Κύπρος: Άφησε μόνη της την 11χρονη κόρη του για να πάει στο εξωτερικό να δει ποδόσφαιρο

Snapshot Η Αστυνομία εντόπισε 11χρονη μόνη της στο σπίτι της στην Κύπρο, αφού ο πατέρας της ταξίδεψε στην Αλβανία για ποδοσφαιρικό αγώνα.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν και μετέβησαν άμεσα στο σπίτι για να ελέγξουν την κατάσταση.

Η 11χρονη δήλωσε ότι ο πατέρας της απουσίαζε στο εξωτερικό για να δει αγώνα της Πάφου.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ανέλαβαν την προστασία και φροντίδα του παιδιού.

Η Αστυνομία διερευνά τον πατέρα για κακομεταχείριση παιδιού και οι έρευνες συνεχίζονται. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για υπόθεση σχετικά με την οποία πατέρας φέρεται να άφησε μόνη στην Κύπρο την 11χρονη κόρη του και να ταξίδεψε στην Αλβανία, προκειμένου να παρακολουθήσει αγώνα της Πάφου.

Σύμφωνα με το sigmalive.com, η αστυνομία ενημερώθηκε αργά το βράδυ, όταν περιήλθε ενώπιόν της σχετική πληροφορία και μετέβη άμεσα στην κατοικία, όπου εντόπισαν το 11χρονο κορίτσι μόνο του.

Όταν οι αστυνομικοί τη ρώτησαν πού βρίσκεται ο πατέρας της, η 11χρονη φέρεται να απάντησε ότι είχε μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, οι οποίες ανέλαβαν την προστασία και φροντίδα του παιδιού.

Η Αστυνομία διερευνά πλέον εναντίον του πατέρα υπόθεση που αφορά το αδίκημα της κακομεταχείρισης παιδιού, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται.

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