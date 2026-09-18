Φωτιά σε δασική έκταση στην Ελασσόνα - Επιχειρούν έξι εναέρια μέσα
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες
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- Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνας.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ.
- Χρησιμοποιούνται 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για την κατάσβεση της φωτιάς.
- Παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνας.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
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