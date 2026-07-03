Ford: Η Formula 1 δείχνει το δρόμο στα νέα ηλεκτρικά
Η Ford ετοιμάζει μια νέα γενιά ηλεκτρικών αυτοκινήτων που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στην κατηγορία των προσιτών EV.
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Πίσω από το φιλόδοξο αυτό σχέδιο βρίσκεται μια ειδική ομάδα μηχανικών στην Καλιφόρνια, η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας και στελεχώνεται, μεταξύ άλλων, από ανθρώπους με εμπειρία στη Formula 1.
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