών και των κοινοτήτων της Νέας Υόρκης.

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