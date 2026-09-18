Φωτιά σε δασική έκταση στην Ελασσόνα - Επιχειρούν έξι εναέρια μέσα

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνας .

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