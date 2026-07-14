Το Ιράν εκτελεί δύο άτομα που κατηγορούνται για διασυνδέσεις με το ISIS

Δύο φερόμενους μαχητές του ISIS απαγχόνισε το Ιράν όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Κρίθηκαν ένοχοι για εξέγερση και σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων.

Μια νορβηγική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων είπε ότι οι εκτελεσθέντες ήταν Κούρδοι κρατούμενοι.

Σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση, οι δύο άνδρες, ο Μοχιουντίν Αμπντολάχι και ο Χουσεΐν Φαλάνι, φέρεται να ήταν μέρος ενός τρομοκρατικού πυρήνα που δημιουργήθηκε μετά την αποχώρηση των δυνάμεων του ISIS από το ιρακινό και συριακό έδαφος και σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν τρομοκρατικές επιθέσεις στο εσωτερικό του Ιράν.

Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας ανακάλυψαν το κρησφύγετο του πυρήνα στην ορεινή περιοχή Bamu κοντά στα σύνορα με το Ιράκ πριν προλάβουν να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους.

Κατά την επιδρομή στο καταφύγιο, σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών, κατά την οποία σκοτώθηκαν αρκετοί κρατούμενοι και τρεις μαχητές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Άλλα μέλη του πυρήνα συνελήφθησαν, όπλα, πυρομαχικά και στρατιωτικός εξοπλισμός κατασχέθηκαν επί τόπου.