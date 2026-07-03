Ford: Η Formula 1 δείχνει το δρόμο στα νέα ηλεκτρικά

Πίσω από το φιλόδοξο αυτό σχέδιο βρίσκεται μια ειδική ομάδα μηχανικών στην Καλιφόρνια, η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας και στελεχώνεται, μεταξύ άλλων, από ανθρώπους με εμπειρία στη Formula 1.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας