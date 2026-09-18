Ολυμπιακοί Αγώνες: Οργή από τους κωπηλάτες - Επέλεξαν ποτάμι με 500 κροκόδειλους για αγωνίσματα

Snapshot Ο ποταμός Fitzroy στο Κουίνσλαντ επιλέχθηκε για τους αγώνες κωπηλασίας και κανόε των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του Μπρίσμπεϊν 2032, μετά από τεχνική αξιολόγηση.

Στο συγκεκριμένο τμήμα του ποταμού ζουν περίπου 500 κροκόδειλοι θαλασσινού νερού, με μήκος έως έξι μέτρα και βάρος έως 1.000 κιλά.

Οι διοργανωτές έχουν προβλέψει μέτρα έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια των αθλητών και διαβεβαιώνουν για την προστασία τους.

Αναπτύχθηκαν τεχνικές μελέτες που επιβεβαιώνουν ότι ο ποταμός προσφέρει δίκαιες και ασφαλείς συνθήκες για τους αγώνες κωπηλασίας και κανόε.

Μια ομάδα 542 κωπηλατών ζήτησε τη μεταφορά της εγκατάστασης στη νοτιοανατολική περιοχή του Κουίνσλαντ, επικαλούμενη ανησυχίες για την ασφάλεια, δικαιοσύνη και βιωσιμότητα. Snapshot powered by AI

Ένα ποτάμι της Αυστραλίας, όπου ζουν εκατοντάδες κροκόδειλοι, επιλέχθηκε ως χώρος διεξαγωγής των αγωνισμάτων κωπηλασίας και κανόε για τους Ολυμπακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Μπρίσμπεϊν το 2032.

Ο ποταμός Fitzroy πέρασε από πλήρη τεχνική αξιολόγηση προτού εγκριθεί, σύμφωνα με την Telegraph. Ήδη χρησιμοποιείται για σχολικά πρωταθλήματα, τοπικούς αγώνες κωπηλασίας και προπονητικά καμπ εθνικών ομάδων.

Ωστόσο, στο συγκεκριμένο τμήμα του ποταμού υπολογίζεται ότι ζουν περίπου 500 κροκόδειλοι του θαλασσινού νερού, ορισμένοι από τους οποίους μπορούν να φτάσουν σε μήκος τα έξι μέτρα και να ζυγίζουν έως και 1.000 κιλά.

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«Μη φοβάστε, είστε ασφαλείς»

Από την πλευρά της, η Αρχή Ανεξάρτητων Υποδομών και Συντονισμού του Μπρίσμπεϊν 2032 ανέφερε ότι το Fitzroy River Flatwater Facility αποτελεί «αναγνωρισμένη εγκατάσταση κωπηλασίας» και σημείωσε ότι έχουν προβλεφθεί μέτρα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση εντοπισμού κροκοδείλου, ενώ οι διοργανωτές έχουν διαβεβαιώσει στο παρελθόν ότι η ασφάλεια των αθλητών είναι εξασφαλισμένη.

Ο πρόεδρος του Μπρίσμπεϊν 2032, Andrew Liveris, έχει επανειλημμένα απορρίψει τις ανησυχίες για τον κίνδυνο από τους κροκόδειλους.

«Υπάρχουν καρχαρίες στον ωκεανό και παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε να κάνουμε σερφ», είχε δηλώσει πέρυσι.

Ο πρόεδρος της World Rowing, Jean-Christophe Rolland, δήλωσε: «Με βάση την εκτενή ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, γνωρίζουμε πλέον ότι ο ποταμός Fitzroy είναι σε θέση να προσφέρει ασφαλείς συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων κατά τη διάρκεια των Αγώνων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Κωπηλασίας».

Παράλληλα, εκπρόσωπος του «Brisbane 2032» δήλωσε: «Η έγκριση παρέχει πρόσθετη βεβαιότητα καθώς περνάμε στην επόμενη φάση του σχεδιασμού των εγκαταστάσεων και της υλοποίησης των Αγώνων».

Παράλληλα, έχουν εκφραστεί νέες ανησυχίες σχετικά με τα ισχυρά ρεύματα του ποταμού.

Αξίζει να σημειωθεί, πως μια ομάδα 542 κωπηλατών απέστειλε επιστολή στην πολιτειακή κυβέρνηση, ζητώντας η εγκατάσταση να μεταφερθεί στη νοτιοανατολική περιοχή του Κουίνσλαντ, επικαλούμενη ζητήματα ασφάλειας και βιωσιμότητας.