Γιατί η FIA «χαλάει» την αεροδυναμική των μονοθεσίων της Formula 1 για το 2027;

Snapshot Η FIA σχεδιάζει αλλαγές στην αεροδυναμική των μονοθεσίων για το 2027, μόλις έναν χρόνο μετά την υιοθέτηση νέων τεχνικών κανονισμών.

Οι ομάδες κατάφεραν να ανακτήσουν μεγαλύτερο μέρος της χαμένης κάθετης δύναμης από το αναμενόμενο με βάση τις αρχικές προσομοιώσεις.

Η αύξηση της κάθετης δύναμης δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία των νέων υβριδικών μονάδων ισχύος.

Τα μονοθέσια του 2026 βασίζονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στην ηλεκτρική ενέργεια σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Snapshot powered by AI

Μόλις ένα χρόνο μετά τη μεγάλη αλλαγή των τεχνικών κανονισμών της Formula 1, η FIA προχωρά ήδη σε σημαντικές παρεμβάσεις στα μονοθέσια του 2027. Ο λόγος είναι ότι οι ομάδες κατάφεραν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να ανακτήσουν μεγαλύτερο μέρος της χαμένης κάθετης δύναμης από αυτό που προέβλεπαν οι αρχικές προσομοιώσεις.

Εκ πρώτης όψεως αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί απλώς ακόμη μία επιτυχία των αεροδυναμιστών. Στην πραγματικότητα όμως δημιουργεί ένα πρόβλημα που συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των νέων υβριδικών μονάδων ισχύος.

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