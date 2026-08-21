Viral η Άννα Φάρις και η Λέσλι Μαν με μπικίνι - «Κάνετε τα 40 να μοιάζουν με 20»

Snapshot Η Άννα Φάρις, η Λέσλι Μαν, η Ίσλα Φίσερ και η Μισέλ Μπουτό εμφανίστηκαν με μπικίνι σε βίντεο για την προώθηση της ταινίας «Spa Weekend».

Το βίντεο με τις ηθοποιούς να χορεύουν και να λικνίζονται υπό τους ήχους του τραγουδιού «Gentleman» του Psy δημοσιεύτηκε στο Instagram και συγκέντρωσε πολλά θετικά σχόλια.

Οι τέσσερις ηθοποιοί, ηλικίας από 49 έως 54 ετών, εντυπωσίασαν με τη γυμνασμένη τους εμφάνιση, προκαλώντας θαυμασμό στα social media.

Η κωμωδία «Spa Weekend» θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 21 Αυγούστου.

Οι χρήστες στα social media σχολίασαν ότι οι ηθοποιοί κάνουν τα 40 να μοιάζουν με 20 και εξέφρασαν θαυμασμό για τη νεανική τους εμφάνιση. Snapshot powered by AI

Η Άννα Φάρις και η Λέσλι Μαν τράβηξαν τα βλέμματα με την εμφάνισή τους με μπικίνι, καθώς μαζί με την Ίσλα Φίσερ και τη Μισέλ Μπουτό συμμετείχαν σε ένα βίντεο για την προώθηση της νέας τους ταινίας «Spa Weekend».

Η 49χρονη Φάρις, η 54χρονη Μαν και η 50χρονη Φίσερ εμφανίστηκαν με μαγιό, δείχνοντας τη γυμνασμένη τους σιλουέτα, ενώ το βίντεο απέσπασε πλήθος σχολίων από θαυμαστές στα social media.

Η νέα κωμωδία κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες την Παρασκευή 21 Αυγούστου, με τις τέσσερις πρωταγωνίστριες να επιστρατεύουν το χιούμορ για την προώθησή της.

Το βίντεο που ενθουσίασε τους θαυμαστές

Η Άννα Φάρις εμφανίστηκε φορώντας ένα ριγέ μπικίνι, με ασορτί κάτω μέρος με κορδόνια. Τα ξανθά μαλλιά της ήταν πιασμένα σε έναν απλό κότσο, ενώ οι αφέλειές της έπεφταν στο μέτωπό της.

Η Λέσλι Μαν επέλεξε ένα κομψό μαύρο μπικίνι, έχοντας τα μαλλιά της τραβηγμένα προς τα πίσω, αφήνοντας σε πρώτο πλάνο το πρόσωπό της.

Στη συνέχεια εμφανίστηκε η Ίσλα Φίσερ, φορώντας ένα πολύχρωμο, εμπριμέ μαγιό με λεπτές τιράντες. Η ηθοποιός είχε τα μακριά μαλλιά της πιασμένα σε δύο κοτσίδες, ενώ μερικές κυματιστές τούφες πλαισίωναν το πρόσωπό της.

https://www.instagram.com/reel/DcRd5cSPBgT/

Λίγο αργότερα μπήκε στο πλάνο και η Μισέλ Μπουτό, φορώντας ένα έντονο μπλε μαγιό, με τις τέσσερις γυναίκες να αρχίζουν να λικνίζονται και να χορεύουν υπό τους ήχους του τραγουδιού «Gentleman» του Psy.

Η λεζάντα της ανάρτησης έγραφε: «best friends, bathing suits & bad decisions! @spaweekendmovie serves up all the chaos you need!»

«Κάνουν τα 40 να μοιάζουν με 20»

Το βίντεο προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς θαυμαστές να σχολιάζουν την εμφάνιση των ηθοποιών.

«Λοιπόν, πάω γυμναστήριο, τα λέμε σε 12 εβδομάδες», έγραψε ένας χρήστης.

Ένας άλλος σχολίασε: «Wow, κάνετε τα 40 να μοιάζουν ξανά με 20, μπράβο κορίτσια!».

«Δεν υπάρχει περίπτωση η @lesliemann να είναι πάνω από 30», έγραψε ένας ακόμη χρήστης, ενώ άλλος απευθύνθηκε στη Λέσλι Μαν γράφοντας: «Λέσλι! Δεν γερνάει».

Διαβάστε επίσης